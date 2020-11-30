За такие деньги — пойдет. Разглядываем симпатичный китайский кроссовер за 1,5 миллиона рублей

Chery Tiggo 7 Pro со своим 147-сильным турбодвигателем вполне себе подвижный автомобиль, легкий, устойчивый на скоростях, адекватно рулящийся. Разгон до сотни за 9,7 секунды, понятная, чуть зажатая в начале хода педаль газа, быстрый набор оборотов и выход на максимальную тягу. Мотор, правда, ощутимо голосит, что вкупе с вариатором, категорически отказывающимся имитировать автомат и задирающим обороты, может не понравиться любителям классических АКП с их отчетливыми переключениями передач. Руль достаточно тяжел и поначалу тебе импонирует такая настройка, впрочем, потом понимаешь, что тяжесть эта искусственна и она ближе к вязкости. В целом это не мешает адекватной рулежке, по крайней мере никакой расхлябанности на баранке нет.

