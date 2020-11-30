За такие деньги — пойдет. Разглядываем симпатичный китайский кроссовер за 1,5 миллиона рублей

В Новосибирске устроили тест-драйв новому Chery Tiggo 7 Pro
Chery Tiggo 7 Pro — это вовсе не модификация обычного Chery Tiggo 7, это совсем другой автомобиль. Простая «семерка» уже слегка устарела, она появилась в 2016 году, а Pro — совершенно новая актуальная модель с усовершенствованными агрегатами и функционалом. Посмотрим, что сейчас нам предлагают китайцы, насколько это хороший продукт, в том числе и по соотношению цена/качество, — все подробности у Дмитрия Косенко.
Chery Tiggo 7 Pro (автомобиль предоставлен официальным дилером «Луна авто») — это компактный кроссовер, конкурентами которого можно назвать Kia Sportage, ну или Nissan Qashqai. Длина «китайца» составляет 4500 мм, ширина — 1842 мм, колесная база 2670 мм. Неплохой клиренс — 19 сантиметров.
С комплектациями китайцы не мудрили — на выбор на нашем рынке предлагается всего 3 версии, отличающихся уровнем оснащения.
По агрегатам вообще всё просто — только 1,5-литровый турбированный 147-сильный двигатель и только вариатор (кстати, обратите внимание, как аккуратно оформлен моторный отсек, всё прикрыто пластиком). Ну и вариант привода только один — все эти кроссоверы переднеприводные.
Давайте сначала озвучим 5 основных достоинств Chery Tiggo 7 Pro.
Дизайн
Машинка получилась симпатичной, она сразу располагает к себе. Выдающаяся тщательно проработанная радиаторная решетка, узкие хищные фары, бампер со здоровенными «жабрами».
По боковине — острая выштамповка, органичная хромированная отделка подоконной линии с элегантным взъемом на задней стойке. Задняя оптика с модной перемычкой, а-ля тот же Kia Sportage. Ну и интересное редкое решение с двухцветной окраской кузова — белый верх, темный низ.
Динамика, управляемость
Chery Tiggo 7 Pro со своим 147-сильным турбодвигателем вполне себе подвижный автомобиль, легкий, устойчивый на скоростях, адекватно рулящийся. Разгон до сотни за 9,7 секунды, понятная, чуть зажатая в начале хода педаль газа, быстрый набор оборотов и выход на максимальную тягу. Мотор, правда, ощутимо голосит, что вкупе с вариатором, категорически отказывающимся имитировать автомат и задирающим обороты, может не понравиться любителям классических АКП с их отчетливыми переключениями передач. Руль достаточно тяжел и поначалу тебе импонирует такая настройка, впрочем, потом понимаешь, что тяжесть эта искусственна и она ближе к вязкости. В целом это не мешает адекватной рулежке, по крайней мере никакой расхлябанности на баранке нет.
Интерьер
Да, китайцы, надо признать, научились делать салоны на уровне известных, давно зарекомендовавших себя автомобильных брендов. И, может быть, интерьер здесь даже лучше, чем в каком-нибудь Renault. Продуманный дизайн, отличные материалы, умеренное количество декора, немного глянца. Очень стильные дефлекторы воздуховодов, селектор коробки передач, строгий глянцевый блок климата.
Мультимедийная система
Оформление этой китайской мультимедийки, качество изображения на мой вкус опять же лучше, чем у некоторых раскрученных марок, в частности KIA/Hyundai. Есть система кругового обзора с отличной прорисовкой картинки, даже удивляешься. Меню обширное, со множеством настроек, имеется поддержка Apple CarPlay.
Цены
Стартовая комплектация стоит
Ну а теперь поговорим о минусах, некоторые из них — существенные.
Жесткая подвеска
Колеса у нас Hankook с нормальным 60-м профилем, но такое ощущение, что едешь на низкопрофильной резине. Машина ловит все кочки, тщательно транслирует мелкие неровности, дребезжит и донимает толчками. На разбитой дороге на ней не погоняешь, на асфальте постоянно нужно обруливать выбоины, тормозить перед рельсами, чтобы не выпасть из зоны комфорта.
Слабая шумоизоляция
Может быть, так голосят всё те же колеса Hankook (новые, шипованные), но их вой слишком сильно прорывается в салон. Присутствуют и аэродинамические шумы, плохо изолирован моторный отсек с двигателем, который надрывается на разгоне.
Жесткие сиденья
Материал кресел жесток и неудобен, профиль не позволяет устроиться максимально комфортно. Это относится как к передним сиденьям, так и к заднему дивану. Кроме того, электропривод передних кресел можно назвать неполноценным, нет, например, регулировки наклона подушки сиденья.
Селектор КП
Здесь электронный селектор с положениями R, N и D, паркинг включается отдельной кнопкой. Так вот, когда ты маневрируешь, например на парковке, и переключаешься с D на задний ход, то попадаешь на нейтраль. То есть необходимо два раза толкать этот рычаг — как при переключении с D на R, так и с R на D.
Проблемы со звуком
Во-первых, отсутствует физическая крутилка уровня громкости, только кнопки + и -. Во-вторых, звучание акустики — так себе, и главное, никак нельзя подкорректировать частотные диапазоны. По крайней мере, я не нашел никаких эквалайзеров или фиксированных преднастроек.