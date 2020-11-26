Деньги у людей есть. Изучаем, на какие машины новосибирцы тратят свои миллионы — новые и с пробегом

Трудный для автопрома 2020 год подходит к концу, отрасль испытывает проблемы из-за падения производства и продаж. Особенно тяжело было весной, в первую волну коронавируса: в апреле продажи машин падали практически до нуля, автосалоны стояли закрытыми. Затем отрасль немного оправилась и частично наверстала упущенное, в сентябре-октябре многие бренды даже показали рост продаж по сравнению с 2019 годом. Посмотрим, что и в каких количествах покупали новосибирцы в течение 10 месяцев этого года — как новые машины, так и подержанные.
По данным агентства «Автостат», всего за январь — октябрь 2020 года в Новосибирской области продано
Корейский седан подпирает другая азиатская модель — относительно доступный кроссовер Hyundai Creta. Продажи выросли до 1048 штук (против 906 в прошлом году), увеличение на целых 15,7 процента. Действительно, предпочтения людей постепенно смещаются в сторону кроссоверов, и недорогая Creta с хорошим балансом потребительских качеств прекрасно удовлетворяет этот спрос.
Седан Hyundai Solaris (родственный KIA Rio) традиционно продается хуже, чем Rio, но стабильно. 871 машина против 878 штук в прошлом году. Другой бюджетник, Volkswagen Polo, нарастил свои продажи — 466 штук против прошлогодних 416. Родственный Polo чешский автомобиль Škoda Rapid также показал рост спроса — 407 штук против 331 в прошлом году. И Polo, и Rapid в этом году кардинально обновились, свежие модели вышли на рынок осенью, и, возможно, именно с этим связан их рыночный успех.
Кроссовер Volkswagen Tiguan — единственный не бюджетный автомобиль в первой десятке самых успешных моделей в Новосибирске. В нормальной комплектации Tiguan стоит не менее 2 миллионов рублей, и удивительно, что кроссовер нашел у нас такое большое количество платежеспособных покупателей. Продано 345 машин против 306 в прошлом году, рост на 12,7 процента.
Отечественный седан Lada Vesta показал самый внушительный рост продаж — на целых 35,7 процента. Новосибирцы купили 331 такую машину против 244 в прошлом году. А вот на универсал Lada
А что на вторичном рынке? Объем продаж на вторичке на порядок превышает реализацию новых авто, и здесь тоже всё стабильно. За 10 месяцев этого года продано
Кроссовер Honda CR-V находится на четвертом месте с показателем 1992 штуки. Lexus RX, единственный премиальный автомобиль в первой десятке, перепродан в количестве 1820 штук, интерес к модели вырос на 10,7 процента. Падает спрос на отечественные модели — седан ВАЗ-2107 реализован в количестве 1658 штук, падение на целых 20,4 процента. Отечественная «Нива» /