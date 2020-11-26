Деньги у людей есть. Изучаем, на какие машины новосибирцы тратят свои миллионы — новые и с пробегом

По данным агентства «Автостат», всего за январь — октябрь 2020 года в Новосибирской области продано 14 469 новых автомобилей против 15 022 штук за аналогичный прошлогодний период. Падение небольшое, 3,7 процента — можно сказать, что наш локальный рынок удержался на плаву. Лидером по спросу осталась модель KIA Rio, продано 1187 таких машин (против 1267 штук в 2019-м). Машина популярна как у частных автовладельцев, так и у таксомоторных компаний — город буквально наводнили новые Rio с логотипами различных брендов такси.

Корейский седан подпирает другая азиатская модель — относительно доступный кроссовер Hyundai Creta. Продажи выросли до 1048 штук (против 906 в прошлом году), увеличение на целых 15,7 процента. Действительно, предпочтения людей постепенно смещаются в сторону кроссоверов, и недорогая Creta с хорошим балансом потребительских качеств прекрасно удовлетворяет этот спрос.

Седан Hyundai Solaris (родственный KIA Rio) традиционно продается хуже, чем Rio, но стабильно. 871 машина против 878 штук в прошлом году. Другой бюджетник, Volkswagen Polo, нарастил свои продажи — 466 штук против прошлогодних 416. Родственный Polo чешский автомобиль Škoda Rapid также показал рост спроса — 407 штук против 331 в прошлом году. И Polo, и Rapid в этом году кардинально обновились, свежие модели вышли на рынок осенью, и, возможно, именно с этим связан их рыночный успех.