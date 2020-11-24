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Рождественские антираспродажи: в России резко подорожали популярные Lada, Renault и KIA

По итогам года ожидается рост цен на 20%

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Осенью ценники переписали почти все марки

Осенью ценники переписали почти все марки

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В России подорожали популярные автомобили ценой до 1 миллиона рублей

Рост цен на автомобили, начавшийся еще весной, интенсифицировался к концу года. Так, АВТОВАЗ теперь увеличивает стоимость своих бестселлеров практически каждый месяц, а последний раз прайсы изменились во второй половине ноября. Не отстают и конкуренты российского автозавода, меняя ценники вне графика. О том, сколько стоят сейчас новые и подержанные автомобили, — в нашем материале.

Для АВТОВАЗа, например, нынешняя корректировка цены — уже шестая за год и, вероятно, не последняя. Производитель Lada и в прошлые годы менял цены мелкими порциями, но обычно ограничивался четырьмя подходами в год.

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В ноябре возросли цены на Lada Granta (5 тысяч рублей), Vesta (9–11 тысяч), 4х4 (6 тысяч), Largus (8 тысяч), XRAY (7–9 тысяч). Для сравнения: в конце прошлого года Lada Vesta стоила от 607 тысяч рублей, в апреле, после первой волны ослабления рубля, ее стоимость поднялась до 637 тысяч рублей, сейчас же самая простая Vesta оценивается в 677 тысяч рублей.

За неполный год Lada Vesta прибавила в цене <nobr class="_">70 тысяч</nobr> рублей (+11,5%)

За неполный год Lada Vesta прибавила в цене 70 тысяч рублей (+11,5%)

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Начальная Lada Granta в декабре прошлого года «отдавалась» за 445 тысяч рублей, сейчас ее не найти дешевле 489 тысяч рублей. Кстати, эта сумма является минимальной ценовой планкой для новых автомобилей в России (без учета скидок).

Подорожали и автомобили родственного бренда Renault, причем для французской марки это также уже вторая итерация за осень. Renualt Arkana, например, прибавила в районе 30 тысяч рублей, а минимальная стоимость модели теперь стартует от 1,155 миллиона рублей. В прошлом году, в момент выхода на рынок, самая доступная «Аркана» стоила менее 1 миллиона рублей. На 20–30 тысяч рублей подорожал Renault Duster, и моноприводная версия с двигателем 1,6 литра и без кондиционера обойдется теперь в 865 тысяч рублей. Полноприводные «Дастеры» стоят минимум 1,064 миллиона рублей.

С <a href="https://74.ru/text/auto/66158827/" target="_blank" class="_">момента дебюта Renault Arkana</a> подорожал более чем на 150 тысяч рублей

С момента дебюта Renault Arkana подорожал более чем на 150 тысяч рублей

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В ноябре прибавили и почти все популярные модели KIA, например, кроссовер Seltos подорожал на 10 тысяч рублей, Sportage — на 20 тысяч, а Ceed — на 25 тысяч. Попутно KIA начинает продажи обновленной вседорожной версии Rio, которой провели небольшой ребрендинг: теперь модель будет называться просто Rio X (ранее — X-Line). Цена также выросла: теперь автомобиль стоит минимум 944 тысячи рублей. Можно понастольгировать по ценам 2017 года, когда модель только вышла на рынок и за нее просили от 775 тысяч рублей (прибавка — почти 170 тысяч рублей).

У SKODA ощутимо подорожал лифтбэк Rapid, который стоит теперь от 847 тысяч — и это без кондиционера и с дефорсированным до 90 л. с. мотором. Летом, в моменты выхода рестайлинговой версии, такой «Рапид» оценивался в 792 тысячи, то есть рост стоимости за полгода превысил 50 тысяч рублей. Со 110-сильным мотором и кондиционером Rapid обойдется минимум в 933 тысячи.

Подорожали и родственные Volkswagen Polo — от <nobr class="_">848 тысяч</nobr> рублей

Подорожали и родственные Volkswagen Polo — от 848 тысяч рублей

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По данным агентства «Автостат», с начала года стоимость автомобилей выросла на 12%, то есть применительно к средним версиям экс-бюджетных автомобилей это порядка 100 тысяч рублей.

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— Основной причиной продолжающегося роста цен на автомобили является резкое ослабление курса рубля к основным мировым валютам (на 25–30%), которое автопроизводители еще не отыграли. Поэтому цены будут и дальше расти, а к концу нынешнего года прибавка может составить порядка 20%, — считает специалист агентства «Автостат» Азат Тимерханов.

За последние шесть лет, с осени 2014 года, средняя стоимости автомобилей в России выросла почти в два раза.

Из наполовину курьезных новостей: в России стартовал прием заказов на очередной российский электрокар с амбициями «убийцы "Теслы"» — стоимость Monarch S начинает от <nobr class="_">4,5 миллиона</nobr> рублей

Из наполовину курьезных новостей: в России стартовал прием заказов на очередной российский электрокар с амбициями «убийцы "Теслы"» — стоимость Monarch S начинает от 4,5 миллиона рублей

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Есть и другой фактор, толкающий цены вверх, — высокий спрос. Так, по итогам октября 2020 года россияне купили на 7% автомобилей больше, чем в октябре 2019 года. Рынок остается в плюсе с июля 2020 года, что во многом связано со стремлением россиян «пристроить» деньги накануне очередных волн подорожания. При этом наблюдается дефицит популярных машин из-за «производственной недостаточности» — весной автозаводы простаивали из-за карантинов, летом уходили в плановые отпуска, да и сами производственные планы были урезаны из-за негативных ожиданий.

Попутно растет и стоимость автомобилей с пробегом, хотя и не так существенно: по данным агентства «Автостат», за последний месяц она прибавила 0,6%. Средняя цена подержанной машины в России составляет сегодня около 603 тысяч рублей. Например, за эти деньги можно купить еще живой Ford Focus или относительно свежую Lada Vesta. Есть и неплохой выбор полноприводных автомобилей.

Этот универсал Ford Focus 2013 года стоит <nobr class="_">600 тысяч</nobr> рублей

Этот универсал Ford Focus 2013 года стоит 600 тысяч рублей

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Сэкономить при покупке нового автомобиля можно за счет скидок, которые предлагают сегодня почти все марки. Но будьте очень внимательны: под видом серьезных дилеров нередко работают «серые» автосалоны, которые заманивают покупателей низкими ценами, но затем вынуждают подписывать практически кабальные договоры. Вот подборка наших статей о челябинских автосалонах такого рода.

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