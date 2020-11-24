Рождественские антираспродажи: в России резко подорожали популярные Lada, Renault и KIA

В России подорожали популярные автомобили ценой до 1 миллиона рублей
Рост цен на автомобили, начавшийся еще весной, интенсифицировался к концу года. Так, АВТОВАЗ теперь увеличивает стоимость своих бестселлеров практически каждый месяц, а последний раз прайсы изменились во второй половине ноября. Не отстают и конкуренты российского автозавода, меняя ценники вне графика. О том, сколько стоят сейчас новые и подержанные автомобили, — в нашем материале.
Для АВТОВАЗа, например, нынешняя корректировка цены — уже шестая за год и, вероятно, не последняя. Производитель Lada и в прошлые годы менял цены мелкими порциями, но обычно ограничивался четырьмя подходами в год.
В ноябре возросли цены на Lada Granta (5 тысяч рублей), Vesta (
Начальная Lada Granta в декабре прошлого года «отдавалась» за
Подорожали и автомобили родственного бренда Renault, причем для французской марки это также уже вторая итерация за осень. Renualt Arkana, например, прибавила в районе
В ноябре прибавили и почти все популярные модели KIA, например, кроссовер Seltos подорожал на
У SKODA ощутимо подорожал лифтбэк Rapid, который стоит теперь от
По данным агентства «Автостат», с начала года стоимость автомобилей выросла на 12%, то есть применительно к средним версиям экс-бюджетных автомобилей это порядка
— Основной причиной продолжающегося роста цен на автомобили является резкое ослабление курса рубля к основным мировым валютам (на
За последние шесть лет, с осени
Есть и другой фактор, толкающий цены вверх, — высокий спрос. Так, по итогам октября
Попутно растет и стоимость автомобилей с пробегом, хотя и не так существенно: по данным агентства «Автостат», за последний месяц она прибавила 0,6%. Средняя цена подержанной машины в России составляет сегодня около
Сэкономить при покупке нового автомобиля можно за счет скидок, которые предлагают сегодня почти все марки. Но будьте очень внимательны: под видом серьезных дилеров нередко работают «серые» автосалоны, которые заманивают покупателей низкими ценами, но затем вынуждают подписывать практически кабальные договоры. Вот подборка наших статей о челябинских автосалонах такого рода.
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