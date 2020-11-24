Рождественские антираспродажи: в России резко подорожали популярные Lada, Renault и KIA

Рост цен на автомобили, начавшийся еще весной, интенсифицировался к концу года. Так, АВТОВАЗ теперь увеличивает стоимость своих бестселлеров практически каждый месяц, а последний раз прайсы изменились во второй половине ноября. Не отстают и конкуренты российского автозавода, меняя ценники вне графика. О том, сколько стоят сейчас новые и подержанные автомобили, — в нашем материале.

Для АВТОВАЗа, например, нынешняя корректировка цены — уже шестая за год и, вероятно, не последняя. Производитель Lada и в прошлые годы менял цены мелкими порциями, но обычно ограничивался четырьмя подходами в год.