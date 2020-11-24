«Корейцы» всё круче: разглядываем новый кроссовер KIA Sorento, который в топе стоит 3 миллиона

У нас на тесте бензиновый вариант с автоматом и полным приводом — 180-сильный двигатель по паспорту разгоняет машину до сотни за 10,3 секунды . Не бог весть какая динамика, но разгон и управление тягой в целом можно считать приемлемыми, мотор, правда, нужно крутить минимум до 3 тысяч оборотов, чтобы получить какое-то ощутимое ускорение. Чистая линейная связь по педали газа, живой отклик, обостряющийся в режиме «Спорт». К автомату с его своевременными переключениями вверх/вниз претензий нет, единственное — иногда при замедлении и переключении вниз ощущаются небольшие толчки.

