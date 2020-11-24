«Корейцы» всё круче: разглядываем новый кроссовер KIA Sorento, который в топе стоит 3 миллиона

На рынок вышло новое поколение кроссовера KIA Sorento, и оно задает новый тон в дизайне автомобилей этой корейской марки — больше прямых линий, больше сдержанности, больше агрессивности. Всё интереснее становятся интерьеры «корейцев», расширяется функционал и выбор агрегатов. Традиционно в нашем обзоре выделим основные плюсы и минусы автомобиля — все подробности у Дмитрия Косенко.
Четвертое поколение KIA Sorento (автомобиль предоставлен официальным дилером «Мегапарк») внешне изменилось кардинально, в нем практически ничего не осталось от прежнего «пузатого» кроссовера с плавными дизайнерскими линиями. Автомобиль стал более бескомпромиссным, поджарым и собранным.
Sorento получил новую платформу N3 (что и у недавно вышедшего седана K5) вырос на
На российском рынке кроссовер предлагается с новыми двигателями — бензиновым
Начнем с основных плюсов нового «Соренто».
Экстерьер
Кроссовер нравится своим дизайном — тщательно выверенным, строгим и в то же время современным. Без всяких сомнений удалась передняя часть автомобиля с крупной радиаторной решеткой, образующей единое целое вместе с оптикой.
Рельефная задняя часть получила фонари, которые можно назвать смелым экспериментом — по две вертикальные раздельные секции с каждой стороны. Спорно, но в любом случае запоминается.
Двигатель/коробка
У нас на тесте бензиновый вариант с автоматом и полным приводом —
Управляемость
«Кореец» порадовал настройками рулевого управления — баранка в меру тяжела, не теряет остроты на скорости, позволяет небольшими точечными движениями заправлять автомобиль в поворот. Плюс режим «Спорт» добавляет рулю реальной ощутимой тяжести — на многих других авто это всего лишь номинальный функционал. Добавим сюда умеренные крены, устойчивость на дуге — на «Соренто» можно очень даже азартно покататься.
Хороший обзор
Драйверской езде способствует и прекрасная обзорность — полностью контролируешь обстановку на дороге. Большие зеркала, компактные стойки, боковые стекла разделены на две секции. Можно поднять сиденье повыше — запас пространства над головой позволяет.
Интерьер
В салоне нас встречает двухъярусная передняя панель с акцентами в виде вертикальных дефлекторов воздуховодов и большого планшета мультимедийной системы. Всё выполнено достаточно аккуратно, глянец и металлизированные вставки придают нарядности, пластик передней панели и дверных карт приятен на вид и на ощупь. Удобный руль, удобные кресла — в салоне «Соренто» комфортно и уютно.
Ну а какие нюансы у этого новейшего автомобиля?
Приборная панель
На фоне современного интерьера банальные красно-белые шкалы приборки выглядят неинтересными и даже устаревшими. Кроме того, разметка на спидометре достаточно плотная, цифры сливаются в один сплошной ряд чисел. Центральный цифровой дисплей можно было бы сделать покрупнее и поживее в оформлении.
Избыток глянца
Этот материал, как мы говорили, конечно, придает нарядности и лоска новой машине, но с точки зрения практичности в эксплуатации обилие глянца — большой вопрос. Здесь блеск повсюду — планшет мультимедийки, блок климата, центральный тоннель, воздуховоды, руль, дверные карты. Непонятно, насколько глянец маркий и как всё это будет выглядеть со временем под пылью и отпечатками пальцев.
Теснота на третьем ряду
Это в общем-то не минус, а объективная реальность для среднеразмерных кроссоверов с третьим рядом сидений. Ехать тут могут дети или взрослые небольшого роста, да и пробираться на эти два места достаточно затруднительно. Всё же, если вам нужен полноценный 7/8-местный автомобиль, стоит присматриваться к полноценным крупным внедорожникам.
Цены
Это тоже объективная реальность, и тем не менее базовый бензиновый вариант кроссовера с передним приводом стоит