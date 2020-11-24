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«Корейцы» всё круче: разглядываем новый кроссовер KIA Sorento, который в топе стоит 3 миллиона

Обзор четвертого поколения кроссовера с 7-местным салоном. Что в нём цепляет?

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Так выглядит KIA Sorento этого года. Сели бы за руль такого?

Так выглядит KIA Sorento этого года. Сели бы за руль такого?

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На рынок вышло новое поколение кроссовера KIA Sorento, и оно задает новый тон в дизайне автомобилей этой корейской марки — больше прямых линий, больше сдержанности, больше агрессивности. Всё интереснее становятся интерьеры «корейцев», расширяется функционал и выбор агрегатов. Традиционно в нашем обзоре выделим основные плюсы и минусы автомобиля — все подробности у Дмитрия Косенко.

Длина — 4810 мм, ширина — 1900 мм

Длина — 4810 мм, ширина — 1900 мм

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Четвертое поколение KIA Sorento (автомобиль предоставлен официальным дилером «Мегапарк») внешне изменилось кардинально, в нем практически ничего не осталось от прежнего «пузатого» кроссовера с плавными дизайнерскими линиями. Автомобиль стал более бескомпромиссным, поджарым и собранным.

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Высота — 1695 мм, колесная база — 2815 мм

Высота — 1695 мм, колесная база — 2815 мм

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Sorento получил новую платформу N3 (что и у недавно вышедшего седана K5) вырос на 10 мм в длину и на 10 мм в ширину. Колесная база увеличилась сразу на 35 мм.

Клиренс — 176 мм

Клиренс — 176 мм

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На российском рынке кроссовер предлагается с новыми двигателями — бензиновым 2,5 литра (180 л. с.) и дизелем 2,2 литра (199 л. с.), можно выбрать гидроавтомат или роботизированную коробку передач. Привод полный во всех комплектациях, кроме начальной Classic.

Начнем с основных плюсов нового «Соренто».

Экстерьер

Автомат 6-ступенчатый

Автомат 6-ступенчатый

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Кроссовер нравится своим дизайном — тщательно выверенным, строгим и в то же время современным. Без всяких сомнений удалась передняя часть автомобиля с крупной радиаторной решеткой, образующей единое целое вместе с оптикой.

Объем багажника (мин/макс) — 910/2100 литров

Объем багажника (мин/макс) — 910/2100 литров

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Рельефная задняя часть получила фонари, которые можно назвать смелым экспериментом — по две вертикальные раздельные секции с каждой стороны. Спорно, но в любом случае запоминается.

Двигатель/коробка

2,5-литровый бензиновый двигатель выдает 180 сил

2,5-литровый бензиновый двигатель выдает 180 сил

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У нас на тесте бензиновый вариант с автоматом и полным приводом — 180-сильный двигатель по паспорту разгоняет машину до сотни за 10,3 секунды. Не бог весть какая динамика, но разгон и управление тягой в целом можно считать приемлемыми, мотор, правда, нужно крутить минимум до 3 тысяч оборотов, чтобы получить какое-то ощутимое ускорение. Чистая линейная связь по педали газа, живой отклик, обостряющийся в режиме «Спорт». К автомату с его своевременными переключениями вверх/вниз претензий нет, единственное — иногда при замедлении и переключении вниз ощущаются небольшие толчки.

Управляемость

Расход бензина АИ-95 в городе 12,3 литра, на трассе — 7 литров

Расход бензина АИ-95 в городе 12,3 литра, на трассе — 7 литров

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«Кореец» порадовал настройками рулевого управления — баранка в меру тяжела, не теряет остроты на скорости, позволяет небольшими точечными движениями заправлять автомобиль в поворот. Плюс режим «Спорт» добавляет рулю реальной ощутимой тяжести — на многих других авто это всего лишь номинальный функционал. Добавим сюда умеренные крены, устойчивость на дуге — на «Соренто» можно очень даже азартно покататься.

Хороший обзор

В автомобиле хороший обзор

В автомобиле хороший обзор

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Драйверской езде способствует и прекрасная обзорность — полностью контролируешь обстановку на дороге. Большие зеркала, компактные стойки, боковые стекла разделены на две секции. Можно поднять сиденье повыше — запас пространства над головой позволяет.

Интерьер

Салон кроссовера выглядит нарядно

Салон кроссовера выглядит нарядно

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В салоне нас встречает двухъярусная передняя панель с акцентами в виде вертикальных дефлекторов воздуховодов и большого планшета мультимедийной системы. Всё выполнено достаточно аккуратно, глянец и металлизированные вставки придают нарядности, пластик передней панели и дверных карт приятен на вид и на ощупь. Удобный руль, удобные кресла — в салоне «Соренто» комфортно и уютно.

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Ну а какие нюансы у этого новейшего автомобиля?

Приборная панель

Мелкие цифры на спидометре сливаются

Мелкие цифры на спидометре сливаются

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На фоне современного интерьера банальные красно-белые шкалы приборки выглядят неинтересными и даже устаревшими. Кроме того, разметка на спидометре достаточно плотная, цифры сливаются в один сплошной ряд чисел. Центральный цифровой дисплей можно было бы сделать покрупнее и поживее в оформлении.

Избыток глянца

В интерьере много глянцевых элементов

В интерьере много глянцевых элементов

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Этот материал, как мы говорили, конечно, придает нарядности и лоска новой машине, но с точки зрения практичности в эксплуатации обилие глянца — большой вопрос. Здесь блеск повсюду — планшет мультимедийки, блок климата, центральный тоннель, воздуховоды, руль, дверные карты. Непонятно, насколько глянец маркий и как всё это будет выглядеть со временем под пылью и отпечатками пальцев.

Теснота на третьем ряду

Проход на третий ряд

Проход на третий ряд

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Это в общем-то не минус, а объективная реальность для среднеразмерных кроссоверов с третьим рядом сидений. Ехать тут могут дети или взрослые небольшого роста, да и пробираться на эти два места достаточно затруднительно. Всё же, если вам нужен полноценный 7/8-местный автомобиль, стоит присматриваться к полноценным крупным внедорожникам.

Цены

Базовый бензиновый вариант стоит <nobr class="_">2 149 900 рублей</nobr>

Базовый бензиновый вариант стоит 2 149 900 рублей

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Это тоже объективная реальность, и тем не менее базовый бензиновый вариант кроссовера с передним приводом стоит 2 149 900 рублей. Средняя комплектация Prestige с полным приводом тянет на 2 649 900 рублей, а дизельный топ оценивается уже в 3 149 900 рублей.

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