Тот самый «финик-бейсболка». Топ-5 мощных и крутых Infiniti FX 35 всего за 600 тысяч рублей

Этот вариант с пробегом 210 тысяч километров предлагается ровно за 600 000 рублей. Двигатель 3,5 литра, 280 сил, хорошо сохранившийся кожаный салон. «Продаю дерзкого "финика", масло не ест, коробас не пинает, по ходовке всё в поряде. Сигналка с автозаводом, GPS-модуль, управляется с телефона. Резина: зима R18, лето R20. Панель перешита в кожу, да и салон нигде не затерт, сиденья целые, работает всё», — рассказывает владелец. «ПроАвто» говорит нам, что автомобиль побывал в двух ДТП. 28 февраля 2016 года — наезд на пешехода с повреждением передних бампера и крыла. 10 августа 2017-го — столкновение с последующей заменой задних двери и крыла, колеса, ступицы, амортизатора, деталей подвески. А в ПТС аж 15 владельцев.