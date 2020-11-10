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Тот самый «финик-бейсболка». Топ-5 мощных и крутых Infiniti FX 35 всего за 600 тысяч рублей

Изучаем, какие кроссоверы 2003–2007 годов выпуска есть на вторичном рынке

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Infiniti FX35, 2007 год

Infiniti FX35, 2007 год

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«Финик» Infiniti FX 35/45 появился, страшно представить, в 2002 году, но до сих пор автомобиль выглядит современно, брутально и пользуется спросом. Интересные пухлые формы (за что автомобиль получил прозвище «бейсболка»), мощные моторы, люксовый салон, японское качество — именно за это его выбирают те, кому хочется драйва и хотя бы капельку престижа за немножечко денег. 600 000 рублей — именно с таким бюджетом мы будем смотреть, что же предлагает новосибирская вторичка.

Infiniti FX35, 2004 год

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Infiniti FX35, 2004 год

Infiniti FX35, 2004 год

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Автомобиль с пробегом 130 тысяч километров и даже ниже нашего бюджета — 510 000 рублей. Двигатель 3,5 литра, 280 л. с., задний привод, автомат, внешний тюнинг (есть даже «реснички»!). «Машина в ХТС, турбовый, по железу весь целый, любые проверки, есть незначительные косяки. Возможно оформление через ГАИ», — пишет продавец. Автомобиль, как и все эти «финики», в отличной комплектации с кожаным салоном, электроприводами, мультимедийной системой, подогревами, мультирулем и прочими «плюшками». Согласно отчету «ПроАвто» ДТП и скруток пробега у автомобиля нет, в ПТС трое владельцев.

Infiniti FX35, 2003 год

Infiniti FX35, 2003 год

Infiniti FX35, 2003 год

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У этого кроссовера пробег 250 тысяч километров, а цена — 551 000 рублей. Двигатель такой же 280-сильный, кожаный салон, установлена современная сенсорная мультимедийная система. «ХТС, проблем с двигателем нет, торг у капота. Качественная музыка, никаких ограничений нет. У меня в эксплуатации с 2013 года, никаких аварий не было», — сообщает владелец. Отчет «ПроАвто» все-таки информирует нас, что автомобиль может иметь ограничения на регистрационные действия. Кроме того, есть одно ДТП от 10 ноября 2018 года с повреждением заднего бампера. В ПТС целых 9 владельцев.

Infiniti FX45, 2003 год

Infiniti FX45, 2003 год

Infiniti FX45, 2003 год

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Пробег у этого экземпляра 204 тысячи километров, стоимость — 580 000 рублей. Двигатель более мощный — 4,5 литра, 315 сил. Налог, кстати, на такой мотор — 23 625 рублей в год. «Автомобилем владею 1,5 года. За время владения очень много чего поменяно, сделано и вылечено. Установлен контрактный мотор с заменой всех прокладок сальников и маслосъемных колпачков. Ну и как же без минусов, салон из-за отсутствия качества производителя и, соответственно, плохого к нему отношения оставляет желать лучшего, как-никак машине уже 16 лет. Нужно заменить опору ДВС. По кузову красил в круг сам лично для себя», — правдиво рассказывает владелец. Согласно отчету ДТП и скруток пробега нет, в ПТС вписаны 8 хозяев.

Infiniti FX35, 2003 год

Infiniti FX35, 2003 год

Infiniti FX35, 2003 год

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Этот вариант с пробегом 210 тысяч километров предлагается ровно за 600 000 рублей. Двигатель 3,5 литра, 280 сил, хорошо сохранившийся кожаный салон. «Продаю дерзкого "финика", масло не ест, коробас не пинает, по ходовке всё в поряде. Сигналка с автозаводом, GPS-модуль, управляется с телефона. Резина: зима R18, лето R20. Панель перешита в кожу, да и салон нигде не затерт, сиденья целые, работает всё», — рассказывает владелец. «ПроАвто» говорит нам, что автомобиль побывал в двух ДТП. 28 февраля 2016 года — наезд на пешехода с повреждением передних бампера и крыла. 10 августа 2017-го — столкновение с последующей заменой задних двери и крыла, колеса, ступицы, амортизатора, деталей подвески. А в ПТС аж 15 владельцев.

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Infiniti FX35, 2007 год

Infiniti FX35, 2007 год

Infiniti FX35, 2007 год

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Наконец-то хоть что-то более-менее свежее, 2007 год. Пробег — 215 тысяч километров, цена — 600 000 рублей. Двигатель стандартный — 3,5, выглядит авто неплохо, салон целый и ухоженный. «Автомобиль в хорошем техническом состоянии, идеальный кузов. Собственник с 2012 года, авто подготовлено к продаже, не стыдно показать», — сообщает владелец. И по отчету всё гладко — нет ни ДТП, ни скруток пробега, ни ограничений. В ПТС 5 владельцев, но это, видимо, для «фиников» считается нормальным. Последний хозяин ездит на машине 7 лет.

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Авто с пробегомInfiniti FX35
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