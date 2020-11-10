Тот самый «финик-бейсболка». Топ-5 мощных и крутых Infiniti FX 35 всего за 600 тысяч рублей

Пробег у этого экземпляра 204 тысячи километров, стоимость — 580 000 рублей . Двигатель более мощный — 4,5 литра, 315 сил. Налог, кстати, на такой мотор — 23 625 рублей в год. «Автомобилем владею 1,5 года. За время владения очень много чего поменяно, сделано и вылечено. Установлен контрактный мотор с заменой всех прокладок сальников и маслосъемных колпачков. Ну и как же без минусов, салон из-за отсутствия качества производителя и, соответственно, плохого к нему отношения оставляет желать лучшего, как-никак машине уже 16 лет . Нужно заменить опору ДВС. По кузову красил в круг сам лично для себя», — правдиво рассказывает владелец. Согласно отчету ДТП и скруток пробега нет, в ПТС вписаны 8 хозяев .

Infiniti FX35, 2003 год