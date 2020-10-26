Группа разбора: виновен ли быстрый Lexus в смертельном ДТП?

Естественно, одних лишь субъективных оценок свидетелей недостаточно, поэтому предполагаемую скорость Lexus установит экспертиза — в случае со смертельными ДТП она назначается всегда. Предположим, что Lexus всё же превышал: может ли он получить наказание по статье 264 УК РФ?



Автоюрист Лев Воропаев считает, что такой риск есть.



— В случае с лёгкими ДТП экспертиза назначается разве что в сложных случаях, но здесь погиб человек, поэтому автотехническую экспертизу проведут обязательно. Во-первых, установят скорость Lexus, во-вторых, если превышение было, выяснят, находится ли оно в причинно-следственной связи с аварией.



Водителю Lexus могут вменить нарушение пункта 10.1 ПДД, который обязывает выбирать скорость сообразно условиям, а в случае обнаружения опасности — тормозить вплоть до полной остановки. Мы уже писали, что этот пункт чаще всего и оправляет водителей на нары.



В данном случае эксперты будут выяснять два обстоятельства. Первое — имел ли водитель Lexus техническую возможность остановиться, проще говоря, хватало ли ему тормозного пути, чтобы избежать столкновения. Второе — мог ли он остановиться, если бы он ехал со скоростью в пределах правил. Кстати, несмотря на отсутствие штрафа за превышение до 20 км/час, при разборе таких аварий лимит скорости берётся из ПДД (для города — 60 км/час).

