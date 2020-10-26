Группа разбора: виновен ли быстрый Lexus в смертельном ДТП?

Эта авария случилась в Екатеринбурге на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Турбинной. Под Lexus, который двигался по главной дороге, выехал Hyundai Accent. Удар пришёлся в водительскую дверь, и женщина, сидевшая за рулём, погибла. По словам очевидцев, Lexus «нёсся, как в последний раз». Могут ли его признать виновником этого ДТП?
Видео: «Происшествия оперативно» / YouTube.com
Очевидец происшествия Илья рассказал, что светофор в этот момент не работал, а Lexus превышал:
— Скорость была приличная. Он единственный ехал в среднем ряду. Я в зеркало посмотрел, чтобы аккуратнее перестроиться, и в этот момент он в нее врезался. Он даже не тормозил. Ни свиста тормозов, ничего. Просто удар был. Это жуть.
СЮЖЕТ
Естественно, одних лишь субъективных оценок свидетелей недостаточно, поэтому предполагаемую скорость Lexus установит экспертиза — в случае со смертельными ДТП она назначается всегда. Предположим, что Lexus всё же превышал: может ли он получить наказание по статье 264 УК РФ?
Автоюрист Лев Воропаев считает, что такой риск есть.
— В случае с лёгкими ДТП экспертиза назначается разве что в сложных случаях, но здесь погиб человек, поэтому автотехническую экспертизу проведут обязательно. Во-первых, установят скорость Lexus, во-вторых, если превышение было, выяснят, находится ли оно в причинно-следственной связи с аварией.
Водителю Lexus могут вменить нарушение пункта 10.1 ПДД, который обязывает выбирать скорость сообразно условиям, а в случае обнаружения опасности — тормозить вплоть до полной остановки. Мы уже писали, что этот пункт чаще всего и оправляет водителей на нары.
В данном случае эксперты будут выяснять два обстоятельства. Первое — имел ли водитель Lexus техническую возможность остановиться, проще говоря, хватало ли ему тормозного пути, чтобы избежать столкновения. Второе — мог ли он остановиться, если бы он ехал со скоростью в пределах правил. Кстати, несмотря на отсутствие штрафа за превышение до 20 км/час, при разборе таких аварий лимит скорости берётся из ПДД (для города — 60 км/час).
Если выяснится, что Lexus не успевал затормозить, даже соблюдая скоростной режим, его водителя могут оправдать. Тот факт, что скорость усугубляет последствия аварии, во внимание обычно не принимается, хотя эта позиция очень спорна. Например, пусть Lexus не мог избежать аварии, но двигайся он не столь быстро, возможно, водитель Hyundai осталась бы жива. Однако надёжных способов оценить тяжесть последствий в зависимости от скорости машин нет, поэтому вопрос остаётся за рамками.
— Сама по себе величина превышения как таковой роли не играет, — объясняет Лев Воропаев. — То есть не важно, ехал он 63 км/час или 95 км/час — принцип разбора таких дел одинаковый.
Водителю Lexus, если его признают виновным, грозит часть 3 статьи 264 УК РФ, максимальный срок лишения свободы по которой — до 5 лет. Впрочем, если авария совершена впервые, водитель признал вину и/или компенсировал родственникам ущерб, наказание может быть смягчено вплоть до условного приговора.
— В практике рассмотрения уголовных дел учитывается виновность второй стороны, в данном случае погибшей женщины, что также может быть смягчающим обстоятельством для водителя Lexus.
Несколько по-другому рассматриваются дела, в которых нет тяжело пострадавших. В этом случае уголовное дело не возбуждается, а вопрос часто решается обоюдно:
— Если превышение скорости одного из водителей каким-то образом зафиксировано, ГИБДД выпишет ему постановление, и, в случае нарушений второго водителя, вина будет обоюдной, а страховые компенсируют ущерб на 50%. Далее можно обратиться в гражданский суд и попытаться изменить эту пропорцию в свою пользу, — подытоживает Лев Воропаев.
Если предположить, что Lexus ехал с превышением скорости, можно ли считать его одним из виновников ДТП?
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