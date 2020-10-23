Теперь не девочка. Смотрим, как переродился прежде женский кроссовер — мужчинам подойдет

На рынок вышел новый младший кроссовер марки Mercedes-Benz с индексом GLA, и основная суть этого автомобиля в том, что теперь не такой уж он и младшенький и не такой уж доступный (по меркам начальных моделей Mercedes-Benz). GLA, наверное, уже нельзя будет назвать преимущественно женской моделью: он утратил свою милоту и, наоборот, приобрел солидности, в общем, стал таким унисексом. Какие основные достоинства и недостатки можно выделить в GLA? Подробнее — в обзоре Дмитрия Косенко.
Кроссовер Mercedes-Benz GLA (автомобиль предоставлен официальным дилером «Фастар»), базирующийся на платформе А-класса, всегда был этаким вариантом для тех, кто на легковушках ездить уже не хотел, а денег на более взрослые внедорожники еще не хватало. Прежний GLA, формально называемый кроссовером, по сути, был приподнятым хетчбэком как по внешнему виду, размеру салона, так и по ездовым возможностям.
Новый GLA кардинально сменил имидж, формы, геометрию, пропорции и размеры. Автомобиль по высоте вырос на целых 10 сантиметров, прибавил в просторе салона, стал более угловатым и собранным — сейчас его действительно можно назвать кроссовером, хоть и компактным.
На российском рынке GLA представлен с двумя турбированными моторами объемом 1,3 или 2 литра, мощностью 150 или 224 л. с. У нас старшая 2-литровая версия с постоянным полным приводом и 8-ступенчатым роботом.
Чем же хорош начальный кроссовер именитой немецкой марки?
Динамика, управление тягой
224 наддувные лошадиные силы задорно подхватывают 1,6-тонный автомобиль и уносят его вдаль с разгоном до сотни за 6,7 секунды. Легкая, прозрачная педаль газа, моментальный отклик — ты поддаешь тяги, будто подливаешь масла в огонь. В спорт-режиме реакции ожидаемо обостряются, а робот переходит на более низкие передачи — двигаться так постоянно в городском потоке вряд ли получится, слишком рваный и дерганый ритм езды. Впрочем, дерганья эти — исключительно за счет мощного подхвата двигателя, к роботу претензий нет — переключения плавные, без характерных для таких коробок толчков и пинков.
Управляемость
Отлично настроенное переменное усилие на руле — избыточной тяжести нет ни на шоссе, ни тем более на парковке. Ускоряясь на трассе и входя в достаточно крутой поворот, вы своими руками ощущаете, как рулевое моментально реагирует на меняющиеся условия движения, добавляя усилия на баранке и точно дозируя его. Вкупе с динамикой и простотой дозирования тяги, о которых говорилось выше, GLA с такими настройками — легкий, воздушный, управляемый автомобиль с малыми кренами и плотной подвеской.
Плавность хода
Плотная подвеска не отменяет комфортного хода — GLA не замечает мелких неровностей, аккуратно и бесшумно обрабатывает грубые ямы. Но, как и у многих «Мерседесов», подвеска GLA имеет вероломное свойство в какой-то момент внезапно сдаваться — на серьезных ямах можно получить приличный удар с пробоем.
Внедорожные возможности
Эти возможности, конечно, весьма условны: понятно, что GLA предназначен для городских условий, а его постоянный полный привод — больше для уверенного старта и устойчивости на дороге, а не для грязи. Плюс скромный клиренс — 15,4 сантиметра. И тем не менее, когда мы с GLA побывали на разбитом проселке с глубокой колеей и приличными перепадами, автомобиль показал себя неожиданно уверенно: на приличной скорости он всего пару раз легонько шоркнулся передней губой. Тут заслуга геометрической проходимости — удачного сочетания длины (4410 мм) и колесной базы (2729 мм) вкупе с короткими свесам.
Салон и мультимедиа
Интерьер Mercedes-Benz GLA без сюрпризов: ожидаемо качественные материалы, интересный дизайн, сборка без малейших изъянов.
Практически эталонная мультимедийная система MBUX со сдвоенным дисплеем — красивая графика, быстрая работа, удобство управления. Атмосферная подсветка, создающая уют в автомобиле, хорошее звучание штатной акустики — в общем, это «Мерседес».
Но даже у «Мерседеса» найдутся минусы, так в чём же они?
Недостаточная высота посадки
Хоть у нас внешний вид и кроссоверный, но сидишь в автомобиле больше по-легковому: всё-таки недостает высоты, удобства при посадке, кроссоверного обзора. Можно, конечно, сиденье поднять на максимум, но это не решает проблемы — крыша больше будет давить на голову.
Сиденья
Экокожа сидений слишком жесткая, спинка давит на поясницу, несмотря на наличие регулировки поясничного подпора. Кресла достаточно компактны и не рассчитаны на полных людей — боковая поддержка подушек сидений впивается в бедра. Плюс ручка регулировки вылета подушки: если сидеть на стоянке и подбирать ноги под себя, всё время задеваешь эту ручку.
Маленькие боковые зеркала
Не хватает как ширины зеркала, так и высоты — хочется наклониться вперед и заглянуть в них так, чтобы увидеть, чего там творится в мертвой зоне. Регулировка не спасает, благо есть система контроля мертвых зон.
Медленные стеклоподъемники
Вообще-то это проблема всех премиальных машин, и вот после очередных еле ползающих стекол захотелось обратить на это внимание. Зачем они это делают, фишка такая для премиума?
Цена
Прежний GLA был сравнительно доступен — хочешь кроссовер, получаешь его по цене чуть выше начальной легковушки. На 2019 год базовый GLA со 150-сильным мотором и передним приводом стоил 2 260 000 рублей. 211-сильный вариант с полным приводом начинался от 2 650 000 рублей. Теперь же автомобиль уже в базе подбирается к 3 миллионам — 2 960 000 рублей. А наш тестовый вариант стоит 3 700 000 рублей без учета опций.