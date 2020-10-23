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Теперь не девочка. Смотрим, как переродился прежде женский кроссовер — мужчинам подойдет

Тестируем начальный кроссовер от Mercedes-Benz 2020-го модельного года

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Mercedes-Benz GLA 2020

Mercedes-Benz GLA 2020

На рынок вышел новый младший кроссовер марки Mercedes-Benz с индексом GLA, и основная суть этого автомобиля в том, что теперь не такой уж он и младшенький и не такой уж доступный (по меркам начальных моделей Mercedes-Benz). GLA, наверное, уже нельзя будет назвать преимущественно женской моделью: он утратил свою милоту и, наоборот, приобрел солидности, в общем, стал таким унисексом. Какие основные достоинства и недостатки можно выделить в GLA? Подробнее — в обзоре Дмитрия Косенко.

Это начальный кроссовер&nbsp;Mercedes-Benz

Это начальный кроссовер Mercedes-Benz

Кроссовер Mercedes-Benz GLA (автомобиль предоставлен официальным дилером «Фастар»), базирующийся на платформе А-класса, всегда был этаким вариантом для тех, кто на легковушках ездить уже не хотел, а денег на более взрослые внедорожники еще не хватало. Прежний GLA, формально называемый кроссовером, по сути, был приподнятым хетчбэком как по внешнему виду, размеру салона, так и по ездовым возможностям.

Длина 4410 мм, ширина 1834 мм, высота 1611 мм

Длина 4410 мм, ширина 1834 мм, высота 1611 мм

Новый GLA кардинально сменил имидж, формы, геометрию, пропорции и размеры. Автомобиль по высоте вырос на целых 10 сантиметров, прибавил в просторе салона, стал более угловатым и собранным — сейчас его действительно можно назвать кроссовером, хоть и компактным.

Колесная база 2729 мм

Колесная база 2729 мм

На российском рынке GLA представлен с двумя турбированными моторами объемом 1,3 или 2 литра, мощностью 150 или 224 л. с. У нас старшая 2-литровая версия с постоянным полным приводом и 8-ступенчатым роботом.

Чем же хорош начальный кроссовер именитой немецкой марки?

Динамика, управление тягой

Снаряженная масса 1600 кг

Снаряженная масса 1600 кг

224 наддувные лошадиные силы задорно подхватывают 1,6-тонный автомобиль и уносят его вдаль с разгоном до сотни за 6,7 секунды. Легкая, прозрачная педаль газа, моментальный отклик — ты поддаешь тяги, будто подливаешь масла в огонь. В спорт-режиме реакции ожидаемо обостряются, а робот переходит на более низкие передачи — двигаться так постоянно в городском потоке вряд ли получится, слишком рваный и дерганый ритм езды. Впрочем, дерганья эти — исключительно за счет мощного подхвата двигателя, к роботу претензий нет — переключения плавные, без характерных для таких коробок толчков и пинков.

Управляемость

Расход бензина в городе — 9,2 литра, на трассе — 6 литров

Расход бензина в городе — 9,2 литра, на трассе — 6 литров

Отлично настроенное переменное усилие на руле — избыточной тяжести нет ни на шоссе, ни тем более на парковке. Ускоряясь на трассе и входя в достаточно крутой поворот, вы своими руками ощущаете, как рулевое моментально реагирует на меняющиеся условия движения, добавляя усилия на баранке и точно дозируя его. Вкупе с динамикой и простотой дозирования тяги, о которых говорилось выше, GLA с такими настройками — легкий, воздушный, управляемый автомобиль с малыми кренами и плотной подвеской.

Плавность хода

GLA оказался комфортным на неровностях

GLA оказался комфортным на неровностях

Плотная подвеска не отменяет комфортного хода — GLA не замечает мелких неровностей, аккуратно и бесшумно обрабатывает грубые ямы. Но, как и у многих «Мерседесов», подвеска GLA имеет вероломное свойство в какой-то момент внезапно сдаваться — на серьезных ямах можно получить приличный удар с пробоем.

Внедорожные возможности

Можно быстро ехать по проселку

Можно быстро ехать по проселку

Эти возможности, конечно, весьма условны: понятно, что GLA предназначен для городских условий, а его постоянный полный привод — больше для уверенного старта и устойчивости на дороге, а не для грязи. Плюс скромный клиренс — 15,4 сантиметра. И тем не менее, когда мы с GLA побывали на разбитом проселке с глубокой колеей и приличными перепадами, автомобиль показал себя неожиданно уверенно: на приличной скорости он всего пару раз легонько шоркнулся передней губой. Тут заслуга геометрической проходимости — удачного сочетания длины (4410 мм) и колесной базы (2729 мм) вкупе с короткими свесам.

Салон и мультимедиа

Интерьер GLA типовой для всех начальных Mercedes-Benz

Интерьер GLA типовой для всех начальных Mercedes-Benz

Интерьер Mercedes-Benz GLA без сюрпризов: ожидаемо качественные материалы, интересный дизайн, сборка без малейших изъянов.

Цифровая приборка и дисплей мультимедиа

Цифровая приборка и дисплей мультимедиа

Практически эталонная мультимедийная система MBUX со сдвоенным дисплеем — красивая графика, быстрая работа, удобство управления. Атмосферная подсветка, создающая уют в автомобиле, хорошее звучание штатной акустики — в общем, это «Мерседес».

Но даже у «Мерседеса» найдутся минусы, так в чём же они?

Недостаточная высота посадки

Не хватает высоты для удобства и обзора

Не хватает высоты для удобства и обзора

Хоть у нас внешний вид и кроссоверный, но сидишь в автомобиле больше по-легковому: всё-таки недостает высоты, удобства при посадке, кроссоверного обзора. Можно, конечно, сиденье поднять на максимум, но это не решает проблемы — крыша больше будет давить на голову.

Сиденья

Кресла не рассчитаны на полных людей

Кресла не рассчитаны на полных людей

Экокожа сидений слишком жесткая, спинка давит на поясницу, несмотря на наличие регулировки поясничного подпора. Кресла достаточно компактны и не рассчитаны на полных людей — боковая поддержка подушек сидений впивается в бедра. Плюс ручка регулировки вылета подушки: если сидеть на стоянке и подбирать ноги под себя, всё время задеваешь эту ручку.

Маленькие боковые зеркала

Зеркало заднего вида с системой контроля мертвых зон

Зеркало заднего вида с системой контроля мертвых зон

Не хватает как ширины зеркала, так и высоты — хочется наклониться вперед и заглянуть в них так, чтобы увидеть, чего там творится в мертвой зоне. Регулировка не спасает, благо есть система контроля мертвых зон.

Медленные стеклоподъемники

Стекла опускаются медленно

Стекла опускаются медленно

Вообще-то это проблема всех премиальных машин, и вот после очередных еле ползающих стекол захотелось обратить на это внимание. Зачем они это делают, фишка такая для премиума?

Цена

Базовая цена 2 960 000 рублей

Базовая цена 2 960 000 рублей

Прежний GLA был сравнительно доступен — хочешь кроссовер, получаешь его по цене чуть выше начальной легковушки. На 2019 год базовый GLA со 150-сильным мотором и передним приводом стоил 2 260 000 рублей. 211-сильный вариант с полным приводом начинался от 2 650 000 рублей. Теперь же автомобиль уже в базе подбирается к 3 миллионам — 2 960 000 рублей. А наш тестовый вариант стоит 3 700 000 рублей без учета опций.

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