Теперь не девочка. Смотрим, как переродился прежде женский кроссовер — мужчинам подойдет

На рынок вышел новый младший кроссовер марки Mercedes-Benz с индексом GLA, и основная суть этого автомобиля в том, что теперь не такой уж он и младшенький и не такой уж доступный (по меркам начальных моделей Mercedes-Benz). GLA, наверное, уже нельзя будет назвать преимущественно женской моделью: он утратил свою милоту и, наоборот, приобрел солидности, в общем, стал таким унисексом. Какие основные достоинства и недостатки можно выделить в GLA? Подробнее — в обзоре Дмитрия Косенко.