Весёлые вонючки. Тестируем незамерзайку из новосибирских магазинов — какая дешевле, а какая меньше пахнет

Незамерзайкам из новосибирских магазинов устроили тест-драйв
На обочинах дорог Новосибирска появились люди, торгующие зимней стеклоомывающей жидкостью — верный признак того, что пора переходить на незамерзайку. Мы решили протестировать жидкости, которые сейчас продаются в крупных торговых сетях. Советовать покупать незамерзайку на обочине мы не будем — мало ли что вам там подсунут. А вот крупные магазины — хоть какая-то гарантия того, что вы получите неподдельный товар, изготовленный из разрешенных компонентов, а не из запрещенного метанола. Итак, 5 жидкостей, которые мы оценим по цене, удобству упаковки, температуре замерзания, силе запаха и качеству очистки, — подробнее в материале Дмитрия Косенко.
Вот они, 5 видов незамерзаек, приобретенные в гипермаркетах «Лента», «Ашан», «Гигант» и METRO Cash and Carry. Ёмкость от 3 до 4 литров, температура замерзания от -10 до -20 градусов. Итак, по порядку.
Жидкость под названием ODIS PREMIUM из «Гиганта» за 330 рублей. Ёмкость 4 литра, температура замерзания -17 градусов. Аккуратная бутыль, удобная ручка, отдельная надпись на этикетке «Без резкого запаха». Произведено московским предприятием ООО «Гелена Химавто» по заказу новосибирского ООО «Автоград». Спиртовая основа — пропанол.
В багажнике эта бутыль стоит довольно устойчиво, с боковой ручкой наливать жидкость удобно, можно даже одной рукой. Запах — приятный фруктовый, не резкий. Заливаем в бачок, орошаем стекло — после первого хода дворников остаются едва заметные тоненькие полоски, которые почти сразу исчезают. Салон наполняет запах — он действительно не резкий, вполне терпимый. Идем дальше.
Следующая жидкость — Delta из METRO Cash and Carry за 149 рублей. 4 литра, температура замерзания всего -10 градусов, основа — изопропиловый спирт. Изготовлено в Московской области ООО «Восход».
Бутыль вся мятая, неаккуратная, в багажнике готова упасть. Верхняя ручка позволяет наливать жидкость только двумя руками. Полосит эта незамерзайка вроде поменьше, но вот запах оставляет в салоне резкий, с явно выраженным спиртовым оттенком — не очень приятно.
Третий участник теста — LUXE из «Ашана» за 259 рублей. 4 литра, температура замерзания -15 градусов, изопропиловый спирт. Изготовитель — ООО «ТЕКТРОН» из Московской области.
Ёмкость в виде канистры — пожалуй, самая устойчивая тара в багажнике. Всё сделано аккуратно, качественно. В комплекте клювик, впрочем, наливать из канистры удобно и без него. Эта незамерзайка тоже оставляет на стекле умеренные полоски, запах у неё резкий — явный спирт.
Перейдем к зарубежному товару — жидкость Trasser финского бренда FIN tippa за 209 рублей из «Ленты». Самая маленькая ёмкость — всего 3 литра, температура замерзания -15 градусов. Основа — изопропанол. Изготовлено ООО «Текомхим» в Санкт-Петербурге.
Мягкая упаковка позволяет пристроить незамерзайку в багажнике в любом положении. Наливать получается только двумя руками. Опять же, мягкость упаковки позволяет максимально сильно приблизить горлышко к заливной горловине и не промахнуться мимо. Жидкость слегка полосит, пахнет каким-то алкогольным ликером, хотя неприятного спирта в аромате не слишком много. Тем не менее запах довольно резок.
Самая дорогая жидкость — финская FIN tippa за 379 рублей из «Ленты». 4 литра, самая морозостойкая — выдержит -20 градусов. Изготовлено на основе изопропанола, производитель всё тот же ООО «Текомхим» из Санкт-Петербурга.
Такая же мягкая упаковка — удобно в багажнике и просто наливать в бачок. Есть дополнительная насадка-клювик, но и без него нормально. Эта незамерзайка полосит меньше всех, практически незаметно. Но пахнет тоже резко, хотя спиртом отдает не сильно.
Ну а теперь подведем итоги. Явный аутсайдер для меня — Delta из METRO Cash and Carry с неудобной мятой упаковкой, температурой замерзания -10 градусов и с самым неприятным запахом. Хоть и самая дешевая.
Середнячки — LUXE из «Ашана» и Trasser из «Ленты», стоят они примерно одинаково за 1 литр. Удобная упаковка, приемлемая морозостойкость, но главные претензии — к резкому запаху.
Между двух лидеров приходится разрываться. Оба самые дорогие и самые морозостойкие. FIN tippa из «Ленты» полосит меньше всех, но всё же резко пахнет и стоит, окаянная, под 400 рублей. Главное достоинство жидкости ODIS PREMIUM из «Гиганта» — умеренный запах, она единственная изготовлена их пропанола. Но цена в 330 рублей тоже высока, плюс полосит эта жижа больше всех. И всё же для меня важно отсутствие резкого запаха и головной боли, поэтому я выбираю именно ODIS PREMIUM. А что нравится вам — расскажите в комментариях.