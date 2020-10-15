Весёлые вонючки. Тестируем незамерзайку из новосибирских магазинов — какая дешевле, а какая меньше пахнет

На обочинах дорог Новосибирска появились люди, торгующие зимней стеклоомывающей жидкостью — верный признак того, что пора переходить на незамерзайку. Мы решили протестировать жидкости, которые сейчас продаются в крупных торговых сетях. Советовать покупать незамерзайку на обочине мы не будем — мало ли что вам там подсунут. А вот крупные магазины — хоть какая-то гарантия того, что вы получите неподдельный товар, изготовленный из разрешенных компонентов, а не из запрещенного метанола. Итак, 5 жидкостей, которые мы оценим по цене, удобству упаковки, температуре замерзания, силе запаха и качеству очистки, — подробнее в материале Дмитрия Косенко.