Группа разбора: Kalina подрезала дальнобойщика, а ГИБДД назвала его виновником (и была права)

На классических перекрёстках есть чётко выраженное пересечение, но здесь полосы главной и второстепенной дорог плавно смыкаются и идут параллельно друг другу. Это создаёт иллюзию, будто дело происходит уже за перекрёстком, а фура находится на той же главной дороге, что и «Калина». На самом деле — нет.



— На таких перекрёстках пересечение проезжих частей может растягиваться на десятки метров, — объясняет автоюрист Лев Воропаев. — В пределах пересечения действует правило: уступает тот, кто въехал на него со второстепенной дороги. В данном случае грузовик.



Эксперт обращает внимание, что в месте столкновения есть разметка 1.7 — прерывистая линия с коротким штрихом, которая используется для обозначения полос в пределах перекрёстка.



— Без разметки определять границы таких перекрёстков всегда сложно, но в данном случае всё однозначно — авария случилась на пересечении, поэтому вина водителя фуры есть, — уточняет Лев Воропаев.

А виновен ли водитель «Калины»? Даже субъективно кажется, что ехал он слишком нахраписто.

