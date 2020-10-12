Группа разбора: Kalina подрезала дальнобойщика, а ГИБДД назвала его виновником (и была права)

Читатель прислал нам видео необычной аварии: посмотрите его и скажите, кто виноват? Большинство тех, кому мы показывали ролик, ошиблись с вердиктом.
Кто, по-вашему, виноват в этой аварии?
Ситуация выглядит банальной: нахальная Lada Kalina с прицепом борзо перестраивается через три ряда, цепляя грузовик, который едет прямо. Тем не менее инспекторы ГИБДД узрели в действиях дальнобойщика вину и, что интересно, оказались правы.
Инцидент случился на перекрёстке, где две магистрали пересекаются под острым углом, причём фура въезжала со второстепенной дороги.
СЮЖЕТ
На классических перекрёстках есть чётко выраженное пересечение, но здесь полосы главной и второстепенной дорог плавно смыкаются и идут параллельно друг другу. Это создаёт иллюзию, будто дело происходит уже за перекрёстком, а фура находится на той же главной дороге, что и «Калина». На самом деле — нет.
— На таких перекрёстках пересечение проезжих частей может растягиваться на десятки метров, — объясняет автоюрист Лев Воропаев. — В пределах пересечения действует правило: уступает тот, кто въехал на него со второстепенной дороги. В данном случае грузовик.
Эксперт обращает внимание, что в месте столкновения есть разметка 1.7 — прерывистая линия с коротким штрихом, которая используется для обозначения полос в пределах перекрёстка.
— Без разметки определять границы таких перекрёстков всегда сложно, но в данном случае всё однозначно — авария случилась на пересечении, поэтому вина водителя фуры есть, — уточняет Лев Воропаев.
А виновен ли водитель «Калины»? Даже субъективно кажется, что ехал он слишком нахраписто.
— Если бы всё случилось вне перекрёстка, ему бы вменили нарушение пункта 8.4 ПДД (не уступил дорогу при перестроении), но здесь у него был приоритет, — продолжает Лев Воропаев. — В любом случае ему могут вменить нарушение пункта 8.1 ПДД — не убедился в безопасности манёвра.
Инспекторы ГИБДД действительно постановили, что нарушения есть в действиях каждого водителя.
Автоэксперт Дмитрий Ларионов также склоняется к мысли о виновности водителя фуры, но считает, что тот действовал неумышленно:
— Дальнобойщик виноват, но он пытался пропустить «Калину», просто не разглядел за ней прицеп, попавший в его «мёртвую зону». Он дал проехать машине, но не прицепу.
Хорошо, а что делать на таких же перекрёстках, где проезжие части смыкающих улиц отделены разметкой 1.5 — где тогда искать границы пересечения?
— Очень сложный вопрос, который на практике решается превратно: как инспектор решит, так и будет, — делится опытом разбора подобных аварий Лев Воропаев. — Бывает, что для определения границ пересечения необходимо поднять схему организации движения. Один раз мы делали съёмку места с квадрокоптера, чтобы затем рассчитать границы перекрёстка.
Что касается проезда таких участков, совет автоюриста один:
— Дай дорогу дураку. На таких перекрёстках лучше перестраховаться, чем потом искать границы пересечений и доказывать свою правду в судах.
В следующем году нас ждёт радикально новая версия КоАП РФ: в нём появятся новые штрафы для водителей. Изменятся и ПДД, например, зимняя резина станет обязательной с декабря по февраль.
А вот разбор ещё одного ДТП на кривом челябинском перекрёстке. Мы регулярно анализируем подобные аварии в рубрике «Группа разбора».