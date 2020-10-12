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Группа разбора: Kalina подрезала дальнобойщика, а ГИБДД назвала его виновником (и была права)

Водители не всегда понимают, как проезжать остроугольные перекрёстки

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Фура едет прямо, «Калина» с прицепом ломится через три ряда

Фура едет прямо, «Калина» с прицепом ломится через три ряда

Читатель прислал нам видео необычной аварии: посмотрите его и скажите, кто виноват? Большинство тех, кому мы показывали ролик, ошиблись с вердиктом.

Кто, по-вашему, виноват в этой аварии?

    Ситуация выглядит банальной: нахальная Lada Kalina с прицепом борзо перестраивается через три ряда, цепляя грузовик, который едет прямо. Тем не менее инспекторы ГИБДД узрели в действиях дальнобойщика вину и, что интересно, оказались правы.

    Инцидент случился на перекрёстке, где две магистрали пересекаются под острым углом, причём фура въезжала со второстепенной дороги.

    Вид с точки зрения водителя фуры

    Вид с точки зрения водителя фуры

    Водитель «Калины» ехал по главной, но на пересечении захотел уйти в правый ряд

    Водитель «Калины» ехал по главной, но на пересечении захотел уйти в правый ряд

    СЮЖЕТ

    Группа разбора

    На классических перекрёстках есть чётко выраженное пересечение, но здесь полосы главной и второстепенной дорог плавно смыкаются и идут параллельно друг другу. Это создаёт иллюзию, будто дело происходит уже за перекрёстком, а фура находится на той же главной дороге, что и «Калина». На самом деле — нет.

    — На таких перекрёстках пересечение проезжих частей может растягиваться на десятки метров, — объясняет автоюрист Лев Воропаев. — В пределах пересечения действует правило: уступает тот, кто въехал на него со второстепенной дороги. В данном случае грузовик.

    Эксперт обращает внимание, что в месте столкновения есть разметка 1.7 — прерывистая линия с коротким штрихом, которая используется для обозначения полос в пределах перекрёстка.

    — Без разметки определять границы таких перекрёстков всегда сложно, но в данном случае всё однозначно — авария случилась на пересечении, поэтому вина водителя фуры есть, — уточняет Лев Воропаев.

    А виновен ли водитель «Калины»? Даже субъективно кажется, что ехал он слишком нахраписто.

    — Если бы всё случилось вне перекрёстка, ему бы вменили нарушение пункта 8.4 ПДД (не уступил дорогу при перестроении), но здесь у него был приоритет, — продолжает Лев Воропаев. — В любом случае ему могут вменить нарушение пункта 8.1 ПДД — не убедился в безопасности манёвра.

    Инспекторы ГИБДД действительно постановили, что нарушения есть в действиях каждого водителя.

    Автоэксперт Дмитрий Ларионов также склоняется к мысли о виновности водителя фуры, но считает, что тот действовал неумышленно:

    — Дальнобойщик виноват, но он пытался пропустить «Калину», просто не разглядел за ней прицеп, попавший в его «мёртвую зону». Он дал проехать машине, но не прицепу.

    Хорошо, а что делать на таких же перекрёстках, где проезжие части смыкающих улиц отделены разметкой 1.5 — где тогда искать границы пересечения?

    — Очень сложный вопрос, который на практике решается превратно: как инспектор решит, так и будет, — делится опытом разбора подобных аварий Лев Воропаев. — Бывает, что для определения границ пересечения необходимо поднять схему организации движения. Один раз мы делали съёмку места с квадрокоптера, чтобы затем рассчитать границы перекрёстка.

    Что касается проезда таких участков, совет автоюриста один:

    — Дай дорогу дураку. На таких перекрёстках лучше перестраховаться, чем потом искать границы пересечений и доказывать свою правду в судах.

    В следующем году нас ждёт радикально новая версия КоАП РФ: в нём появятся новые штрафы для водителей. Изменятся и ПДД, например, зимняя резина станет обязательной с декабря по февраль.

    А вот разбор ещё одного ДТП на кривом челябинском перекрёстке. Мы регулярно анализируем подобные аварии в рубрике «Группа разбора».

    Попали в спорное ДТП? Поможем разобраться.

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