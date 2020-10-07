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Смотрите, что творится на шиномонтажках Новосибирска (водители набросились на китайскую резину)

Для автомобилистов наступил сезон замены покрышек

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В городе уже третий день идет небольшой снег

В городе уже третий день идет небольшой снег

В Новосибирске всю неделю идет небольшой снег, а температура пляшет около нуля — самое время задуматься о смене летних шин на зимние. ГИБДД ещё в конце сентября с учетом прогноза погоды призвала водителей поменять колеса, чтобы не испытывать судьбу. В первую очередь это касается тех, кто ездит ночью по загородным трассам, где холоднее. В самом городе вроде как ничего не подмерзает, но опять же — при таких температурах летняя резина теряет свои свойства и может плохо тормозить. Что творится на шиномонтажках и пора ли менять колеса — подробнее в материале НГС.

Работники шиномонтажек не скучают: клиенты есть всегда

Работники шиномонтажек не скучают: клиенты есть всегда

Осеннее утро в Новосибирске, на шиномотажках работа идет вовсю. Диких очередей нет, но места все заняты — здесь, например, меняют колеса сразу на трех машинах.

Кандидаты на обновку

Кандидаты на обновку

На соседнем сервисе — также три автомобиля, все стоят на домкратах, шины меняют одновременно.

На этом СТО пока один автомобиль&nbsp;

На этом СТО пока один автомобиль 

На СТО «Север» посвободней, обслуживают пока только один автомобиль «Шевроле-Нива», очереди нет.

Шиномонтаж АЗС «Энергия»

Шиномонтаж АЗС «Энергия»

Можно без очереди поменять колеса и на шиномонтаже АЗС «Энергия», здесь наблюдается одинокий «Ниссанчик».

Специалисты, работающие в этой сфере, отмечают, что в последнее время, особенно в этом сезоне, растет количество водителей, которые заранее меняют колеса, а не дожидаются сильных снегопадов.

— Достаточно много людей приезжает, но у всех понятие безопасности разное. Кто-то к шинам относится как к предмету, а кто-то — как к любимой вещи, поэтому бережет шипы. Многие поумнели, не ждут, когда возникнет снежный коллапс. Теоретически уже можно переобуваться, зимняя резина не пострадает, так как средняя температура сейчас ниже 5 градусов. Это рекомендовано для переобувки заводами — изготовителями шин., — рассказывает управляющий шиномонтажной мастерской «Быков&сыновья» Антон Быков.

— Дня три назад, как температура воздуха упала, началось заметное оживление. По 8–10 машин в день заезжают на каждую станцию переобуваться. Надеюсь, это станет трендом, люди наконец-то осознают, что переобуваться надо, не когда снег и гололед, а когда средняя температура снизилась ниже 5 градусов. Причина переобувки — не только в шипах, чтобы по льду не скользить, а в том, что летняя и зимняя резина отличаются температурным режимом. Если температура падает ниже +5, то летняя резина дубеет, резко ухудшается сцепление с дорогой, — объясняет руководитель федеральной сети автосервисов FIT Service Данил Соловьёв.

В шиномонтажной мастерской «Быков&amp;сыновья»

В шиномонтажной мастерской «Быков&сыновья»

По наблюдениям экспертов, сибиряки по-прежнему предпочитают надежные проверенные шипы, но некоторые все-таки останавливают свой выбор на фрикционной резине. Соотношение примерно следующее — 80 процентов за шипы, 20 процентов за липучку.

— Много на эту тему рассуждений, что правильно или неправильно. Те, кто за липучку, говорят, что если вы не ездите на трассу, за город, то вам шипы не нужны. А как вы узнаете, поедете вы зимой куда-то или нет? Все-таки шипы в Сибири без вариантов, — отмечает Данил Соловьёв.

Изменились предпочтения новосибирцев по маркам покрышек — в последнее время достаточно активно покупают китайскую продукцию. Это связано и с тем, что Китай ощутимо дешевле, и с тем, что эти покрышки показали себя достаточно неплохо.

— Последний год в связи с ростом курсов у всей страны упали доходы, люди стали покупать дешевую резину, китайские аналоги. А среди известных марок, безусловно, всегда пользовались популярностью Nokian, на втором месте Bridgestone будет, туда же Toyo, — заключает Данил Соловьёв.

Прогноз «Гисметео»

Прогноз «Гисметео»

А что же говорит нам прогноз погоды? Вдруг будет потепление и летние колеса всё-таки ещё походят? По данным «Гисметео», колебания температуры около нуля продолжатся до субботы, затем потеплеет до +9 днем и +5 ночью. И вплоть до конца октября будут положительные как дневные, так и ночные температуры.

Прогноз НГС.ПОГОДА

Прогноз НГС.ПОГОДА

А вы уже поменяли резину?

    Накануне МВД и Минтранс предложили два пакета поправок к Правилам дорожного движения. Первый пакет разрешит инспекторам штрафовать автомобили за несезонные шины, неработающую АБС или «капель» из двигателя (и ещё сотни неисправностей), второй касается правил стоянки, добавляет новые типы светофоров и регулирует движение самокатов, моноколёс и электроскутеров. Мы изучили осенние поправки к Правилам (там много любопытного).

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