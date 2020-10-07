Смотрите, что творится на шиномонтажках Новосибирска (водители набросились на китайскую резину)

В Новосибирске всю неделю идет небольшой снег, а температура пляшет около нуля — самое время задуматься о смене летних шин на зимние. ГИБДД ещё в конце сентября с учетом прогноза погоды призвала водителей поменять колеса, чтобы не испытывать судьбу. В первую очередь это касается тех, кто ездит ночью по загородным трассам, где холоднее. В самом городе вроде как ничего не подмерзает, но опять же — при таких температурах летняя резина теряет свои свойства и может плохо тормозить. Что творится на шиномонтажках и пора ли менять колеса — подробнее в материале НГС.
Осеннее утро в Новосибирске, на шиномотажках работа идет вовсю. Диких очередей нет, но места все заняты — здесь, например, меняют колеса сразу на трех машинах.
На соседнем сервисе — также три автомобиля, все стоят на домкратах, шины меняют одновременно.
На СТО «Север» посвободней, обслуживают пока только один автомобиль «Шевроле-Нива», очереди нет.
Можно без очереди поменять колеса и на шиномонтаже АЗС «Энергия», здесь наблюдается одинокий «Ниссанчик».
Специалисты, работающие в этой сфере, отмечают, что в последнее время, особенно в этом сезоне, растет количество водителей, которые заранее меняют колеса, а не дожидаются сильных снегопадов.
— Достаточно много людей приезжает, но у всех понятие безопасности разное. Кто-то к шинам относится как к предмету, а кто-то — как к любимой вещи, поэтому бережет шипы. Многие поумнели, не ждут, когда возникнет снежный коллапс. Теоретически уже можно переобуваться, зимняя резина не пострадает, так как средняя температура сейчас ниже 5 градусов. Это рекомендовано для переобувки заводами — изготовителями шин., — рассказывает управляющий шиномонтажной мастерской «Быков&сыновья» Антон Быков.
— Дня три назад, как температура воздуха упала, началось заметное оживление. По 8–10 машин в день заезжают на каждую станцию переобуваться. Надеюсь, это станет трендом, люди наконец-то осознают, что переобуваться надо, не когда снег и гололед, а когда средняя температура снизилась ниже 5 градусов. Причина переобувки — не только в шипах, чтобы по льду не скользить, а в том, что летняя и зимняя резина отличаются температурным режимом. Если температура падает ниже +5, то летняя резина дубеет, резко ухудшается сцепление с дорогой, — объясняет руководитель федеральной сети автосервисов FIT Service Данил Соловьёв.
По наблюдениям экспертов, сибиряки по-прежнему предпочитают надежные проверенные шипы, но некоторые все-таки останавливают свой выбор на фрикционной резине. Соотношение примерно следующее — 80 процентов за шипы, 20 процентов за липучку.
— Много на эту тему рассуждений, что правильно или неправильно. Те, кто за липучку, говорят, что если вы не ездите на трассу, за город, то вам шипы не нужны. А как вы узнаете, поедете вы зимой куда-то или нет? Все-таки шипы в Сибири без вариантов, — отмечает Данил Соловьёв.
Изменились предпочтения новосибирцев по маркам покрышек — в последнее время достаточно активно покупают китайскую продукцию. Это связано и с тем, что Китай ощутимо дешевле, и с тем, что эти покрышки показали себя достаточно неплохо.
— Последний год в связи с ростом курсов у всей страны упали доходы, люди стали покупать дешевую резину, китайские аналоги. А среди известных марок, безусловно, всегда пользовались популярностью Nokian, на втором месте Bridgestone будет, туда же Toyo, — заключает Данил Соловьёв.
А что же говорит нам прогноз погоды? Вдруг будет потепление и летние колеса всё-таки ещё походят? По данным «Гисметео», колебания температуры около нуля продолжатся до субботы, затем потеплеет до +9 днем и +5 ночью. И вплоть до конца октября будут положительные как дневные, так и ночные температуры.
А вы уже поменяли резину?
Накануне МВД и Минтранс предложили два пакета поправок к Правилам дорожного движения. Первый пакет разрешит инспекторам штрафовать автомобили за несезонные шины, неработающую АБС или «капель» из двигателя (и ещё сотни неисправностей), второй касается правил стоянки, добавляет новые типы светофоров и регулирует движение самокатов, моноколёс и электроскутеров. Мы изучили осенние поправки к Правилам (там много любопытного).