Смотрите, что творится на шиномонтажках Новосибирска (водители набросились на китайскую резину)

В Новосибирске всю неделю идет небольшой снег, а температура пляшет около нуля — самое время задуматься о смене летних шин на зимние. ГИБДД ещё в конце сентября с учетом прогноза погоды призвала водителей поменять колеса, чтобы не испытывать судьбу. В первую очередь это касается тех, кто ездит ночью по загородным трассам, где холоднее. В самом городе вроде как ничего не подмерзает, но опять же — при таких температурах летняя резина теряет свои свойства и может плохо тормозить. Что творится на шиномонтажках и пора ли менять колеса — подробнее в материале НГС.