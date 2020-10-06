Для чётких парней: топ-5 внедорожников BMW X5 за 1 миллион. Смотрим — битые со скрученным пробегом или нет

Внедорожник BMW X5 даже в возрасте обладает особой аурой — смесь брутальности, престижа, спортивности и немного хулиганства. Есть определенный круг автолюбителей, которым нравится именно BMW, пусть даже старенький и относительно недорогой. Наш бюджет — 1 миллион рублей, и за эти деньги можно присмотреться к X5 второго поколения, возраст которых перешагнул за 10 лет. Что мы купим и в каком состоянии это будет? Подробнее — в нашем сегодняшнем обзоре НГС.



BMW X5, 2010 год

