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Для чётких парней: топ-5 внедорожников BMW X5 за 1 миллион. Смотрим — битые со скрученным пробегом или нет

Изучаем вторичный рынок BMW X5 второго поколения 2008–2010 годов выпуска

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BMW X5, 2008 год

BMW X5, 2008 год

Внедорожник BMW X5 даже в возрасте обладает особой аурой — смесь брутальности, престижа, спортивности и немного хулиганства. Есть определенный круг автолюбителей, которым нравится именно BMW, пусть даже старенький и относительно недорогой. Наш бюджет — 1 миллион рублей, и за эти деньги можно присмотреться к X5 второго поколения, возраст которых перешагнул за 10 лет. Что мы купим и в каком состоянии это будет? Подробнее — в нашем сегодняшнем обзоре НГС.

BMW X5, 2010 год

BMW X5, 2010 год

BMW X5, 2010 год

Этот вариант стоит даже меньше миллиона — цена 920 000 рублей. Двигатель 4,4-литровый 407-сильный, полный привод, автомат, пробег всего 132 тысячи километров. Ровный кузов, чистый и опрятный салон — машина прошла тщательную предпродажную подготовку.

— Автомобиль в отличном внешнем и техническом состоянии. Своевременное сервисное обслуживание. Кузов автомобиля без сколов и царапин, кожаный салон в светлом исполнении в отличном состоянии. Капот, передние крылья в бронепленке, — уточняется в объявлении. Но есть и проблемы — согласно отчету Аuto.ru, автомобиль побывал в одном ДТП, есть расчет масштабного ремонта стоимостью 700 тысяч рублей. Пробег на отметке 108 тысяч километров падал до 75 тысяч. В ПТС 9 владельцев, каждый ездил примерно по году. Возможны юридические ограничения.

BMW X5, 2008 год

BMW X5, 2008 год

BMW X5, 2008 год

Автомобиль чуть дороже — 970 000 рублей. Пробег 154 тысячи километров, двигатель 3-литровый 272-сильный. Белый кузов без повреждений, аккуратный ухоженный салон с дополнительными ковриками — видно, что за авто следили.

— Отличный автомобиль, хорошая комплектация, два комплекта резины, гаражное хранение, в салоне не курили, два ключа, ПТС родной с таможни, без арестов и залогов, — пишет продавец. По отчету обнаружен один ремонт заднего бампера, скруток пробега нет. В ПТС значатся три записи.

BMW X5, 2008 год

BMW X5, 2008 год

BMW X5, 2008 год

Подобрались к миллиону — цена этого варианта ровно 1 000 000 рублей. Пробег 200 тысяч километров, двигатель дизельный 3-литровый 286-сильный.

— Отличное состояние. ЕГР заглушён, вихревые заслонки заглушены, сажевый удалён, расхода масла нет. Расход топлива: город — 12 литров, трасса — 9 литров. Очень красивый салон — шоколадный цвет, чёрный потолок, — рассказывает владелец. Согласно отчету, машина полностью чиста — ни ремонтов, ни скруток пробега. В ПТС вписаны 5 владельцев.

BMW X5, 2008 год

BMW X5, 2008 год

BMW X5, 2008 год

Этот вариант, конечно, превышает наш бюджет — 1 130 000 рублей, но можно же поторговаться. Тоже 3-литровый 286-сильный дизель, пробег 200 тысяч километров.

— Машина в отличном состоянии, максимальная комплектация: проекция, панорама, доводчики дверей, комфортные сиденья с вентиляцией, подогрев, вентиляция и климат задних сидений, TV, DVD, спортруль с обогревом, автозатемнение всех зеркал, адаптивный биксенон. Во всех агрегатах заменены жидкости. Коробка переключается без нареканий, масло в двигателе только что поменял, — пишет продавец. По отчету Аuto.ru, машина побывала в 3 ДТП, пережила 4 ремонта стоимостью от 50 до 800 тысяч, 2 раза подвергалась корректировке пробега. Всего в ПТС 11 записей.

BMW X5, 2008 год

BMW X5, 2008 год

BMW X5, 2008 год

Автомобиль выставлен за 1 150 000 рублей с пробегом 256 тысяч километров. Двигатель дизельный 3-литровый 235-сильный, синий цвет, черный кожаный салон.

— Автомобиль в очень хорошем состоянии, заменены все жидкости. Не нужно никаких вложений, — краток в описании владелец. По отчету ДТП не зарегистрировано, но в истории объявлений в 2017 году эта машина выставлялась на продажу с полностью разбитой передней частью. В ПТС указаны 5 владельцев.

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BMWАвто с пробегом
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