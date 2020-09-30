Хочу здоровенный «Лексус»: топ-5 внедорожников Lexus LX всего за 1 млн рублей — смотрим, дрова или нет

— В хорошем состоянии, во владении с 2010 года . Кузов не гнилой, без повреждений. В ДТП не участвовал. Замена всего навесного оборудования двигателя (ремни, ролики, подшипники), ГУР. Подвеска и АКПП в хорошем состоянии, своевременно обслуживается. Всё работает (в том числе и гидроподвеска). Вложений не требует, — вроде всё нормально, как пишет владелец.

Согласно ПТС, у машины было 5 хозяев . По отчету Auto.ru, в 2017 году пробег, составляющий 150 тысяч километров, сматывался до 26 тысяч .

Lexus LX 470, 2002 год