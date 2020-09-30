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Хочу здоровенный «Лексус»: топ-5 внедорожников Lexus LX всего за 1 млн рублей — смотрим, дрова или нет

Выбираем на вторичке Lexus LX 470 второго поколения начала 2000-х годов

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Lexus LX 470, 2002 год

Lexus LX 470, 2002 год

Внедорожник Lexus LX — самый большой из автомобилей этой премиальной марки и, соответственно, самый престижный, особо ценящийся в Сибири. Чтобы купить новый LX, нужно порядка 8 миллионов рублей, такие деньги, конечно, имеются далеко не у всех. Впрочем, если очень хочется LX, хватит и миллиона рублей — машинка, конечно, будет 20-летняя, но вот вопрос — в каком состоянии. Подробнее — в обзоре НГС.

Lexus LX 470, 2002 год

Lexus LX 470, 2002 год

Lexus LX 470, 2002 год

Итак, нам по карману только машины второго поколения, ранних годов выпуска. Конкретно эта стоит 950 000 рублей, пробег у нее 272 тысячи километров. Двигатель 4,7-литровый 234-сильный, привод полный, коробка автомат. Машина продается еще с зимы, что же с ней не так?

— В хорошем состоянии, во владении с 2010 года. Кузов не гнилой, без повреждений. В ДТП не участвовал. Замена всего навесного оборудования двигателя (ремни, ролики, подшипники), ГУР. Подвеска и АКПП в хорошем состоянии, своевременно обслуживается. Всё работает (в том числе и гидроподвеска). Вложений не требует, — вроде всё нормально, как пишет владелец.

Согласно ПТС, у машины было 5 хозяев. По отчету Auto.ru, в 2017 году пробег, составляющий 150 тысяч километров, сматывался до 26 тысяч.

Lexus LX 470, 2002 год

Lexus LX 470, 2002 год

Lexus LX 470, 2002 год

Этот вариант за 1 069 000 рублей продает автосалон, умеючи можно сторговаться и за миллион. Характеристики те же, пробег 212 тысяч километров, салон ухоженный, водительское сиденье целое — наверное, перешито.

— Автомобиль в отличном внешнем и техническом состоянии. Кузов без царапин и сколов, кожаный салон в отличном состоянии, не требует ремонта или химчистки. Своевременное обслуживание и прохождение ТО. Оригинальный ПТС, 2 собственника, — уточняется в объявлении.

В ПТС все же 3 записи (одна, видимо, — перерегистрация), по отчету машина чистая — нет ни ДТП, ни скруток пробега.

Lexus LX 470, 2001 год

Lexus LX 470, 2001 год

Lexus LX 470, 2001 год

Пробег у автомобиля все 360 тысяч километров, а просят за него 1 099 000 рублей. На переднем бампере видны дефекты, руль потерт, но в целом серый кожаный салон в удовлетворительном состоянии.

— Владею автомобилем с августа 2012 года. Состояние кузова хорошее, имеются сколы и царапины на бамперах и подножках. Двигатель в идеальном состоянии, подвеска полностью в исправном состоянии. Расход топлива — бензин по городу — 18–22 литра, — пишет владелец, честно подтверждая, что такие «Лексусы» потребляют топливо ведрами.

В ПТС две записи, в подробном отчете данных об авариях и скрутках пробега не имеется.

Lexus LX 470, 2002 год

Lexus LX 470, 2002 год

Lexus LX 470, 2002 год

Вариант на тысячу дороже, выставлен за 1 100 000 рублей. Пробег 260 тысяч километров, по кузову дефектов не заметно, салон в опрятном состоянии.

— В отличном состоянии, продажа от собственника. Два комплекта колес на дисках, сигнализация с управлением с телефона, торг, — пишет продавец.

Но вот беда — целых 10 записей в ПТС, последние владельцы ездили по году–два. По отчету машина чиста — ДТП и расхождений пробега не зафиксировано.

Lexus LX 470, 2003 год

Lexus LX 470, 2003 год

Lexus LX 470, 2003 год

Этот вариант, конечно, выбивается из нашего бюджета, но и год у машины посвежее. Просят за бежевый внедорожник 1 300 000 рублей. Пробег 280 тысяч километров, кузов смотрится отлично, салон тоже неплох.

— Не битый, — краток в описании машины владелец.

А вот отчет Auto.ru более многословен: возможно нахождение автомобиля в залоге, два раза менялся пробег — уменьшался на 20 и 10 тысяч километров. В ПТС значатся 4 хозяина.

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Lexusавто с пробегом
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