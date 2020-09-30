Хочу здоровенный «Лексус»: топ-5 внедорожников Lexus LX всего за 1 млн рублей — смотрим, дрова или нет

Внедорожник Lexus LX — самый большой из автомобилей этой премиальной марки и, соответственно, самый престижный, особо ценящийся в Сибири. Чтобы купить новый LX, нужно порядка
Lexus LX 470, 2002 год
Итак, нам по карману только машины второго поколения, ранних годов выпуска. Конкретно эта стоит
— В хорошем состоянии, во владении с
Согласно ПТС, у машины было
Lexus LX 470, 2002 год
Этот вариант за 1 069 000 рублей продает автосалон, умеючи можно сторговаться и за миллион. Характеристики те же, пробег
— Автомобиль в отличном внешнем и техническом состоянии. Кузов без царапин и сколов, кожаный салон в отличном состоянии, не требует ремонта или химчистки. Своевременное обслуживание и прохождение ТО. Оригинальный ПТС,
В ПТС все же 3 записи (одна, видимо, — перерегистрация), по отчету машина чистая — нет ни ДТП, ни скруток пробега.
Lexus LX 470, 2001 год
Пробег у автомобиля все 360 тысяч километров, а просят за него
— Владею автомобилем с августа 2012 года. Состояние кузова хорошее, имеются сколы и царапины на бамперах и подножках. Двигатель в идеальном состоянии, подвеска полностью в исправном состоянии. Расход топлива — бензин по городу —
В ПТС две записи, в подробном отчете данных об авариях и скрутках пробега не имеется.
Lexus LX 470, 2002 год
Вариант на тысячу дороже, выставлен за
— В отличном состоянии, продажа от собственника. Два комплекта колес на дисках, сигнализация с управлением с телефона, торг, — пишет продавец.
Но вот беда — целых 10 записей в ПТС, последние владельцы ездили по году–два. По отчету машина чиста — ДТП и расхождений пробега не зафиксировано.
Lexus LX 470, 2003 год
Этот вариант, конечно, выбивается из нашего бюджета, но и год у машины посвежее. Просят за бежевый внедорожник
— Не битый, — краток в описании машины владелец.
А вот отчет Auto.ru более многословен: возможно нахождение автомобиля в залоге, два раза менялся пробег — уменьшался на 20 и