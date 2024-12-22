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Животные истории «Мы для них — мягкие теплые деревья»: у семейной пары живет парагвайская анаконда

«Мы для них — мягкие теплые деревья»: у семейной пары живет парагвайская анаконда

Себастиан участвует в фотосессиях и концертах

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11 комментариев

Диана Карташова, Илья Бахирев и Себастиан

Источник:

2025-й — год Змеи. Пара из Кургана — певица Диана Карташова и организатор уличных мероприятий, звукорежиссер Илья Бахирев — завела экзотическое домашнее животное. В гости к необычной компании пришел 45.RU

У пары уже год живет парагвайская анаконда по имени Себастиан. Диана хотела змею с 12 лет. Илья работал в контактном зоопарке и часто водился с рептилиями. И в конце концов они нашли и купили Себастиана. Змее 5 лет, длина — 1 метр 60 сантиметров.

— Он ростом с меня. Пока Себастиан на руке, у него мышцы сжаты, поэтому он кажется маленьким. Анаконды, особенно парагвайские, наряду с гадюками — одни из самых агрессивных змей. Особенно в подростковом возрасте. Наш Себастиан был у нескольких хозяев, сменил несколько мест жительства. Приучен к рукам, спокойно относится к фотосессиям и вспышке, в шумных заведениях может нервничать, вредничать. А так он душка. Он неагрессивный, — говорит Диана Карташова.

По ее словам, в России такие рептилии достаточно редки. Они трудны в разведении, считаются королевскими змеями, живородящие, могут съесть друг друга и детенышей.

Себастиану 5 лет

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— В Амазонке это водные змеи. Они плавают между корней деревьев в реке. Поэтому человек для них — это достаточно высоко. Себастиан на нем может чувствовать себя неустойчиво, поэтому хватается за любые части тела, любит ползать по шее. Для того, чтобы удержаться и найти баланс, ему нужно немножко вас придушить, придавить. Он делает это не специально. Мы для него — мягкие теплые деревья, — рассказывают хозяева анаконды.

Себастиана кормят живыми и замороженными мышами и крысами. С цыплятами много возни, им нужно отрубать клювики и пальчики, чтобы не поцарапать внутренние органы змеи. Одного грызуна Себастиан съедает раз в две-три недели. Следующего не дают, пока анаконда полностью не сходит в туалет.

Рептилия живет в специальном террариуме, половину которого занимает бассейн.

— По дому свободно не ползает. Как минимум потому, что у нас есть кошки. Они проявляли любопытство, залезали на террариум. На крышке есть решетчатое место для вентиляции. Они запрыгивали и просто смотрели на него вниз, а он на них снизу вверх. Они не понимают, кто они друг другу, — замечает Диана.

Как-то раз Себастиан вылез из террариума. Это был первый его день у новых хозяев. У емкости неплотно придавливались дверки.

— Я паникерша. Мне сказали, что змея может выползти. Каждый раз заглядывала, на месте ли он. Вечер. Лежу на кровати. В какой-то момент вижу движение: это Себастиан ко мне подполз, уже сантиметров на 40. Я испугалась. У всех есть инстинкт самосохранения, поначалу анаконда казалась жутковатой. Особенно если знаешь, что она ядовитая. У Себастиана не удалены ни клыки, ни железы, — рассказывает Диана.

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Ядовитые железы помогают рептилии в процессе пищеварения: надо переварить и кости, и шерсть. Яд опасен только для грызунов и мелких зверей, а также для аллергиков (как в случае с осами). Клыки, если удалить, буквально через месяц вырастают заново.

— Илью он, кстати, кусал как-то, — сообщает Диана.

— И как? — спрашиваю я у него.

— Да никак. Живой. Он не то чтобы меня укусил, а поцарапал, клыком задел и протащил. Он понимает, что жертва не под его размеры. Он даже на кошек-то не сильно смотрит. Он же примеряет — никуда не влезет. Смысл тратить силы на объект, который не сожрешь, — замечает Илья.

Илья или Диана в конце фотосессии всегда помогают размотать змею

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Фотосессии с Себастианом проводятся с весны. Его владельцы берут с собой на всякий случай антигистаминные препараты. Минут 5–10 уходит на знакомство модели со змеей, еще 10–15 — на саму съемку. Анаконде нужно привыкнуть к новому запаху.

— Перед фотосессией мы отправляем клиентам технику безопасности. Например, не использовать духи. Нельзя трогать Себастиана за голову и хвост. Резко не двигаться с ним или около него — он может напугаться. Он вообще у нас стесняшка. Чтобы человек понимал, что это не просто реквизит, это чувствительное животное, у которого достаточно тонкая кожа. Он иногда предупреждает, что ему что-то не нравится. Начинает извиваться, нахохливаться. А так аккуратненько ползает, старается никому не вредить, — рассказывают Диана и Илья.

По словам «папы», любопытному Себастиану нравится принюхиваться к людям, путаться в волосах (поэтому при съемках лучше их убирать), шептать на ушко (шипеть), забираться на голову и под одежду, залезать в рукава — иногда хочется побыть в темном местечке. Себастиан любит исследовать помещения, подо всё залезать. У змеи нет век, поэтому непонятно, когда она спит. Если не шевелится, значит, отдыхает.

— Бывает, замирает, когда найдет удобную позу и пригреется. Он сам холодный. Когда чувствует, что остудил место на человеке, то ползет в другое, более теплое. В принципе, это антистресс, когда он по тебе ползает. Он массаж хорошо делает. Это надо на себе прочувствовать. После рабочего дня, когда он поползает по шее и плечам, я вообще кайфую, — признается Диана.

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Как-то раз Себастиан участвовал в фотосессии ню — клиентка, по которой он ползал, была в нижнем белье. Еще фотографировался на шее у одного из участников «Битвы экстрасенсов». Ездил на мероприятия «Музыка нашего города». Диана выступала на сцене со змеей на шее, а потом гуляла с ней по ЦПКиО.

— Люди в основном пугались. Дети наоборот: «Дайте потрогать», «Дайте посмотреть». Не сильно позволяю контактировать со змеей. Неизвестно, что за человек, как от него пахнет. Если плохо пахнет, он начинает уползать, — отмечает Диана.

— Также прячется, когда жесткие басы или высокие частоты. У него нет ушей, но он реагирует на вибрации, — добавляет Илья.

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У Себастиана редкая морфа (расцветка). Не исключено, что с возрастом он потемнеет. На хвосте есть «мордочка» — глазки и ротик, — видимо, чтобы пугать животных. А на солнечном свете его пятна отливают радугой. За последний год анаконда несколько раз линяла. Как правило, это происходит в воде — получается раскисший чулочек.

— За что вы его любите? — спрашиваю я у ребят.

— За то, что он просто есть. Себастиан на самом деле очень миленький. Несмотря на то, что у него нет зрачков, иногда можно понять, что он на тебя смотрит. Еще он улыбается. Очень спокойный. Ласковый и нежный зверь, — отвечает Диана.

Благодарим фотостудию «ФотоМир», Арину и Никиту Постниковых за помощь в организации интервью и съемок!

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Анаконда Змея Год Змеи Фотосессия Домашнее животное Рептилии
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Комментарии
11
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
20 минут
Почему любители змей не заводят тайпан маккоя или хотя бы чёрную мамбу, они такие милые, любят фотосессии.
Б.У. Букин
30 минут
вот сожрет кого-нибудь, тогда пишите
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