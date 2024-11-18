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Животные обзор «Нет, чтобы помочь — снимают на телефон»: северный олень отдавил ногу «Сибирской Круэлле» посреди ресторана

«Нет, чтобы помочь — снимают на телефон»: северный олень отдавил ногу «Сибирской Круэлле» посреди ресторана

Ольга Платонова сама привела животных в заведение, изображая холодную Снежную Королеву

909
17 комментариев

Блогер появилась перед гостями в образе Снежной королевы

Северный олень весом свыше ста килограмм оттоптал ногу «Сибирской Круэлле». Неожиданное происшествие случилось в ресторане, где блогер Ольга Платонова фотографировалась с гостями в образе Снежной Королевы.

Животных было двое — олени въехали внутрь заведения вместе с повозкой, на которой сидели дети: мальчик и девочка изображали Кая и Герду. Появление всей этой процессии вызвало бешеный ажиотаж.

Взрослые и дети были в восторге от происходящего

— У людей был шок, все сбежались: взрослые, дети, давай фотографироваться,  — делится впечатлениями Ольга.

Разыграть тематику сказки «Снежная королева» предстояло в рамках открытия зимнего заключительного сезона местного модного проекта Fashion Life, лицом которого является Ольга Платонова.

 — Люди любят «факапы». Олень наступил мне на ногу, она тут же отнялась — представляете его вес? Шевелить ногой не могу, олень стоит столбом и не двигается, а люди вместо того, чтобы помогать, снимают меня на телефон, — говорит блогер.

Ольга переживала, что олени копытами порвут ее платье ручной работы — обошлось

Северных оленей Ольга взяла в прокат на пони-ферме. Для обеспечения безопасности, вместе с Ольгой на мероприятии присутствовали трое сопровождающих, но заводить животных внутрь сибирячке следовало самой. Ольга переживала, что они не будут ее слушаться, но войти внутрь помещения удалось без проблем.

— С верблюдами я общалась, с лошадьми — тоже, а с оленями впервые, я волновалась, — призналась Круэлла.

Казусная ситуация приключилась с Ольгой Платоновой также во время съемок контента для соцсетей: блогер позировала на сапе в меховой шубе и упала в воду.

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Ольга Платонова Сибирская Круэлла Северный олень Снежная королева
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Комментарии
18
Crash
27 минут
Карма , меньше надо публику шокировать...оленей жаль...
Zemb
30 минут
дичь какая-то....
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