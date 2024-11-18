«Нет, чтобы помочь — снимают на телефон»: северный олень отдавил ногу «Сибирской Круэлле» посреди ресторана

Блогер появилась перед гостями в образе Снежной королевы Источник: Предоставила Ольга Платонова











Северный олень весом свыше ста килограмм оттоптал ногу «Сибирской Круэлле». Неожиданное происшествие случилось в ресторане, где блогер Ольга Платонова фотографировалась с гостями в образе Снежной Королевы.

Животных было двое — олени въехали внутрь заведения вместе с повозкой, на которой сидели дети: мальчик и девочка изображали Кая и Герду. Появление всей этой процессии вызвало бешеный ажиотаж.

Взрослые и дети были в восторге от происходящего Источник: Предоставила Ольга Платонова

— У людей был шок, все сбежались: взрослые, дети, давай фотографироваться, — делится впечатлениями Ольга.

Разыграть тематику сказки «Снежная королева» предстояло в рамках открытия зимнего заключительного сезона местного модного проекта Fashion Life, лицом которого является Ольга Платонова.

— Люди любят «факапы». Олень наступил мне на ногу, она тут же отнялась — представляете его вес? Шевелить ногой не могу, олень стоит столбом и не двигается, а люди вместо того, чтобы помогать, снимают меня на телефон, — говорит блогер.

Ольга переживала, что олени копытами порвут ее платье ручной работы — обошлось Источник: Предоставила Ольга Платонова

Северных оленей Ольга взяла в прокат на пони-ферме. Для обеспечения безопасности, вместе с Ольгой на мероприятии присутствовали трое сопровождающих, но заводить животных внутрь сибирячке следовало самой. Ольга переживала, что они не будут ее слушаться, но войти внутрь помещения удалось без проблем.

— С верблюдами я общалась, с лошадьми — тоже, а с оленями впервые, я волновалась, — призналась Круэлла.