Уссурийские медвежата устроили шуточную потасовку в Новосибирском зоопарке — кадры, как они бросаются друг на друга

В Новосибирском зоопарке уссурийские медвежата вышли на прогулку в вольере. Детеныши устроили шуточную потасовку — кадры, как хищники проводят время, опубликовал посетитель зоопарка Сергей Ильтяков.
На видео можно заметить, как один из хищников находится на лежанке, когда другой медвежонок забрался на лестницу. Он решил схватить сородича за голову и потянуть на себя.
Обитатели зоопарка продолжили шуточную потасовку, пустив в ход лапы. Позже один из детенышей решил прыгнуть на другого — он повалил сородича на лежанку.
О том, что в Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило появились уссурийские медвежата, стало известно в конце июля. Позже в учреждении объяснили, что детенышей передали в зоопарк из Владивостока. Их привезли в Сибирь в мае.