Уссурийские медвежата устроили шуточную потасовку в Новосибирском зоопарке — кадры, как они бросаются друг на друга

Хищники устроили шуточную потасовку в вольере Источник: Сергей Ильтяков, «ВК»











В Новосибирском зоопарке уссурийские медвежата вышли на прогулку в вольере. Детеныши устроили шуточную потасовку — кадры, как хищники проводят время, опубликовал посетитель зоопарка Сергей Ильтяков.

Детенышей привезли в Новосибирск из Владивостока Источник: Сергей Ильтяков, «ВК»

На видео можно заметить, как один из хищников находится на лежанке, когда другой медвежонок забрался на лестницу. Он решил схватить сородича за голову и потянуть на себя.

Обитатели зоопарка продолжили шуточную потасовку, пустив в ход лапы. Позже один из детенышей решил прыгнуть на другого — он повалил сородича на лежанку.