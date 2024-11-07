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Животные Уссурийские медвежата устроили шуточную потасовку в Новосибирском зоопарке — кадры, как они бросаются друг на друга

Уссурийские медвежата устроили шуточную потасовку в Новосибирском зоопарке — кадры, как они бросаются друг на друга

Детенышей снял на видео посетитель

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1 комментарий

Хищники устроили шуточную потасовку в вольере

В Новосибирском зоопарке уссурийские медвежата вышли на прогулку в вольере. Детеныши устроили шуточную потасовку — кадры, как хищники проводят время, опубликовал посетитель зоопарка Сергей Ильтяков.

Детенышей привезли в Новосибирск из Владивостока

На видео можно заметить, как один из хищников находится на лежанке, когда другой медвежонок забрался на лестницу. Он решил схватить сородича за голову и потянуть на себя.

Обитатели зоопарка продолжили шуточную потасовку, пустив в ход лапы. Позже один из детенышей решил прыгнуть на другого — он повалил сородича на лежанку.

О том, что в Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило появились уссурийские медвежата, стало известно в конце июля. Позже в учреждении объяснили, что детенышей передали в зоопарк из Владивостока. Их привезли в Сибирь в мае.

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Комментарии
1
Плохо мне...
6 минут
а вы знаете, друзья, ведь человек лишний на этой планете. давайте переезжать на марс
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