Кот Крузо попал на остров, убегал от спасателей и покатался на катере в Новосибирске — история поисков

Кота пытались поймать на протяжении недели Источник: МКУ Служба аварийно-спасательных работ / «ВКонтакте»











Спасатели МАСС неделю пытались поймать упрямого кота по кличке Крузо, который по неизвестным причинам оказался на острове Кораблик. Благодаря их усилиям и помощи волонтёров этот зверь попал в семью сибирячки Елены.

На протяжении недели спасатели МАСС исследовали остров Кораблик в поисках кота, оказавшегося в непростой ситуации. В операции также участвовали сотрудники Центра по проблемам домашних животных. Специалисты установили специальную ловушку-клетку. Каждый день работники спасательной службы тщательно заполняли ее кошачьим кормом и сосисками, надеясь, что это привлечёт кота. Крузо, как назвали его спасатели, попытки заманить его в клетку игнорировал.

В какой-то момент кот всё-таки поддался инстинкту выживания и в поисках лакомства смело направился к клетке. Так начался новый этап его жизни.

— Затем у кота начался каскад приключений: он прокатился на катере, побывал в расположении спасательного отряда «Западный», познакомился со спасателями и в конце обрел семью в лице заявительницы Елены, которая когда-то увидела его на острове, — рассказали в МАСС.