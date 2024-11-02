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Животные Кот Крузо попал на остров, убегал от спасателей и покатался на катере в Новосибирске — история поисков

Кот Крузо попал на остров, убегал от спасателей и покатался на катере в Новосибирске — история поисков

В Новосибирске спасатели вызволили кота с острова Кораблик

1 527
20 комментариев

Кота пытались поймать на протяжении недели

Спасатели МАСС неделю пытались поймать упрямого кота по кличке Крузо, который по неизвестным причинам оказался на острове Кораблик. Благодаря их усилиям и помощи волонтёров этот зверь попал в семью сибирячки Елены.

На протяжении недели спасатели МАСС исследовали остров Кораблик в поисках кота, оказавшегося в непростой ситуации. В операции также участвовали сотрудники Центра по проблемам домашних животных. Специалисты установили специальную ловушку-клетку. Каждый день работники спасательной службы тщательно заполняли ее кошачьим кормом и сосисками, надеясь, что это привлечёт кота. Крузо, как назвали его спасатели, попытки заманить его в клетку игнорировал.

В какой-то момент кот всё-таки поддался инстинкту выживания и в поисках лакомства смело направился к клетке. Так начался новый этап его жизни.

— Затем у кота начался каскад приключений: он прокатился на катере, побывал в расположении спасательного отряда «Западный», познакомился со спасателями и в конце обрел семью в лице заявительницы Елены, которая когда-то увидела его на острове, — рассказали в МАСС.

Ранее НГС писал, что в Новосибирске продают шикарных леопардовых кошек за 148 тысяч рублей.

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Новосибирск Кот Животные Спасатели
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Комментарии
20
lubovv
36 минут
Как кот оказался на острове?
Гость
1 час
Как попал на остров? "Благодаря" "заботе" прежних хозяев. Симпатичный кот, хорошо, что спасли (своих-то поймать непросто, если сбегут), хорошо, что нашел свой дом.
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