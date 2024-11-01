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Животные Бизнесмен нашел раненого рысенка в заброшенном доме — трогательное видео об их дружбе и расставании

Бизнесмен нашел раненого рысенка в заброшенном доме — трогательное видео об их дружбе и расставании

Сейчас маленькая рысь живет в зоопарке

1 158
3 комментария

Предприниматель из Иркутской области Александр Чубаков нашел в подполье заброшенного семейного дома маленького раненого рысенка. Зверушка была вся в крови, ее маму скорее всего убили охотники. Мужчина приютил кошечку и назвал Кирой, помог ей выжить и социализироваться. Но всё же ему пришлось расстаться с необычным питомцем. Почему — смотрите в коротком видео.

Александр Чубаков начал восстанавливать дом дедушки и бабушки в заброшенном селе Черная Речка в этом году. Поселение заросло кустарниками и деревьям, и его заселили разные дикие животные, которые пришли сюда из тайги. В один из визитов в этот дом Александр и нашел Киру.

Малышка отнеслась к мужчине крайне недоверчиво — отчаянно рычала, пока ее снимали на камеру. Когда рысь немного привыкла к нему, Чубаков осмотрел ее и заметил на ее теле раны от других диких зверей. Мужчина предположил, что мать малышки убили охотники, а сама она, спасаясь от хищников в тайге, нашла дом его деда, где и пряталась в нем. Александр стал выхаживать и лечить рысенка и дал ей имя.

Киру осматривали ветеринары, ее проглистогонили, сделали прививки от чумки и бешенства. Дома Александр откармливал маленькую хищницу мясом и даже приучил к лотку. Мужчина надеялся, что когда Кира подрастет, то ее можно будет вернуть в дикую среду, но сделать этого нельзя — она не сможет адаптироваться к жизни в тайге в одиночку. Поэтому Чубаков решил передать ее в зоопарк.

Мужчина взял на себя все расходы по содержанию и кормлению малышки и обещал каждый день ее навещать. Кстати, сама Кира — в полном порядке: не боится людей и других животных, активно играет и даже пускает зубы и когти в свои игрушки.

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Иркутск Дикие животные Зоопарк Дружба
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Комментарии
3
Гость
44 минуты
Человек с большой буквы!!! Слава Богу, что рысенок попал в замечательные и добрые руки!!! Уважение к таким людям, пусть все у Александра будет замечательно в жизни!!!
Гость
5 минут
Остались ещё люди, спасибо!)))
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