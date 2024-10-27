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Животные Прощай Крошик: 17-килограммовый кот из Перми умер — за его похудением следила вся страна

Прощай Крошик: 17-килограммовый кот из Перми умер — за его похудением следила вся страна

Помимо лишнего веса у котика были серьезные проблемы со здоровьем

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Рыженький толстячок весил целых 17 килограмм

Известный пермский толстый рыжий кот Крошик скончался ночью 27 октября, несмотря его большие успехи во время реабилитации. Накануне животному стало плохо.

— Самая страшная ночь в жизни. Ночь, когда не стало Крошика. Скажи мне кто-то пару дней назад, что Крошик умрет, я бы ни за что не поверила. До конца не верю до сих пор, — сообщила руководитель приюта «Матроскин» Галя Море.

Она поделилась трогательными словами о своем подопечном.

— Крошик научил нас тому, что мы любим вовсе не тех, кто сделал нам что-то хорошее. Мы любим тех, кому сделали что-то хорошее мы сами. Чтобы до конца понять их боль на самом деле мне нужно умереть. А пока мне остается только верить изо всех сил, что смерть дарит котикам только освобождение. и что там, где кончается жизнь, Крошик научился летать. Без оглядки на свинцовую тяжесть своего тела, — написала Море.

Накануне кот почувствовал себя плохо, и его отвезли в реанимацию. Он начал задыхаться. Во время исследования выяснили, что у котика страдают печень, почки, желчный и мочевой пузыри. Ветеринары также заподозрили наличие новообразования.

— Мы действовали моментально. Через полчаса Крошик уже был в кислородной камере. Постепенно его состояние стало ухудшаться. И даже реанимационные действия врачей не смогли ему помочь, — говорится в посте группы, посвященной памяти кота.

Тело Крошика отправят на экспертизу, чтобы выявить истинную причину смерти. Прах котика обещают развеять.

Пермские волонтеры забрали рыжего кота из подвала пермской больницы. Его раскормили до 17 килограммов. Крошик не мог ходить и пользоваться лотком. С начала реабилитации ему удалось похудеть почти на три килограмма. И он стал более самостоятельным, хотя и пытался пару раз сбежать. Почитать историю Крошика можно в отдельном сюжете.

ПО ТЕМЕ
Умер Кот Пермь Крошик Причины смерти Реабилитация
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Комментарии
2
Гость
1 минута
я даже не знал про него.
Гость
1 минута
Я за своим похудением не слежу, еще бы за каким-то чужим котом следил.
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