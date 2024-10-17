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Животные Куда пропал котенок с пачки Whiskas — объяснение производителя

Куда пропал котенок с пачки Whiskas — объяснение производителя

Пакетики без портрета полосатого котенка стали замечать в новосибирских магазинах

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2 комментария

Пакетики без изображения котенка можно встретить далеко не во всех магазинах Новосибирска

Производитель объяснил, куда пропал котенок с пачки корма Whiskas. До этого новосибирцы заметили в некоторых магазинах и супермаркетах, что пропали пакетики с кормом, на которых изображен всем знакомый полосатый котенок, представляющий бренд. НГС выяснил у производителя, что произошло.

 — Спешим успокоить: котик по-прежнему остается с Whiskas! Просто мы запустили лимитированную линейку влажного корма. От основного ассортимента новинка отличается дизайном и тем, что внутри пакетика один вид белка (рыба, курица или говядина), что упрощает выбор нашим покупателям у полки, — прокомментировала НГС представитель Центра изучения питания и благополучия животных Анастасия Корчагина.

Она добавила, что пищевая ценность нового корма не изменилась, а осталась такой же, как у основной линейки бренда. Выпуск линейки стартовал в мае 2024 года, но, видимо, только сейчас лимитированные пакетики дошли до Новосибирска.

А вы заметили, что пропал котенок с пачки Whiskas?

да, и расстроился
нет, у меня нет кота
мне все равно

Ранее НГС писал о том, что Роскачество назвало худшие корма для кошек. В рейтинге дешевые корма оказались качественнее тех, что позиционируются как элитный продукт.

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WHISKAS Корм WHISKAS Котенок Корм Пачка Животные Кошки Еда
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Комментарии
3
Почётный гражданин Левосибирска
1 минута
Какие отговорки только не придумают, чтобы оправдать отсутствии краски для упаковок. А еще говорят, что санкции нам на пользу.
Директор Завода (Ржака)
6 минут
Это для нищемаркетов пакеты.
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