Куда пропал котенок с пачки Whiskas — объяснение производителя

Пакетики без изображения котенка можно встретить далеко не во всех магазинах Новосибирска Источник: Настасья Медведева /NGS.RU











Производитель объяснил, куда пропал котенок с пачки корма Whiskas. До этого новосибирцы заметили в некоторых магазинах и супермаркетах, что пропали пакетики с кормом, на которых изображен всем знакомый полосатый котенок, представляющий бренд. НГС выяснил у производителя, что произошло.

— Спешим успокоить: котик по-прежнему остается с Whiskas! Просто мы запустили лимитированную линейку влажного корма. От основного ассортимента новинка отличается дизайном и тем, что внутри пакетика один вид белка (рыба, курица или говядина), что упрощает выбор нашим покупателям у полки, — прокомментировала НГС представитель Центра изучения питания и благополучия животных Анастасия Корчагина.

Она добавила, что пищевая ценность нового корма не изменилась, а осталась такой же, как у основной линейки бренда. Выпуск линейки стартовал в мае 2024 года, но, видимо, только сейчас лимитированные пакетики дошли до Новосибирска.

А вы заметили, что пропал котенок с пачки Whiskas? да, и расстроился нет, у меня нет кота мне все равно