«Закройте эти страницы»: журналистка НГС несколько дней изучала живодёрские каналы — почему так делать не надо

Самые беззащитные перед человеческой жестокостью — домашние котята и щенки Источник: Рихарда Лем / NGS.RU











В сети ежедневно возникают десятки каналов, сообществ и прочих открытых площадок, где постят жестокие видео с участием домашних и бездомных животных. Они собирают большой отклик, особенно у подростков, ломают им психику и быстро и безнаказанно исчезают после жалоб пользователей. Но что делать, чтобы это прекратилось? Корреспондент НГС Рихарды Лем рассуждает о живодерских ресурсах, а еще о том, как мы, сами о том не подозревая, помогаем садистам мучить и убивать животных. Далее — от первого лица.

Деструктивные группы и каналы с треш-контентом на просторах интернета в 2024 году уже никого не удивляют. Люди на камеру нарушают закон, рискуют жизнью, причиняют боль другим и себе, демонстрируют увечья, травмы и даже смерть в прямом эфире.

Особую нишу в этом потоке занимают блогеры-«подростки», которые издеваются над беззащитными животными. Кошек и собак можно любить или не любить, содержать или осуждать тех, кто их содержит, выступать за сохранение каждой жизни или за эвтаназию излишков. Но никто в здравом рассудке и под своим реальным именем не поддержит тех, кто заживо их сжигает, стирает в машинке, варит в кипятке и другими способами мучает и убивает на камеру.

Государство пытается бороться с этим явлением: регулировать деятельность соцсетей, ограничивать доступ к запрещенному контенту. 8 августа 2024 года Владимир Путин подписал закон о запрете треш-стримов на территории РФ. Кроме того, в соответствии с 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными» запрещена пропаганда жестокого обращения с животными, а также призывы к нему. Но пока что обезглавить эту гидру не выходит.

Директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина призывает в своем Telegram-канале жаловаться на подобный контент администраторам интернет-платформ, чтобы его банили и удаляли. При этом она считает, что за всем этим стоят силы ЦИПСО — как будто только в стане врага могут быть настоящие подонки.

— Мне они шлют пространные письма, в которых цинично и прямо заявляют о том, что это психологическое воздействие на нашу молодежь, — заявила Екатерина Мизулина.

Человеку, который регулярно помогает бездомным животным и видел кровь, боль и смерть своими глазами, и то тяжело смотреть, как мучают кошек и собак ради контента. Неподготовленный зритель после просмотра может почувствовать себя плохо. Особенно разрушительны такие ролики для психики детей подростков. Хотя именно они являются целевой аудиторией — в этом Мизулина, мне кажется, права. Такие группы и каналы позиционируются как личные блоги подростков-живодеров, закадровый голос на роликах принадлежит девочкам и мальчикам. Впрочем, во времена нейросетей и видеоредакторов их легко подделать.

Подобные фото и видео публикуются ежедневно, но это манипуляция Источник: t.me (канал закрыт)











Читательница НГС написала, что ее дочь после того, как увидела на одном из таких каналов убийство кошки, прибежала к ней в слезах. Мать девочки утверждает, что первоисточником этих видео является так называемый даркнет, а уже оттуда расползаются метастазами по соцсетям и мессенджерам.

Я полагаю, что все эти группы, каналы и паблики ведут не всегда люди, которые реально мучают кошек и собак. С большой долей вероятности, эти животные уже очень давно мертвы. Но комментаторы, скорее всего, в силу юного возраста все принимают за чистую монету. Они ставят реакции, пишут проклятия, угрозы и просьбы не убивать кошек. За то время, что я наблюдала за одним из таких каналов (через несколько дней его удалили), одобрительных комментариев я под видео и постами не нашла — только одобрительные анонимные реакции.

Под постами и роликами сливают якобы реальные данные живодеров: от разных пользователей появляется один и тот же комментарий с ФИО, возрастом, соцсетями, городом, номером школы, родителями. На проверку эта информация тоже оказывается подделкой. Тем не менее некоторые пользователи верят всему, что написано, создают группы и беседы, куда зовут единомышленников, чтобы отправиться по адресу и наказать мучителя животных.

Наказать создателей такого контента можно, только если чудом найдутся свидетели процесса создания этих роликов. Если садистов «сольют» разочаровавшиеся и повзрослевшие дружки и подружки — при условии, что часть контента действительно производят подростки.

Живодеры используют формат «кружочков» от первого лица, вызывая у зрителей ещё больше ужаса Источник: t.me (канал закрыт)











Настоящие сообщества живодеров, полагаю, закрыты от посторонних глаз. Открытые паблики и каналы созданы как раз для того, чтобы эпатировать публику, вызывать эмоции, троллить легковерных пользователей сети. Закройте эти страницы и забудьте об их существовании. Животных, которых вы увидели, уже не спасти.

Реальные случаи жестокого обращения с животными, которые происходят прямо сейчас, появятся, скорее, в вашем общедомовом чате или паблике района. Если есть силы, время и желание, — вмешайтесь или хотя бы предайте такие случаи огласке. Но от вас не требуется быть героями, чтобы остановить живодеров, — достаточно просто самим быть ответственными по отношению к тем, кого приручили. Как бы избито это не звучало. Сделайте так, чтобы убийцам собак и кошек было не так просто найти себе новых жертв.

Другой способ прекратить мучения животных — показать своим детям другой пример. Отказаться от самовыгула, когда ваш питомец предоставлен на улице сам себе, стерилизовать питомцев (потому что цена жизни котят и щенков падает пропорционально их количеству и доступности), а также тщательные отбирать хозяев для тех, кого вы пристраиваете в добрые руки.

Все доски бесплатных объявлений и районные группы пестрят объявлениями «отдам котят от моей Мурки» и «отдам щенят от нашей Жучки». Тем, кто спешит рассовать поскорее ненужные приплоды своих любимцев, стоило бы вспомнить, что печально известную собаку Шанти, над которой надругался, а затем и убил новосибирец Сергей Корсуков, взрослые люди отдали по объявлению первому встречному.

Согласны с автором? Да, нужно воспитывать детей и следить за питомцами Нет, это происки врагов против наших детей Меня эта тема вообще не волнует Напишу свой ответ в комментариях