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Животные «Невообразимое стечение обстоятельств»: переход редкого снежного барса через реку сняли на Алтае — видео

«Невообразимое стечение обстоятельств»: переход редкого снежного барса через реку сняли на Алтае — видео

Большую кошку заметили в Кош-Агачском районе

518
4 комментария

Эти животные лишь иногда попадают в объективы камер

На Алтае удалось заснять переход редкого снежного барса через реку. Большая кошка попала в фотоловушку, которая установлена на берегу.

Как сообщили в пресс-службе Сайлюгемского нацпарка, уникальные кадры попали в фотоловушки участников экспедиции «По следам снежного барса». На видео запечатлен ирбис по имени Сатир, переходящий мелкую реку в Кош-Агачском районе.

— Мало того, что фотоловушка после установки смотрит не на горы, куда был нацелен объектив, а на реку, так еще и следующим видео после ухода добровольцев камера снимает переход ирбиса через реку. Вот такое невообразимое стечение обстоятельств, — отметили в нацпарке.

Ранее снежного барса сняли в охотхозяйстве «Юнгур-Тур» рядом с границей Сайлюгемского нацпарка.

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Комментарии
4
Гость
12 минут
Животные живут в раю. Мы так думаем когда видел такие видео. Но на самом деле животные это супер существа способные выживать в дикой местности на улице.
Гость
8 минут
Вот оно , настоящее. Грация, кошачья осторожность, собственная значимость . А хвост..прекрасный котик !
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