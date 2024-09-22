«Невообразимое стечение обстоятельств»: переход редкого снежного барса через реку сняли на Алтае — видео

Как сообщили в пресс-службе Сайлюгемского нацпарка, уникальные кадры попали в фотоловушки участников экспедиции «По следам снежного барса». На видео запечатлен ирбис по имени Сатир, переходящий мелкую реку в Кош-Агачском районе.

— Мало того, что фотоловушка после установки смотрит не на горы, куда был нацелен объектив, а на реку, так еще и следующим видео после ухода добровольцев камера снимает переход ирбиса через реку. Вот такое невообразимое стечение обстоятельств, — отметили в нацпарке.