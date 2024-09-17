Пронесся под балконами: сибирячка встретила соболя во дворе дома — видео, где он скачет

Соболь пробегал мимо дома Источник: читательница НГС











В жилмассиве Снегири в Новосибирске к людям вышел соболь. Читательница НГС Екатерина сняла на видео дикого зверька, который пробегал у дома.

— Сегодня, идя рано утром по микрорайону Снегири, увидела это чудо, — рассказала Екатерина.

Как рассказали в пресс-службе Министерства природы Новосибирской области, соболи выбегают не часто в Новосибирске. Но это нормально. Главное, что при встрече дикое животное нельзя трогать и беспокоить.

— Животное имеет свойство выходить из своей естественной среды обитания. Не подкармливайте животное. В случае обнаружения хищных животных (лисицы, медведя) в населенных пунктах незамедлительно сообщите в отдел МВД по муниципальному образованию, — рассказали в пресс-службе Минприроды.

Соболя сняли вчера, 16 сентября Источник: читательница НГС

Если вы увидели животное с увечьями или в беспомощном состоянии, то нужно сразу же сообщить государственному инспектору министерства, либо в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства Новосибирской области по телефону 8 (383) 200-10-35, либо в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112.

По поводу соболя в жилмассиве Снегири официальных обращений в министерство не поступало.