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Животные Пронесся под балконами: сибирячка встретила соболя во дворе дома — видео, где он скачет

Пронесся под балконами: сибирячка встретила соболя во дворе дома — видео, где он скачет

В Министерстве природы рассказали, что делать в случае встречи в животным

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8 комментариев

Соболь пробегал мимо дома

В жилмассиве Снегири в Новосибирске к людям вышел соболь. Читательница НГС Екатерина сняла на видео дикого зверька, который пробегал у дома.

— Сегодня, идя рано утром по микрорайону Снегири, увидела это чудо, — рассказала Екатерина.

Как рассказали в пресс-службе Министерства природы Новосибирской области, соболи выбегают не часто в Новосибирске. Но это нормально. Главное, что при встрече дикое животное нельзя трогать и беспокоить.

— Животное имеет свойство выходить из своей естественной среды обитания. Не подкармливайте животное. В случае обнаружения хищных животных (лисицы, медведя) в населенных пунктах незамедлительно сообщите в отдел МВД по муниципальному образованию, — рассказали в пресс-службе Минприроды.

Соболя сняли вчера, 16 сентября

Если вы увидели животное с увечьями или в беспомощном состоянии, то нужно сразу же сообщить государственному инспектору министерства, либо в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства Новосибирской области по телефону 8 (383) 200-10-35, либо в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112.

По поводу соболя в жилмассиве Снегири официальных обращений в министерство не поступало.

В начале сентября житель Новосибирска нашел дятла у дороги, на которого напал коршун. У пострадавшей птицы оказалась черепно-мозговая травма.

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Комментарии
8
282319457
17 сентября 2024, 11:20
Может быть переносчиком бешенства, так что лучше не подходить, в руки не брать тем более
Голая правда
17 сентября 2024, 11:05
Отловить и целовать!
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