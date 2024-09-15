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Животные «Убежать он от нас не может»: история кота Крошика, которого разнесло до 17 кг. Сейчас он худеет в центре реабилитации

«Убежать он от нас не может»: история кота Крошика, которого разнесло до 17 кг. Сейчас он худеет в центре реабилитации

Однажды зверь прибился к больнице и там его раскормили

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15 комментариев

Крошику уже совсем плохо от собственного веса

В начале сентября в Сети появились фото Крошика — уличного кота, которого раскормили до 17 килограммов. Из-за такого веса котик не может не то что ходить, даже просто вставать на свои лапы и просто лежит плашмя на животе. Наши коллеги из 59.RU навестили Крошика в пермском реабилитационном центре и поговорили с руководителем приюта «Матроскин» Екатериной Каменковой, чтобы узнать, как Крошика так раскормили и что его ждет дальше.

В приюте про Крошика узнали, когда к ним пришли люди с рассказом про бедного кота, живущего в одной из пермских больниц. По их словам, котика откормили так, что он не может даже самостоятельно сходить в лоток.

— Когда мы приехали на место, мы увидели Крошика, который не мог двигаться и тяжело дышал, — рассказывает Екатерина. — Когда мы его чуть-чуть перевернули на бок, кот начал синеть.

Так котик проводит большую часть своего времени

У него очень грустная мордочка

Волонтеры поняли, что у Крошика серьезные проблемы со здоровьем, его сразу повезли в ветеринарную клинику на обследование. Когда котика поставили на весы и те показали 17 килограммов, в шок пришли не только волонтеры, но и администраторы и врачи ветеринарки.

— Говорят: «А у вас точно кот?» — добавляет с невеселым смехом женщина. — Мы говорим: «Да, кот».

Крошика раскормили сотрудники больницы — однажды он забрел в их подвал, и его не стали выгонять. Но по нраву оставался уличным котом: Екатерина говорит, что, живя в подвале, Крошик не общался со своими сородичами и при этом не имел особого контакта с людьми — к нему приходили, кормили и уходили. Других развлечений у кота не было, поэтому свою скуку он заедал, а еду ему давали все, кто мог, и в неограниченном количестве. Так что питание Крошика было, мягко говоря, не сбалансированным. Всё это вместе и привело к тому, что котика так разнесло.

Коту некомфортно от внимания

По иронии такого большого во всех смыслах кота назвали именно Крошиком — это имя ему придумали волонтеры. Екатерина объясняет: у приюта очень много подопечных, и придумать для каждого уникальное имя непросто, а Крошиком, или Крошкой, котика назвали за его милую мордочку.

— Если посмотреть в его бездонные глаза, то на ум приходит только какое-то уменьшительно-ласкательное имя, — говорит Екатерина. — Но в душе он суровый кот.

Крошик действительно суров: когда корреспондентка 59.RU поднесла палец к его носику, чтобы кот познакомился с ее запахом, прилетело предупреждение — он может укусить. На протяжении всего нашего общения котик то и дело глухо рычал, особенно когда его гладили. Екатерина отмечает, что если бы не вес, котика вряд ли бы удалось так легко удержать на месте.

На Екатерину Крошик реагирует мало, возможно, потому что к ней уже привык

— По характеру Крошик… Не совсем доверчивый котик, он своенравный и вряд ли будет плюшевым мишкой, который сидит у вас на коленках, — описывает котика Екатерина. — Сейчас мы можем наблюдать, что он, к сожалению, не может от нас убежать, и ему приходится с нами общаться. Видно, что ему не совсем комфортно.

Из-за веса невозможно определить точный возраст Крошика — ему дают примерно 14–15 лет. Много лишних килограммов мешают и полному обследованию: УЗИ, например, не способно пробить такой слой жира. Коту сделали несколько общих анализов крови — на биохимию, гормоны и подобное. Удивительно, но по результатам этих анализов у Крошика всё в пределах нормы — его состояние сейчас примерно соответствует его возрасту.

Реабилитация Крошику предстоит долгая, врачи прогнозируют — чтобы сбросить десять килограммов в его возрасте, понадобится примерно год. Сейчас котик совсем не ходит и самостоятельно не может встать, Екатерина отмечает, что он и не пробует это сделать. Крошик всё время лежит на пеленках, потому что ходит под себя, совсем немного приподнимая таз на задних лапах.

Вот так Крошику меняли пеленку

Очень грустный толстый кот

Для котика разработали специальную программу похудения, в которую входят и диета, и физические упражнения. Крошику уже дают специальный корм для снижения веса, но экстремально с таким весом он худеть тоже не может. Пока цель — 85–170 граммов в неделю.

— У Крошика будут занятия и на водной беговой дорожке, — добавляет Екатерина. — Вода снимает давление на суставы и будет поддерживать котика, и в то же время сопротивление воды создаст хорошую нагрузку на мышцы для их восстановления.

Крошик на реабилитации примерно неделю, так что пока никакого заметного прогресса нет, но была пробная тренировка на беговой дорожке. Регулярно с котиком начнут заниматься примерно через две недели.

Главная цель в долгосрочной перспективе немного восстановить кота и понять полную картину состояния его здоровья. И уже только когда он сбросит достаточно веса, его смогут стерилизовать, и начнут искать Крошику новый дом.

— Сейчас Крошик живет в реабилитационном центре под наблюдением специалистов, ему оказывают полноценный уход, — говорит Екатерина. — Но реабилитация, конечно, будет недешевой — разные процедуры, диетические корма, расходные материалы. Поэтому будем рады любой помощи.

Ранее мы показывали вам фотографии котиков, которых спасатели вытащили из частично обрушивавшегося дома.

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Комментарии
15
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
15 сентября 2024, 15:44
И что же такое с ним случилось, сами раскормили теперь жалуются.
267039456
15 сентября 2024, 16:29
"Сейчас мы можем наблюдать, что он, к сожалению, не может от нас убежать, и ему приходится с нами общаться." То же самое можно сказать и про окружающих нас странах!
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