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Животные «Они для меня как батарейка»: девушка спасла овцу и поселила у себя в квартире — видео

«Они для меня как батарейка»: девушка спасла овцу и поселила у себя в квартире — видео

Сейчас Альбина ведет блог о своих необычных питомцах (у нее еще есть петух и ягнята)

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8 комментариев

35-летняя блогерша из Татарстана Альбина Исмаева выхаживает животных прямо в квартире. Причем в многоэтажке живут не только привычные попугаи и улитки, но и ягнята и петух. Историю Альбины смотрите в коротком видео чуть выше.

Девушка всегда любила животных, так что, узнав о брошенном мамой ягненке, она тут же приехала в деревню, где держали овец. В итоге Айла — так назвали животное — поселилась в квартире Альбины.

Малышку выхаживали всей семьей, а это муж, сын с дочкой, попугай и петух, которого Альбина взяла к себе цыпленком. Первое время Айлу кормили из бутылочки, молоко закупали литрами. Чтобы не запачкать пол, на Айлу надевали подгузники.

Через несколько месяцев семья поняла, что им нужен дом побольше. Альбина с мужем купили участок и начали строительство. Айла переехала туда. Компанию ей составляют курочки, собаки и кошка Белка. А еще у овцы появилась сестренка. Сбежавшую Ласточку нашли на обочине дороги и передали Альбине, которая к тому моменту прославилась на весь Татарстан.

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Комментарии
9
281848775
6 сентября 2024, 16:41
То есть теперь в квартире живут 3 овцы?
жму 200
6 сентября 2024, 17:43
вонища авном на весь дом 😉🤣
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