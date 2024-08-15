«За советского тяжеловоза воевали до потери пульса». Репортаж из старейшего конезавода России — где чуть не сгубили уникальную породу

Раньше это был главный вход на территорию, которую огораживали конюшни Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Починковский конный завод — старейший завод в России, где выводили уникальную породу лошадей — советских тяжеловозов. Ими когда-то гордилась страна, а потом эти прекрасные животные чуть не исчезли с лица земли.



Наши коллеги из NN.RU отправились на завод и рассказывают, как он дошел до жизни такой, почему его руководители были готовы продать уникальных породистых тяжеловозов и как у предприятия обстоят дела сегодня.





Как вывели уникальную породу

Конный завод возвели в середине XVII века во времена царствования Алексея Михайловича Романова. После постройки сразу начали выводить выездных и верховых лошадей для продажи и личного пользования.



Позже земля перешла к государству, и с XVIII века нижегородский завод обеспечивал страну лошадьми для работы на заводах и для армейских нужд.



Левады для лошадей находятся и снаружи завода. К ним часто подходят местные. Однако с этим бывают проблемы. Жители Починок однажды накормили лошадей испорченной пищей, из-за чего один жеребец чуть не скончался Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Со временем угодья расширялись, завод набирал силу. В начале XIX века конюшни вмещали до тысячи животных, однако Отечественная война 1812 года нанесла огромный урон поголовью. Но предприятие смогло справиться и с этим вызовом времени. В конце XIX века началась селекционная работа по выведению тяжеловозных лошадей.



Первая мировая война и революция чуть сбавили обороты по выведению отечественной породы. В советские годы Починковский конный завод усердно работал над новой породой совместно с соседями из другого региона. Таким образом в 1952-м (спустя почти 30 лет проб и ошибок) была зарегистрирована порода, которая получила название «советский тяжеловоз». Таких лошадей выводят до сих пор, но еще несколько лет назад завод был под угрозой уничтожения: лошади находились на грани гибели, а само помещение растаскивали по кирпичам.



Инна Мосунова родом из Починок, и она не понаслышке знает, каким был раньше этот завод. И когда предприятию потребовалась помощь, стала помогать абсолютно безвозмездно Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











«Мы очень хорошо продавали лошадей»



Чтобы добраться от Нижнего Новгорода до Починковского конного завода, нужно заложить порядка 3–4 часов на поездку. Если не знаете, как проехать к самому предприятию, то местные жители укажут дорогу.



Первым делом наткнетесь на замечательную арку, которая извещает, что вы попадаете на территорию предприятия. Однако за конструкцией стоят обычные жилые многоквартирные дома. Как объяснила NN.RU представитель завода Инна Мосунова, принимающая активное участие в жизни завода, когда-то эту территорию можно было назвать городом внутри города. В стародавние времена здесь были даже свои законы, но со временем слобода трансформировалась в обычный район под названием «Конезавод».

Раньше отсюда начиналась полностью закрытая территория конезавода. Теперь за аркой обычные жилые дома Источник: Наталья Бурухина / NN.RU













Конюшни находятся рядом с жилыми домами, к ним ведет сосновая аллея, откуда сразу открывается вид на левады (огороженный загон для выгула лошадей).



— Те, кто жил в Конной Слободе, говорили: «Мы живем в конюхах». А те, кто жил в центре, говорили: «Мы живем в Починках». Это как отдельное поселение было. У них здесь не только свои законы были, но и свои учебные подразделения, — поделилась Инна.



До сих пор на территории около завода (которая раньше входила в его состав) сохранились постройки царских времен. Например, в маленьких домиках жили со своими семьями служащие солдаты — теперь эти помещения поделили на квартиры. Также сохранился дом, в котором жил управляющий заводом с семьей (сейчас это частная территория).

В домах, в которых раньше жили солдаты с семьями, теперь живут обычные люди. Некоторые постройки модифицируют, кто-то оставляет дома в прежнем состоянии Источник: Наталья Бурухина / NN.RU













Некоторые здания не удалось сохранить. В частности, проверку временем не выдержали бывший ветеринарный лазарет, где был кабинет врача, процедурные и конюшни для «пациентов». Также не удалось сохранить часовню, построенную в XIX веке, — в советские годы из нее сделали водонапорную башню. Однако в этом году постройку собираются восстановить.



Во время поездки нам удалось пообщаться со старожилами Починковского конного завода — Верой Кузнецовой, ветеринарным врачом со стажем в 38 лет, и Ольгой Мельниковой, которая работает зоотехником уже 23 года.



— Я застала многие периоды здесь, работаю с 1986 года, —рассказала Вера Алексеевна. — Тогда завод был разделен на два отделения — конное и крупно-рогатый скот. Была мечта у меня с детства — стать ветврачом. И она исполнилась.

Вера Кузнецова пришла работать на завод в 1986 году. На фотографии она — в своем бывшем кабинете в огромном ветпункте. Это здание давно стало аварийным, а само предприятие и Вера Алексеевна пережили сложные годы Источник: Наталья Бурухина / NN.RU













Вера Алексеевна устроилась на завод почти без опыта, ей пришлось самой изучать все аспекты, связанные с лошадьми, и иногда идти на риск. Наставника не оказалось — предыдущий ветврач уже уволился, и оставалась лишь одна санитарка.



За состоянием лошадей очень следили — животные проходили все прививки, обработки и исследования.



— Например, прежде чем лошадь уйдет на соревнования, нужно сначала ее поставить на карантин, исследовать, взять кровь, всякие инфекционные заболевания проверить. И кстати, тогда мы очень даже хорошо продавали лошадей.

Это тоже здание ветпункта. Сейчас оно в совсем неприглядном состоянии. Чтобы всё это восстановить, потребуется много сил и средств. Пока у команды Конного завода цель отремонтировать конюшни и следить за состоянием левад Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Крах и возрождение

Беда нагрянула, как всегда, внезапно. Сначала на заводе стали меняться директора, а в 2017 году предприятие и вовсе вступило в стадию банкротства. По воспоминаниям Веры Алексеевны, пришлось продавать крупно-рогатый скот — затем дело дошло до коней.



— Мы с Ольгой Геннадьевной Мельниковой вместе тогда уже работали. Из-за всех проблем нам перестали платить зарплату, но мы никуда не ушли. Бывший директор настаивал на продаже поголовья лошадей, чтобы как-то выжить и платить зарплату. Но мы с ней были против. Иногда могли продать кобыл и жеребчиков, но за основной состав советского тяжеловоза мы с ней воевали до потери пульса, до слез, — рассказывает ветврач.

Так выглядит случной манеж в одной из конюшен Источник: Наталья Бурухина / NN.RU













Возможно, благодаря этим двум самоотверженным женщинам породу «советский тяжеловоз» удалось сохранить, но проблемы на тот момент не закончились. Больше двух лет работники не получали зарплату, и завод опустел. Некоторых спасало собственное хозяйство и урожай.



По словам Веры Алексеевны, когда остались по сути только они с Ольгой Геннадьевной, пришлось соглашаться на любые рабочие руки. Так, по договоренности с центром реабилитации на предприятие приезжали бывшие наркоманы и алкоголики, которые выполняли все работы.

Когда-то о таком выводке жеребят конный завод мог только мечтать Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Все лошади распределены по своим левадам Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Но однажды случилось невероятное. На конезавод приехал директор ООО «Волгогазстрой» Олег Гусев вместе со своим отцом. Они хотели больше узнать про состояние легендарного места и, поняв суть, предложили помощь. Спустя некоторое время Олег Гусев стал владельцем исторического комплекса.



Однако здесь есть юридические тонкости, которые мешают нормальной работе по сей день. До мая 2024 года лошадьми владел совершенно другой человек — глава компании «Сельхозпродукт» Кирилл Зданкевич. Он должен был обеспечивать уход и поставку корма, но никакой помощи, по словам Инны Мосуновой, ни до, ни после не оказывал. В один момент лошади были не в состоянии вынашивать потомство из-за плохого состояния здоровья, теряли приплод. Процессы по урегулированию конфликта вышли на финишный этап, но «Сельхозпродукт» продал лошадей аффилированной фирме ООО «Юмис Консалт», где директором числится Екатерина Георгиевна Зданкевич. Новая владелица тоже ничего не делает для благополучия животных — корм не закупается, медицина не оплачивается. Долги не гасятся. Животным юридические тонкости не объяснишь, но, слава богу, позаботиться о них есть кому.

Хранителем для животных стал Олег Юрьевич Гусев (директор ООО» Волгогазстрой» и владелец исторического комплекса «Починковский конный завод»). Под его руководством на историческом комплексе проводятся аварийно-восстановительные работы, сохранение и развитие ядра породы. На данный момент Гусев занимается восстановлением ипподрома для тренировки лошадей.



В 2023 году Починковский конный завод, администрация округа и бизнесмены приняли участие в программе «Лидеры Наследия», в рамках которой был разработан подробный проект развития исторического комплекса и породы «Конь-машина. Конная слобода».



Смелый взгляд в будущее





Место, где находится предприятие, имеет невероятную историю. Приехав сюда, вы буквально сможете окунуться в события прошлых лет. Все конюшни и дома на территории построены на совесть. Да, сейчас есть над чем поработать, но столько лет здания смогли простоять и с должным уходом выстоят еще.

В советские годы старую часовню переделали в водонапорную башню. Теперь первоначальный облик часовни решено вернуть Источник: Наталья Бурухина / NN.RU













Планы у Починковского конного завода просто грандиозные. Основная цель — привести в порядок конюшни и территорию внутри завода. Также нужно построить место, где будет храниться сено. В ближайшем будущем около территории появится большой ипподром, а совсем недалеко восстановят часовню.

На территории завода постоянно кипит работа Источник: Наталья Бурухина / NN.RU













Приехать в гости может любой желающий, главное — заранее договориться по телефону или в соцсетях. К тому же на территории довольно часто проходят субботники и праздники, на которых можно приобщиться к общему благому делу и помочь заводу.

