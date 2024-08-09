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Животные «Мы без него не можем»: у сибирячки с дачи пропал огромный рыжий мейн-кун — за его возвращение обещают 100 тысяч

«Мы без него не можем»: у сибирячки с дачи пропал огромный рыжий мейн-кун — за его возвращение обещают 100 тысяч

Алекс никогда раньше не уходил сам с участка

5 291
45 комментариев
Алекс пуглив, но не агрессивен

Владельцы пропавшего на даче под Новосибирском рыжего мейн-куна объявили награду в 100 тысяч рублей за его возвращение. Алекс исчез с участка Екатерины и Сергея 29 июля в СНТ «Метростроитель» в районе КСМ, Матвеевки и Первомайском районе. По словам хозяйки, на улицу кот ходил в туалет и за забор не выходил.

— На нем противоклещевой ошейник, адресника нет. В руки он обычно не дается, при этом не агрессивный. На кис-кис не отзывается. Взять его в руки можно, он не укусит, но сам не пойдет, — отметила хозяйка кота Екатерина Новицкая-Остапюк. — Людей сторонится всегда. Даже когда к нам друзья приезжают, то его не слышно, не видно. То есть он такой вот у нас, боится чужих людей. Алекс душка у нас. Несмотря на огромный размер, он у нас мешок.

Алексу 2,5 года. Он весит 7 килограммов

Семья очень переживает за Алекса и предполагает, что его могли забрать с участка не просто так, поэтому за возвращение животного предлагают 100 тысяч рублей. У Алекса аллергия и кормить его всем в подряд нельзя.

— Мы решили пойти ва-банк. За эти деньги можно десять котов купить. Нам важно, чтобы он просто вернулся, — заверила девушка. — Котик очень к нам привязан. Эта порода выбирает одного хозяина на всю жизнь, скоро начнет сильно тосковать по нам. И мы без него не можем.

Семья очень привязана к коту

Тем, кто что-то знает об Алексе, Екатерина просит позвонить ей по номеру 8 923 243-11-30.

На этой неделе в Новосибирске на продажу выставили необычного котенка мейн-куна — у кошечки разные глаза.

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Комментарии
45
Татьяна 53
9 августа 2024, 15:41
Да уже пусть вернут, раз такая взаимная любовь.
слышала
9 августа 2024, 15:30
самовыгул.
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