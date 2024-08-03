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Животные «Руки держите подальше». Туристы очень радуются, когда видят дельфинов, но почему прикасаться к ним смертельно опасно

«Руки держите подальше». Туристы очень радуются, когда видят дельфинов, но почему прикасаться к ним смертельно опасно

Ученый-биолог рассказал, как вести себя отдыхающим, если к ним подплыли морские обитатели

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Стая дельфинов привела отдыхающих в восторг

Визг, крик, кто-то, испугавшись, гребет к берегу, другие пытаются приблизиться к стае дельфинов, которая устроила охоту у берега прямо среди купающихся людей. Несколько видеороликов охоты группы дельфинов на кефаль на пляже в Крыму завирусились в интернете.

Увидеть дельфина в море — всегда море эмоций, стать участником охоты целой стаи — незабываемые ощущения. Но немногие россияне знают, как правильно вести себя при встрече с этими животными. Люди пишут, что дельфины приплыли рожать к берегу, а они приплыли поесть.

Страшно ли это для людей? Кажется, что больше для самих дельфинов. Об этом говорят эксперты. Подробности — в материале МSK1. RU.

«Можно сбить настройки дельфина»

— В Судаке дельфины появлялись два дня подряд на пляже после того, как рыболовный траулер прошел, — делится впечатлениями в телеграм-чате «Крым Туристический» пользователь Русич.

— Какую экскурсию купить, чтобы точно увидеть дельфинов? Дети только о них и мечтают? — пытает знатоков Евгения в том же ТГ-чате.

— Мы только из-за дельфинов на косу и катаемся (имеется в виду Южная коса — часть западного побережья Крыма. — Прим. ред.). Их тут иногда даже потрогать можно, — отвечает крымчанка Ирина.

И дает совет — трогать дельфинов ни в коем случае не стоит. И хоть многие считают их «братьями по разуму», а в песнях поется о том, что «человек дельфину друг навек», к такому общению с людьми дельфины не готовы. Для животных эти прикосновения неприятны и могут им серьезно навредить.

— Не нужно трогать дельфинов, им это не нравится, и они постараются увернуться от прикосновений, — объясняет Филипп Сапожников, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени Ширшова РАН. — Мало того, прикосновение человеческих рук опасно для животного. В районе лба у дельфина особенное покрытие — тонкий жировой налет, который способствует испусканию и приему ультразвуковых сигналов. Грубые человеческие руки могут повредить это покрытие, сбить настройки. К тому же можно занести инфекцию на чувствительную кожу животного. Поэтому руки от дельфинов нужно держать подальше, если вы любите этих прекрасных животных и не хотите причинить им вред.

По словам ученого, море — это огромная экосистема, которая живет своей жизнью, и человек, оказавшись в ней, может только одно — ощущать себя в гуще морской жизни и восхищаться этим моментом.

А вот так выглядит подводная охота дельфина с высоты. Для пропитания все средства хороши — можно и хвостом глушить рыбу

Человек не пища, не конкурент, не угроза

Но не все отдыхающие способны ощутить восторг от прикосновения к жизни морских обитателей. Часто крупные млекопитающие, а черноморские афалины способны достигать в длину 2,5–3 метров, да еще снабженные двумя сотнями острых зубов, вызывают панику у человека и желание немедленно бежать или плыть к берегу. Так как же правильно вести себя, если стая огромных морских хищников закусывает рыбой где-то возле твоих ног?

— Удивительно, что в руках людей телефоны даже в воде, но хорошо, что они стоят, сосредоточившись на съемке, — это самое правильное поведение возле охотящейся стаи дельфинов, — объясняет ученый-биолог Филипп Сапожников. — Дельфины заняты своим делом и способны обойти статичное препятствие, в данном случае человека, легко и очень быстро. Нечего переживать и людям, которые плывут или лежат на матрасе, надувном круге — гидроакустические приборы дельфинов «показывают» им все объекты, которые находятся рядом с ним. И люди в воде для них совсем не являются помехой. В таких случаях советую всем, кто стоит в воде, оставаться на месте, не дергаться, не пытаться резко побежать — дельфин может случайно задеть носом, ведь скорость большая. И это будет неприятно и чувствительно. А зубы дельфинов не направлены на человека — тут бояться нечего.

Дельфины не считают людей ни агрессорами, ни охотниками, ни конкурентами, поэтому для человека даже большие стаи животных не представляют угрозы.

— По этим видеороликам видно, что дельфины не боятся людей, а продолжают гнать вкусную и жирную кефаль к мелководью, где есть отдыхающие. И это хорошо, значит между животными и людьми сложились отношения взаимотерпимости, — считает Филипп Сапожников. — К тому же, судя по всему, на этих пляжах было не так много людей, иначе дельфины отвернули бы в сторону — среди плотной толпы охотиться сложнее. А так они загнали косяк кефали к берегу и тут же ее съели. В такой «операции» участвуют 8, 10, 15 и больше дельфинов, но в этот момент до людей им дела нет.

Отнять добычу не получится

Большинство комментаторов под видео охоты дельфинов пишут, что это небывалый случай, уникальная ситуация! И правда, такое тесное соприкосновение людей и морских млекопитающих можно увидеть нечасто.

— Это традиционная китовая охота на песчаном мелководье — дельфины загоняют кефалевых рыб к берегу, разбивают косяк и съедают рыбин по одной, — рассказывает ученый-биолог Филипп Сапожников. — Я и сам был свидетелем такой охоты — на Кизилташской косе вблизи Анапы мы брали пробы воды, и вокруг нас дельфины загоняли кефаль. Просто сейчас больше людей на песчаных пляжах, и у каждого с собой мобильный телефон, видео попадает в интернет, где зрителям эти кадры кажутся необычными.

А вот советы комментаторов, которые кричат: «Ныряй к ним!» или «Лови рыбу!», лучше всего игнорировать.

— Попытка отнять у дельфинов добычу бесполезна, человек проиграет быстрому и сильному хищнику, — говорит ученый-биолог Филипп Сапожников. — Да и не нужно этого делать. Лучше наслаждаться моментом, понимать, что ты в потоке, но этот поток тебя обойдет, а эмоции и впечатления останутся надолго.

У берегов Крыма и Краснодарского края можно встретить три вида дельфинов: афалину, белобочку и азовку. Все они являются черноморскими эндемиками, то есть нигде больше не встречаются. Специалисты Института океанологии имени Ширшова создали таблицу, позволяющую разобраться в отличительных особенностях дельфинов.

Внимание!

Если вы увидели у берега или на пляже раненое или ослабевшее животное, не пытайтесь вытолкать его обратно в море. Китообразные выбрасываются на берег в результате тяжелых болезней, им необходима специализированная ветеринарная помощь. Сообщите на горячую линию Центра изучения, спасения и реабилитации дельфинов «Безмятежное море» звонком, сообщением или в мессенджер. Там вам расскажут, как действовать до приезда специалистов. Телефон экстренной связи +7 978 032-68-52.

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