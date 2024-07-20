«Девочки дороже мальчиков». История россиянки, которая у себя дома открыла питомник и разводит лабрадоров

У Оксаны на данный момент десять собак Источник: из архива Оксаны Черепановой











Оксана Черепанова из Барнаула уже много лет всецело посвящает себя любимым лабрадорам. Милые собаки — не только увлечение, но и бизнес. Семь лет назад наша героиня открыла питомник. NGS22.RU рассказывает, каково это — содержать десяток хвостатых радостей и в какую сумму такое удовольствие обойдется.

«Погладь нас всех»

Оксане Черепановой 52 года. В прошлом — сотрудница отдела кадров МВД. В детстве очень хотела собаку, но заводить ее не разрешали родители. Девочка думала, что вырастет и исполнит мечту. Так и получилось. Спустя годы мама сказала: «Я, конечно, знала, что ты заведешь собаку, но не столько же!»

Черепанова живет в частном доме с десятью лабрадорами разных окрасов: от палевого до редкого шоколадного. Она объясняет им, что на гостью гавкать нельзя, и собаки утихают. Уважают и слушаются хозяйку.

По словам Оксаны, лабрадор — одна из самых миролюбивых и дружелюбных пород, поэтому «орать» им не свойственно. Однако плохое воспитание может не лучшим образом повлиять на характер.

Впервые Оксана увидела лабрадора на улице и сразу влюбилась Источник: из архива Оксаны Черепановой











— Есть у нас одна девочка-отказница. В доме маленький ребенок появился — собака стала не нужна. В конце концов, отдали мне. Вот она и научила всех лаять. Но уже перестали, прогресс налицо. Гулять мы, правда, нормально еще не умеем — тянем поводок. Ну ничего, научимся, — говорит основательница питомника.



Первым делом Оксана ведет меня в комнату, где живет основная часть собак. У каждого питомца — свои вольер и миски, так что за жилплощадь или пропитание никто не дерется.

Собаки радуются моему приходу, в первые минуты лают изо всех сил и выпрыгивают из домиков. Кажется, в переводе с их языка это значит: «Мы так рады! Погладь нас всех».

В питомнике живут собаки разного окраса — от палевого до шоколадного Источник: из архива Оксаны Черепановой











Я еле успеваю к каждому псу, а Оксана, конечно, знает, как не обделить никого вниманием. В углу комнаты — стена почета. Там висят награды с разных соревнований и чемпионатов. Один из лабрадоров в прошлом году даже получил звание «Топ собака России 2023 года» по итогам всех собачьих мероприятий: выставок, чемпионатов и т. д., проходивших по всей стране.

От большого горя — к маленькой радости

Оксана в разводе, дети — взрослые. Сыну 32 года, он живет в Петербурге, женат и порадовал нашу героиню внуком. Дочери 21, замужем, осталась в Барнауле и помогает маме с собаками.

Основательница питомника после того, как дети выросли, всю себя посвятила собакам. Но поселила хвостатых у себя давно. Первым любимцем стал доберман. Все члены семьи обожали его, и это было взаимно, поэтому кончину питомца переживали тяжело. Лишь спустя годы супруги решились на собаку снова.

— Однажды мы с мужем увидели на улице ретривера, и я сразу влюбилась. В тот же день по объявлению нашли пятимесячного отказника.

Помимо питомника, Оксана занимается фотографией Источник: из архива Оксаны Черепановой











Малыша все сразу полюбили, но счастье было недолгим. В пять лет он заболел эпилепсией и во время одного из приступов скончался. Оксана до сих пор не знает, что произошло: возможно, дало о себе знать врожденное заболевание или так проявились последствия укуса клеща. Первых собак Оксана вспоминает каждый день и, рассказывая о них, не может сдержать слез.



— Потом мы взяли Элис, нашли ее в Омске. Я забрала ее при условии, что повяжу с достойным кобелем, а двух щенков отдам.



Жениха для черненькой красавицы нашли в Москве. Затем муж Оксаны присмотрел еще одну собаку — Майу. Она обошлась семье в 100 тысяч рублей. Сейчас ей 9 лет, а Элис — 12, и она недавно стала лучшей в России среди собак-ветеранов.

Питомцы Оксаны — многократные призеры различных собачьих выставок Источник: Анна Кабанова / NGS22.RU











— Первые щеночки от Эли так нас впечатлили, сам процесс их воспитания, что решили и Майу повязать, — рассказывает Оксана и гладит еще одну любимицу — Кэти. — Одного щенка мы себе оставили, мальчика, а это уже подразумевает какую-то племенную деятельность.



Элис и Майа — дамы почтенного возраста — живут с Оксаной. И Кэти часто захаживает в гости.

Катюше, как ласково называет ее хозяйка, требуется забота — она ждет малышей. Беременность многоплодная — совсем скоро на свет появятся три или четыре щенка. Примерно через два месяца после рождения их заберут в дом покупатели.

Щенков забирают примерно через два месяца после рождения Источник: из архива Оксаны Черепановой











Будущей матери уже тяжело, она то и дело плюхается на живот после небольшой активности — непросто вынашивать столько детей. Элис и Кэти крутятся около меня и Оксаны, мы гладим их поочередно. Иногда они суют носы к диктофону и забавно дышат в динамик.



— Сначала у нас все были в палевом окрасе, потом пошли другие. Вообще, одна собака может дать до трех окрасов в одном помете. За это отвечают определенные гены. Если оба родителя их несут, то родятся щенки всех трех оттенков: палевого, черного и шоколадного. Чтобы узнать, какие гены несет в себе животное, мы проходим генетические тесты, — рассказывает Оксана.

Лабрадоров обычно выбирают как семейную собаку, но эта порода подходит и для охоты Источник: из архива Оксаны Черепановой











Дорогие девочки

Девочки стоят дороже, поскольку могут дать потомство. Мальчики подешевле, но не слишком. Стоимость одного щенка в питомнике начинается от 40 тысяч рублей и доходит до 100. Все зависит от того, из какой семьи щенок, насколько его родители состоятельны в плане профильных грамот и наград. Если мама с папой титулованные, малыш будет стоить дороже.



Большое значение имеет и генетика. Если щенок не склонен к заболеваниям (у лабрадоров часто бывают проблемы с суставами) и у него все в порядке с прикусом — его продадут по полной стоимости.

Стоимость щенков стартует от 40 тысяч рублей Источник: из архива Оксаны Черепановой











Если у песика проблемы со здоровьем, цену могут снизить вполовину. Перспективных щенков, которые подходят для выставок, Оксана оставляет себе.



Соревнования и чемпионаты разного уровня — удовольствие не из дешевых. На подготовку и участие определенной собаки только в одном из них уходит около семи тысяч рублей.

— Собака должна правильно встать перед жюри. Эксперты оценивают, насколько она соответствует стандартам породы: какие голова, уши и так далее. Характер тоже имеет значение. На ринг может выйти до 40 лабрадоров. В конце выбирают лучших: суку и кобеля. Победителю дают так называемые цацки, а остальным — просто дипломы.

Лабрадоры очень добрые и верные по своей природе, поэтому отлично подходят семьям с детьми Источник: из архива Оксаны Черепановой











Участвуют в таких показах, конечно, не все животные. Темперамент некоторых просто не подходит, и это нормально. Выбирают тех, кто любит красоваться и показывать себя.



Одна хозяйка и десять собак

Последние несколько лет Оксана заботится о питомцах одна. С супругом расстались, когда лабрадоров было всего четыре. Возможностей для участия в конкурсах и выставках уже не так много, потому что большую часть дохода хвостатые в буквальном смысле съедают. Каждому нужен свой корм: сухой разных марок, как бюджетный, так и дорогой, и натуральный — свежее мясо, овощи и даже фрукты.

Существенная статья расходов и все, что связано со здоровьем лабрадоров. Нужны ветеринарные осмотры: прививки, витамины и прочее. Содержание новорожденных щенков — отдельная история. Отдают малыша хозяевам после первых прививок. И например, если мама не смогла его выкормить, приходится доставать козье молоко.

Оксана сразу предупреждает, что лабрадор — порода, которая подразумевает не только доброжелательность и любовь к людям всех возрастов, но и большие расходы. На одного пса в месяц уходит не менее десяти тысяч рублей, и это без учета выставок.

По словам хозяйки питомника, на одного лабрадора нужно как минимум 10 тысяч рублей в месяц Источник: из архива Оксаны Черепановой











— Я сразу смотрю, готовы ли хозяева к такому шагу. Бывало, что и возвращала собаку себе, я имею на это право, это прописано в договоре. Одним я два раза возвращала питомца после самовыгула, на третий забрала. Сейчас он живет счастливо.



Одного щенка удалось пристроить настолько хорошо, что он живет в ОАЭ. Его купила семья из Новосибирска, а потом переехала за границу.



По словам основательницы питомника, люди готовы платить значительные суммы за чистую породу, с документами и гарантиями. Причем это касается не только окраса и здоровья, но и характера.

По словам основательницы питомника, люди готовы платить значительные суммы за чистую породу Источник: из архива Оксаны Черепановой











Истинный лабрадор, отмечает Оксана, никогда не обидит и не укусит ребенка. Только отвернется и уйдет, если ему что-то не нравится. Так что чаще всего щенка покупают домой, в семью с детьми. Реже — для охоты, поскольку эти собаки приносят добычу, не прокусывая ее.



Утро начинается с поводка

День Оксаны Черепановой расписан по минутам. Она шутит, что утро начинается не с кофе, а с выгула, кормления, витаминов и так далее.



Основательница питомника признается, что щенков приходится продавать для того, чтобы содержать взрослых собак. На них расходы больше — ветеринарная поддержка, лекарства — все как у людей. С пенсии оплачивать все не получится.

Оксана очень любит собак, но расширять питомник больше не планирует — из-за больших расходов Источник: из архива Оксаны Черепановой











Оксана присматривает и за чужими любимцами. Не забывает и про своих «выпускников». Постоянно на связи с их семьями. Лабрадоры из ее питомника разъезжаются по всей России.