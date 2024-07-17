«Она такая с рождения»: ветеринары спорят о необычной кошке — у неё заметили крылья

В Свердловской области водитель встретил необычную кошку — у нее на спине он заметил подобие крыльев в зачатке. Животное на обочине дороги под Артемовским Илья увидел 15 июля.
— Вчера заметил очень необычное и редкое явление — кошку с крыльями. У нее это мутация, она такая с рождения, — уверен Илья.
Кошка спокойно сидела на обочине, а когда побежала вдоль дороги, то оказалось, что у нее за спиной два крылоподобных отростка, которые поднимаются и опускаются в такт движениям.
Мы обратились к ветеринарам с вопросом, встречали они что-то подобное в своей практике. Мнения разделились.
— Это колтуны. Шерсть скаталась так, что превратилась в плотные мешки. Она их частично уже отодрала от кожи, позднее они полностью отпадут, — заявила ветврач Юлия Бабкина.
Однако ее коллега, ветеринарный врач Евгений Очкин рассказал, что в первый раз сталкивается с подобным явлением и не считает, что это колтуны. Он привел аргументы в пользу версии, что это не просто свалявшаяся шерсть.
— Первый раз вижу подобное. На видео явно не дикая, а обычная домашняя длинношерстная молодая кошка. Колтуны очень лёгкие, они не будут так двигаться. Это какая-то мутация, возможно, по типу тератомы, — считает Евгений Очкин.
Кошка оказалась местной знаменитостью, ранее о ней рассказало издание «Егоршинские вести».
Какая версия происхождения «крыльев» у этой кошки кажется вам наиболее близкой к истине?
Возможно, жара досаждает кошке сильнее, чем «крылья». Почитайте, как можно помочь своему четвероногому другу в такую погоду. Впрочем, они и сами с этим прекрасно справляются.
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