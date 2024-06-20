Их нигде не найти. Путину подарили редких собак в Северной Корее

Таких собак почти не встретить за пределами КНДР Источник: Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA)











Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину двух собак редкой породы пхунсан во время его визита в КНДР. Также российского лидера удостоили высшей государственной наградой — орденом Ким Ир Сена.



— Товарищ Ким Чен Ын в саду резиденции для почетных гостей Кымсусан подарил президенту Путину пару собак породы пхунсан — национальной породы нашей страны, — сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).



Таких же собак Ким дарил президенту Южной Кореи, а предыдущий лидер КНДР отправлял их в Сеул.



Пхунсан — охотничья порода. Ее вывели от северокорейских волков. Предполагается, что эти собаки были уже во времена династии Чосон (16–19 век). Вес пхунсана может достигать 30 килограммов. Рост в холке колеблется в пределах 55–60 см. Обладает сильной устойчивостью к холоду и различным заболеваниям. Согласно данным из открытых источников, такой питомец стоит порядка 70 тысяч рублей. Эта порода крайне редкая и ее почти не встретить за пределами КНДР.

Путину подарили двух собак Лидеры стран прогулялись в саду резиденции для почетных гостей 1 из 2 Путину подарили двух собак Источник: Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA)

Президент России — известный любитель собак. Он получал их в подарок от президентов Сербии, Кыргызстана, Туркменистана, а также Япония дарила ему питомца в знак благодарности за помощь после землетрясения и цунами.



Путина в завершение визита наградили орденом Ким Ир Сена за особые заслуги в развитии отношений Москвы и Пхеньяна.



— Товарищ Ким Чен Ын сказал, что считает большой славой вручение ордена Ким Ир Сена — высшего ордена КНДР — товарищу Владимиру Путину в знак выражения безграничного уважения и доверия нашего правительства и народа к нему, — передает ЦТАК.



Лидеры также обменялись подарками. Путину вручили несколько художественных произведений с его изображением, а Киму — автомобиль Aurus, кортик, сервиз.