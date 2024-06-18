Запутался в сетях: в Териберке спасли горбатого кита — за этой уникальной операцией следила вся Россия

Источник: Елена Вахрушева

Первые сообщения про кита, который запутался в рыболовных снастях, появились в начале июня. С тех пор в течение двух недель целая команда специалистов, прибывших в Мурманскую область, пыталась освободить животное от опасной ловушки, а за операцией наблюдала вся страна.



Краснокнижного кита, который был ранен и не мог освободиться от брошенных рыбацких сетей, обнаружили 5 июня в окрестностях Териберки. Веревка представляла опасность для жизни животного, она была обвита вокруг его тела и не позволяла открыть полноценно рот, а сами снасти из-за стремительного роста животного с каждым днем всё сильнее впивались в тело кита и впоследствии привели бы к его гибели.

Для помощи к Баренцеву морю приехали волонтеры. Чтобы найти кита, которого назвали Станислав, они обследовали 120 километров прибрежной зоны.

Для отслеживания были задействованы беспилотники, а спасатели регулярно выходили в море на маломерных лодках, чтобы не упустить Станислава из виду.



Специалисты несколько раз пытались освободить животное. Первая попытка закончилась неудачей из-за тумана, ветра и волн. После мать кита не давала приблизиться к нему вплотную, закрывая детеныша своим телом.



Но 16 июня спасателям всё же удалось срезать остатки сетей специальным крюком с ножом после нескольких часов погони.



— Каждый день спасатели проводили до 14 часов в море, пытаясь приблизиться к животному. Кит активно кормился вместе со стадом, более крупные сородичи прикрывали его от назойливой лодки с учеными. И всё же после нескольких дней и множества попыток веревку, сдавливающую шею кита, удалось срезать, — рассказала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.