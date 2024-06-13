«Толстенькие от нашей любви»: новосибирцы показали своих упитанных котиков — любуемся на килограммы лени, вредности и счастья

Несмотря на внушительную комплекцию, коты остаются активными Источник: читатели НГС











Летом многим хочется быть стройнее, но только не главным героям этой публикации. Кому точно не надо было готовиться к пляжному сезону — так это котикам. Они ведь чем больше (и пушистее), тем лучше! Поэтому предлагаем полюбоваться на о-о-очень упитанных питомцев новосибирцев.

В этой статье только милые пушистики и позитив!

Слева направо: малыш Макс, около 7 килограммов, Моисеюшка — 5,5 килограмма, Стася — уже почти 6 килограммов Источник: Юлия Максуль / Telegram











А это Хорхе. У него «широкая кость» на 5,5 килограмма Источник: читательница НГС Екатерина











— Я хотела взять себе пухлого котика. А Хорхе как раз был самым упитанным среди тех, что я нашла в объявлениях на «Авито». Может показаться, что такой кот любит только есть и спать, но на самом деле Хорхе очень активный — любит устраивать тыгыдык и с разбега запрыгивать на полки под потолком. При этом медицинские показатели у него в порядке, поэтому, скорее всего, этот тот случай, когда «кость широкая» за счет генетики, — уверена читательница НГС Екатерина.

В номинации «маленький пухляш» побеждает Стихон Источник: Ольга / Telegram











Пуша и ее 6,5 килограмма красоты Источник: Снежана / Telegram











Это Барсук. Кот нашей журналистки Настасьи Медведевой Источник: Настасья Медведева











— Хорошо кушает всегда. Всегда голодный. И очень любит валяться по 20 часов в сутки, — отметила Анастасия.

Вес Барсука 6,3 килограмма Источник: Настасья Медведева











Вес Цезаря 12 кг. Ест много. И ему вполне комфортно — бегает, прыгает Источник: Максим / Telegram











Подборка была бы неполной без мейн-куна Источник: Freehudozhnik / Telegram











— Его зовут Руслан. Для мейн-куна стандартный вес — 9,5 килограмма, — объяснила читательница НГС.

Идеальная форма Рысика Источник: Лариса / Telegram











— Коту 11 лет. Вес 6,2 килограмма. Это помесь британца и русского голубого. Дома зовем русский голубой британец, — отметила читательница НГС Лариса.

Великолепный Босс Источник: Гуля / Telegram











Котик Босс весит больше 9 килограммов.

— Кормлю два раза в день, утром в 05:30 перед уходом и вечером в 19:00. Чаще спит конечно, но если с ним играешься, он только за, — рассказала читательница НГС. — Характер у него своенравный, полюбить не дает себя никому.

Матвей — 6 килограммов счастья и пушистости Источник: Dina / Telegram











У Марса просто пушистость повышена Источник: Эльвира / Telegram











— Марс. 12 лет счастья и 8 килограммов лени, — прислала фото рыжего кота его владелица Эльвира.

Вес Василия 8,5 килограмма Источник: Александра / Telegram











Василий очень добрый кот.

— Ему 11 лет. Он весит 8,5 килограмма. Воспитал трех котят, которые также в котосемье, — объяснил читатель НГС Александр.

Рич весит 8 килограммов Источник: Наталья / Telegram











— Для семьи Ричигони, Ричушка, Рикси. Ему 9 лет. Восемь килограммов лени, вредности и милоты, — прислала фото читательница Наталья.

Идеальная форма — это шар Источник: Юлия / Telegram











На фото выше и ниже Маруся и Тишка.

— Много не кормлю. Один пакетик жидкого корма на двоих три раза в день и сухого корма немного. Комфортно им, активны. Маруся в силу возраста, конечно, уже только ест и спит, но шарик не откажется погонять. А Тишка сам по себе крупный кот, я имею в виду в росте. Мы его забрали в возрасте 5 лет, он был 5 килограммов. Сейчас поправился, но очень активный, контактный, ласковый, чужих не боится, наоборот, к ним сам первый идет на контакт, ластится. В общем, от любви нашей они такие толстенькие, — рассуждает читательница НГС Юлия.

Тишка — 9 лет и вес 8,5 килограмма, его подруга Маруся — 14 лет с весом в 7 килограммов Источник: Юлия / Telegram











Фросю хозяйка зовет вомбатик или капибарушка Источник: Екатерина Жукова / Telegram











Фрося — британская кошка весом в 5 килограммов.

— Кормлю без ограничений. Ест только определенный сухой корм и пьет водичку. Не сказать, что она толстая, она просто крупная, тушка такая. Куропаточка я ее зову, вомбатик, капибарушка! Она просто тяжелая, не сказать, что обрюзгшая. Просто вот такая комплекция, — убеждена владелица кошки Екатерина.

Какая фигура! Источник: Татьяна / Telegram











— Кошечка весит 5 килограммов. Была спасена с улицы, стерилизована. Кушает сухой корм, а также говядину, и мойву обожает, — объяснила читательница Татьяна. — Чувствует себя моя Фрося прекрасно, она еще и мышеловка хорошая оказалась.

Диккенсу всего 8 месяцев. Его вес — 3,6 килограмма Источник: Алена Золотухина











Многие готовы были заплатить внушительные суммы, чтобы получить породистого питомца. Новосибирцы показали своих котиков и объяснили, почему выбрали именно их, а также сколько тратят на содержание капризуль в месяц.