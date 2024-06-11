«Им без разницы, откуда прыгать»: ветеринар — о выпадении кошек из окон и стоимости их лечения

Открываете окна и уверены, что ваш котик не выпрыгнет? Прочитайте, что об этом говорит ветеринарная практика Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Летом хочется распахнуть окно, но это может быть опасно не только для детей, но и для домашних кошек. Даже если питомец очень умный и за 10 лет жизни из окна никогда не прыгал. Ветеринарный фельдшер Алена Ситникова рассказала нашим коллегам из 74.RU, почему кошка всё-таки может оказаться за окном и в какую сумму владельцу выйдет спасение. Приводим мнение специалиста от первого лица.

«Кошка раньше никогда выпрыгнуть не пыталась»

Кошек-летунов с приходом тепла нам приносят ежедневно. И не по одной. Как-то приносили кошку, которая упала с 9-го или 10-го этажа, и с ней всё было в порядке. Но это скорее исключение. По опыту наших врачей, если это падение с 1–2-го этажа, то питомцы могут отделаться стрессом и ушибом, 3–7-й этажи — это уже переломы и разрывы органов, так как животное не успевает сгруппироваться. 7–9-й этажи — шанс 50 на 50: кто-то попадает к нам после такого с ушибами, а кто-то ломает кости. Если кошка упадет выше, чем с 9-го этажа, то она, скорее всего, получит тяжелые разрывы и переломы. Даже если она не умрет по дороге в клинику, шансы на выживание в дальнейшем минимальные.



А еще вопрос в том, куда приземлится кошка. Если на клумбу, кусты или деревья, то шансов выжить больше, чем при падении на асфальт или машину.



Проблема в том, что почти все клиенты удивляются произошедшему: кошка ведь живет в квартире уже много лет и раньше никогда выпрыгнуть не пыталась. Да и высоко у нас квартира. Что, кошка глупая, что ли?



Но выпрыгивают кошки любых возрастов. Если она взрослая, это не гарантирует безопасность. У кошек нет понимания высоты, поэтому им без разницы, откуда прыгать. Жук, бабочка или птичка пролетела — животное может прыгнуть за ними, не подумав.



«Врачи будут собирать кости»

Когда питомец упадет, есть риск просто не найти его. Если кошка в состоянии ходить, она может спрятаться в кусты или в подвал. Не привыкшие к улице часто сидят там очень долго и выходят только рано утром или поздно вечером — когда вокруг мало людей.



Если животное удалось найти, нужно попытаться выяснить, есть ли в месте, куда оно упало, моча или кровь. Это очень важно, чтобы понять, есть ли разрыв мочевого пузыря. Если кошка не может опираться на конечности, а особенно если у нее волочатся задние лапы, нужно положить ее на твердую поверхность: может быть травма позвоночника или таза. Затем необходимо сразу ехать в ветклинику.



Там сделают рентген внутренних органов, грудной и брюшной полостей, УЗИ. Если повреждений не обнаружат, питомца поместят в стационар. Потому что может быть маленький разрыв, который сразу не заметят, но через 4–6 часов начнется серьезное кровотечение. Если есть переломы, то врачи будут собирать кости. Причем лишь через трое суток после травмы: именно столько длится стабилизация состояния животного после шока. А потом кошка примерно месяц будет жить в ограниченном пространстве.

Лечение может быть очень болезненным для животного и накладным для хозяина Источник: Алена Ситникова











Если кошка «без повреждений», то ей будут давать успокоительные, обезболивающие (потому что падать из окна — больно), каждые 3–6 часов проводить УЗИ для контроля кровотечений. Фельдшер стационара будет контролировать давление, температуру, бледность слизистых и другие показатели. Если кошка с разрывом органов, то ее, пока готовится операционная, подключают к капельницам, далее оперируют. Потом 2–3 суток тоже будут мониторить УЗИ и жизненно важные показатели.



«Сбор одной лапы обойдется в 20–40 тысяч»

К слову, всё это вещи недешевые. Сбор одной лапы без учета стационара обойдется вам в 20–40 тысяч (расходные материалы стоят 10–15 тысяч). А ушивание мочевого пузыря или удаление селезенки (с последующим посуточным стационаром) выйдет в 20–25 тысяч. Сутки стационара стоят в среднем 2–3 тысячи, для животных в тяжелом состоянии — 5–6 тысяч (таким животным нужно минимум 3 суток в стационаре). И при этом всём далеко не факт, что во время лечения ваша кошка не умрет.



Чтобы избежать всего этого, ставьте, пожалуйста, на окна сетки-антикошки. Их можно недорого купить или сделать самим, инструкций в интернете много.

Кстати, кошки могут не только выпасть из окна, но и застрять в щели, когда вы оставляете окно на проветривании. Органы тазовой полости сдавливаются, животные погибают мучительной смертью за несколько часов или остаются инвалидами на оставшуюся жизнь (если кошка провела в щели совсем мало времени, то есть шанс восстановиться). Для окон на проветривании тоже есть сетки-антикошки, только специальные, угловые.

