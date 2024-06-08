«Уничтожены не только огороды»: во время непогоды в Новосибирской области молния попала в корову

В Новосибирской области молния попала в корову. Об этом вчера, 7 июня, сообщило местное издание «Кулундинская новь». От удара животное погибло на месте. Инцидент произошел в Чистоозерном.
— Недавний град с громом и молнией, который прошел в нашем поселке, уничтожил не только огороды. Вблизи рабочего поселка Чистоозерное молния ударила прямо в корову, — рассказали в «Кулундинской нови».
Корова в момент удара была на выпасе.
В Новосибирской области июнь стал очередным экстремальным месяцем для дачников. Тепло быстро сменяют волны холода, а синоптики то и дело выпускают предупреждения о заморозках. Эксперты рассказали, как сохранить урожай.