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Животные мнение «Взрослому-то не по себе, а как сына отправлять?»: мама ребенка с аутизмом — о покупках в супермаркетах в компании с собаками

«Взрослому-то не по себе, а как сына отправлять?»: мама ребенка с аутизмом — о покупках в супермаркетах в компании с собаками

Мавлиха Бикбулатова не понимает, почему животных стали пускать в магазины продуктов

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Многие совмещают прогулку с питомцем с походом в магазин, но не все покупатели рады такой компании

Всё чаще можно встретить в супермаркетах покупателей с собаками. И если раньше на дверях магазинов висели таблички «Вход с животными запрещен», то сейчас посетители свободно разгуливают с питомцами среди рядов с едой, и это даже приветствуется администраторами. Но не все разделяют такой маркетинговый ход торговых сетей, в том числе домашний кондитер и мама ребенка с аутизмом Мавлиха Бикбулатова из Челябинска. Наши коллеги из 74.RU опубликовали ее мнение от первого лица.

В моем детстве с животными нельзя было заходить в продуктовый магазин, а сейчас в какой бы магазин ты ни пришел, везде ходят с собаками. Ладно еще если есть поводок и намордник, а если намордника нет и собака размером с теленка! Я допускаю, может быть, в больших супермаркетах, где проходы широкие, еще куда ни шло, но, когда ты заходишь в магазин рядом с домом, там иногда даже метра нет между рядами с продуктами, и человек идет с собакой. Наш сосед, например, даже дома не справляется со своей собакой, но без намордника ходит с ней в магазин.

Всё-таки магазин — общественное место. При виде собаки, да еще и в ограниченном пространстве, взрослому-то не по себе бывает, а как за покупками отправлять ребенка, который боится собак? Она ведь может и укусить, и прыгнуть! Даже если она просто подбежит и захочет поиграть, ребенок напугается, и последствия могут быть непредсказуемыми. Мой сын, например, на инвалидности, но я его приучаю ходить самостоятельно за продуктами, если собака его напугает, он больше вообще не зайдет в этот магазин никогда.

Во-вторых, это вопрос гигиены. Там же и хлеб, и колбаса, и множество других продуктов. Собака начнет трясти своей шкурой, и эта вся грязь, шерсть полетит на еду. Если говорить, например, о моей работе, то у домашнего кондитера не должно быть ни собаки, ни кошки дома, потому что это негигиенично, а в магазине можно? Где гарантия, что с продуктов шерсть не попадет в мою продукцию?

А если ребенок астматик? Вот купила коробку макарон, на нее попала шерсть, принесла домой, не успела протереть, ребенок схватил, как быть? Я понимаю, что законодательных запретов на нахождение животных в магазинах нет, но есть же СанПиНы в конце концов!

Конечно, я подходила к администраторам и продавцам магазинов, делала замечание, и если в одних магазинах еще говорят, что рады бы не пускать покупателей с собаками, но «они внаглую идут», то в других отвечают: «Это семейный магазин, а собаки — члены семьи». Серьезно?

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Собаки Магазин Супермаркет
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