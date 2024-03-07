«Просьба вынести мертвых косуль на центральную аллею». Почему в России массово гибнут животные и их никто не спасает

Предупреждаем, что в этой публикации содержатся шокирующие кадры с телами погибших животных.

Садовое товарищество «Земля Сибирская» расположено рядом с разъездом Петрушенко в Любинском районе. Место элитное — вокруг леса, воздух чистый, до города недалеко. Некоторые садоводы живут здесь круглый год. Этой зимой в тихую размеренную сельскую жизнь ворвались косули.



— На животных больно и страшно смотреть, — рассказывает председатель СНТ «Земля Сибирская» Елена Шалаева. — Они дикие, и для них незнакомая среда — это шок, ведут себя абсолютно неадекватно. Я сама была свидетелем, как косули со всего маху врезались головой в забор, упали, поднялись — и опять туда же!

