Помог купить загородный дом. Как пучеглазый кот чудом выжил и стал звездой в Сети

Увиденное шокировало девушку. Котята были грязные и измученные. Один из них выглядел особенно плохо: мордочка разбита, а на шерсти полно клещей.



— Я разрыдалась и сказала мужу, что малыша нужно брать и пробовать выхаживать, потому что без нас он не жилец. Решили, что это судьба. Антон согласился, и так кот оказался у нас. Кличку Фикс придумал супруг — на «кис-кис» малыш не отзывался, а вот свое новое имя принял и реагировал, — объяснила хозяйка кота.

