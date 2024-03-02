Помог купить загородный дом. Как пучеглазый кот чудом выжил и стал звездой в Сети

Пучеглазый кот Фикс из Барнаула стал звездой соцсетей из-за вечно удивленного взгляда. Видео с ним собирают миллионы лайков. В роликах пушистик кажется абсолютно счастливым, но пять лет назад он был на грани смерти и выжил лишь благодаря стараниям Ирины Ломакиной. Хозяйка Фикса рассказала нашим коллегам из NGS22.RU о спасении хвостатого, его популярности, а также о том, как кот помог им с мужем Антоном купить загородный дом.
«Мы вернули его с того света»
Ирине 28 лет, а ее мужу — 30. Супруги живут в Барнауле и работают в доме творчества детей, где Антон – специалист по работе сайтов, а его жена ведет рисование. Также Ирина — дизайнер оригинальных украшений. Супруги нашли Фикса по счастливой случайности: летом 2019 года его вместе с другими котятами обнаружили в коробке.
— Малышам было примерно по неделе или даже меньше. У них еще глазки вообще не открылись. Мне позвонила плачущая знакомая и обо всем рассказала, — вспоминает Ирина, — Мы с мужем Антоном давно хотели питомца, и в этот же день должны были забирать себе сфинкса, но в итоге поехала посмотреть на этих пушистиков.
Увиденное шокировало девушку. Котята были грязные и измученные. Один из них выглядел особенно плохо: мордочка разбита, а на шерсти полно клещей.
— Я разрыдалась и сказала мужу, что малыша нужно брать и пробовать выхаживать, потому что без нас он не жилец. Решили, что это судьба. Антон согласился, и так кот оказался у нас. Кличку Фикс придумал супруг — на «кис-кис» малыш не отзывался, а вот свое новое имя принял и реагировал, — объяснила хозяйка кота.
Двух оставшихся найденышей вскоре взяли к себе другие неравнодушные, но через некоторое время котята погибли. Фиксу повезло больше: его вовремя начали лечить, хотя некоторые ветеринары и смотрели на Ирину с недоумением. Девушка вспоминает, что не все понимали, зачем вообще нужно спасать такого кота.
— В первые недели не понимали, выживет Фикс или нет. Глаза были настолько загноившиеся, что малыш ничего не видел, — говорит хозяйка питомца. — К тому же котик так вонял из-за клещей, что мы его только неделю отмывали. Обращались с ним, как с ребенком, не спали по ночам, давали лекарства, оставляли грелки, чтобы было теплее, кормили и поили по часам. В некоторые моменты брала на руки, а Фикс — он был как желе, казалось, что умер. Конечно, мы с мужем страшно переживали и продолжали лечение. Можно сказать, вернули его с того света.
«Казалось, что он всегда в шоке»
И вскоре Фикс похорошел, начал делать первые шаги и самостоятельно питаться. С каждым днем ему становилось всё лучше, он уже стал носиться по квартире.
Пока питомец не подрос, его глаза были обычными, лишь спустя год появился вечно удивленный взгляд.
— Фикс возмужал, и тогда мы заметили его необычные глаза. Казалось, что он всегда в шоке, — смеется Ирина. — Ветеринары не знают точную причину, предполагают, что какая-то травма — либо полученная в детстве, когда его пнули, или же еще в утробе матери, которую могли покалечить. У него даже, когда лобик трогаешь, чувствуется, что косточки раздельно друг от друга. В итоге получились такие большие выпуклые глаза.
Девушка подчеркнула, что проблема не повлияла на мозг кота — он умный, но часто показывает характер. В первое время Ирина с мужем жила в квартире, где места было не очень много. Фикс будто мечтал о переезде — рвал обои и шторы, драл диван. В итоге семья перебралась в просторный загородный дом и шутит, что во многом это удалось благодаря питомцу.
— Теперь Фикс чувствует себя королем. На первом этаже у него куча игрушек, когтеточки, он там может побегать от души, а на втором — зона отдыха. Там он ни чему не притрагивается, только приходит спать, — отметила хозяйка звезды.
Любимец миллионов
Снимать Фикса на видео Ирину уговорили друзья. Вечером она выложила ролик с котом в TikTok, а уже утром у канала было больше 100 тысяч подписчиков и множество комментариев.
— Я сначала не поверила своим глазам. Увидела это всё и думаю: «Так, стоп, что происходит?» — вспоминает хозяйка Фикса. — Видео завирусилось, скоро и в других соцсетях было уже больше 500 тысяч просмотров. После этого стали снимать чаще, и у нас даже появился фан-клуб.
За годы в соцсетях ролики с Фиксом собрали миллионы просмотров. Большинство комментаторов удивляются тому, что кот выглядит необычно, и пишут, что они от него в восторге. Но у популярности есть и другая сторона— хейтеры.
— Кто-то всерьез думает, что у кота такие выпученные глаза, потому что я его каждый раз пугаю специально для видео, — рассказывает Ирина. — Другие пишут, что мы его мучаем и эксплуатируем. К счастью, таких комментариев единицы, почти все люди позитивные.
Хозяйка необычного кота признается, что никогда не планирует съемку заранее. Всё происходит спонтанно, потому что кот часто ведет себя забавно.
— Фикс сам по себе прикольный, никакие сценарии не нужны. Да и мне кажется, что у него выработалась любовь к камере. Когда я навожу телефон, он замирает и смотрит. Как настоящий актер, — отметила девушка.
Благодаря популярности Фикса к Ирине обращались представители нескольких компаний для того, чтобы рекламировать товары для кошек. К выбору девушка подходит строго:
— На меня подписано очень много людей, не могу не оправдать их доверие. Рекламирую только те товары, которыми пользуемся сами, — объясняет Ирина.
Летом Фиксу исполнится пять лет. Он по-прежнему очень активен, обожает мороженое и ласку. Хозяйка кота говорит, что они с мужем не представляют жизнь без питомца.
— Когда Фикс вырос, мы поняли, что это очень благодарный кот. У нас ощущение, что он действительно осознает, что мы его спасли, — всегда ластится, не оставляет нас без внимания. Видеть его — настоящее счастье, — отметила Ирина.