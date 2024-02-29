Подложили вместо свиньи медведей: как видео с разрушенной берлогой накалило ХМАО — Югру (и почему ему вообще поверили)

Несколько дней в ХМАО — Югре развивалась трагично-анекдотичная история о случайно раскопанной экскаватором берлоге и выбравшихся из нее медвежатах. Видео, размещенное в соцсетях, взбудоражило всех: жителей, переживавших за косолапых, егерей и инспекторов Природнадзора, рабочих, занимавшихся ремонтом газопровода, и даже главу Белоярского района Сергея Маненкова. Последний провел целое детективное расследование. Подробности — в материале наших коллег из 86.RU.
Разбудили косолапых
Началась история 26 февраля. В городских пабликах югорчане наткнулись на необычное видео. На нем рабочий экскаватора рассказывал, что задел случайно ковшом медвежью берлогу.
— Я не знал, что у вас тут берлога. Разбудил-то как рано вас. Аж руки затряслись. Я вообще-то тут пешком хожу, — прокомментировал рабочий.
В телеграм-канале «Типичный краб Нижневартовск», где изначально появилось видео, говорилось, что случай с берлогой произошел в Белоярском районе ХМАО у переправы в поселок Сорум. У югорчан не возникло мыслей, что перед ними фейк: уж больно природа знакомая, да и локация прописана детально. Видео тут же разлетелось по местным социальным сетям, тему подхватили и СМИ.
Жители Югры восприняли произошедшее с мишками близко к сердцу. Они оставляли десятки комментариев под постами, с требованием наказать виновных и позаботиться о косолапых, которые погибнут в лесу до прихода весны, если не найдут пропитание.
— Бедные, и как же они теперь, — написала Инна.
— Нигде покоя нет животным, даже в собственном доме! — прокомментировал югорчанин.
— Обращаюсь в Природоохранную прокуратуру. Нужно проверить законность ведения технических работ на данном земельном участке. Организация обязана взять на себя ответственность за жизнь этих животных, отвечать за, так сказать, издержки, а не только солярку в свой экскаватор заливать, — написала Ирина Власак.
— Вот так у нас в тайге и происходит. Никто ничего заранее не исследует, зато сразу загоняют экскаватор. Потом мишки озлобленные. Ой, а почему напали на человека!? Потому что только человек во всём изначально виноват. Господи, сохрани эту планету с природой для будущих поколений, — написал еще один неравнодушный местный житель.
Немного разрядил обстановку специалист по дикой природе, который рассказал, что шанс выжить у мишек всё-таки есть, даже если они проснулись так рано.
— Встреча с человеком опасна как для медведя, так и для самого человека тоже. Обычно косолапые просыпаются, когда начинает таять снег. Медведи выживут, если будет достаточно пищи и не будет морозов. Питаться хищники могут падалью и мусором. К тому же сейчас время замора рыбы на реке, если им повезет встретить такое место, где рыба дышит, то шансы выжить повысятся, — объяснил эколог Георгий Киртаев.
Заявлений нет, расследование было
Информация о ЧП и о негодовании югорчан быстро дошла до властей округа, надзорных и правоохранительных органов. В полиции рассказали, что заявлений от жителей или от организаций по данному инциденту не поступало. В окружном Природнадзоре сообщили, что знают о случившимся и принимают меры:
— На данный момент не установлено, в каком точно месте производилась съемка. Работа проводится, — заявил 27 февраля начальник Управления федеральных видов контроля Природнадзора Югры Андрей Кушков.
Точку в почти детективной истории о пострадавших от нерадивых рабочих медвежатах поставил глава Белоярского района Сергей Маненков. В разговоре с 86.RU он рассказал, что на протяжении нескольких дней не мог нормально работать, потому что постоянно отвечал на телефонные звонки о косолапых. По факту же видео оказалось фейком.
— Мои айтишники вычислили этого перца, который разместил пост. Он неместный, аккаунт закрыт, но в переписку вступил, — рассказывает Маненков. — Сначала сказал, что видео ему слили рабочие, которые работают в Соруме. Но потом отказался от своих слов и признался, что видео увидел 4–5 дней назад в каком-то другом регионе и решил приколоться — якобы это в Белоярском районе. У меня куча дел, а я уже три дня несуществующими медведями занимаюсь, — пожаловался Маненков.
По словам главы Белоярского района, в Соруме действительно идет ремонт газопровода. Все документы на работы у подрядчика в порядке. Если бы инцидент с разрушенной берлогой произошел, то рабочие обязательно бы сообщили об этом своему руководству.
— Бродящие по лесу голодные медведи — это же не шутка. Они представляют угрозу для жителей. Да и рабочие не стали бы продолжать, зная, что рядом, возможно, бродят голодные хищники. Вчера егеря ездили на место, проверяли, есть ли какие-то признаки того, что медведи проснулись. Но ничего не обнаружили. Также сравнили место проведения ремонта с тем, что на видео, и выяснили, что нет ничего схожего. Я несколько раз разговаривал с главой Сорума, и она сказала, что в сельском поселении всё спокойно, — заявил глава Белоярского района.
Как распознать фейк
В городских сообществах довольно часто появляются фото и видео, которые выдаются за местные. В конце января по пабликам «гулял» рыбак, который сложил улов в имя своей возлюбленной — так говорилось в описании поста, других данных, к слову, не было.
Позже этот же рыбак был замечен и в других регионах страны:
Мы спросили у эксперта, возможно ли с ходу распознать фейк в интернете и почему люди так безоговорочно верят всему увиденному.
— Есть в социологии теорема Томаса о том, что в человеческом поведении последствия определяются не реальностью, а мнением человека о ней. Если люди считают, что медведей разбудили и этот случай был, то последствия идентичны тому, что это произошло, — объясняет медиаменеджер, вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России Алексей Парфун. — Для того чтобы проверить, фейковое видео или нет, нужен специальный файл, который хранится на компьютере. У обычных пользователей, вероятнее всего, его нет. Остается сопоставлять, насколько увиденное соответствует действительности. В случае с медведями на видео: насколько похожа природа, деревья, водятся ли в принципе такие животные там. Это уже не относится к техническим средствам контроля. А каких-то приложений, методов, чтобы прямо по ролику определить геолокацию, нет, поэтому, если показана обстановка, характерная для многих территорий: снег, лес, медведи, то людей легко обмануть. Они воспримут чье-то утверждение за правду. Людям жалко разбуженных медведей, они, соответственно, расстроились и начали писать гневные комментарии.