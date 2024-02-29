Подложили вместо свиньи медведей: как видео с разрушенной берлогой накалило ХМАО — Югру (и почему ему вообще поверили)

В телеграм-канале «Типичный краб Нижневартовск», где изначально появилось видео, говорилось, что случай с берлогой произошел в Белоярском районе ХМАО у переправы в поселок Сорум. У югорчан не возникло мыслей, что перед ними фейк: уж больно природа знакомая, да и локация прописана детально. Видео тут же разлетелось по местным социальным сетям, тему подхватили и СМИ.

Жители Югры восприняли произошедшее с мишками близко к сердцу. Они оставляли десятки комментариев под постами, с требованием наказать виновных и позаботиться о косолапых, которые погибнут в лесу до прихода весны, если не найдут пропитание.

