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Фоторепортаж

Избавились как от мусора. Истории кошек, которых хозяева бросили умирать в ветклинике

Люди оставили когда-то любимых питомцев из-за нескольких тысяч рублей за лечение

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Не бросайте животных, если уже взяли. А если сомневаетесь, готовы ли к ответственности, то лучше не берите

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Некоторые люди умеют любить только тогда, когда всё просто. Они не готовы к трудностям и легко оставляют тех, кто нуждается в помощи. Даже тех, кто не способен о себе позаботиться. Например, котик был любимым, пока был бодр и здоров. Но он заболел, потребовалось лечение и его оплата. Большинство хотя бы попытается помочь своему питомцу. Но есть и те, кто скривит лицо, глядя на некогда любимого кота, и выбросит его.

В тюменской ветеринарной клинике «Клевер» живут пять кошек и одна собака, от которых отказались хозяева. Питомцы заболели, их принесли на прием, оставили и перестали выходить на связь. Многие животные уже взрослые и, наверняка, прожили с предавшими их людьми всю жизнь. Ветеринары выходили пушистиков и теперь ищут им новый дом.

— За полгода у нас в клинике осталось много кошек. Давно такого не было. Люди стали очень легко отказываться от животных. Сказывается, наверное, и экономическая ситуация. Корма и препараты дорожают. Хорошие вакцины становятся дефицитными, — объясняет Анастасия Колпакчи, директор клиники. — Всех оставленных у нас котов мы долечили. Сейчас они достаточно здоровы. Им подобрали хороший корм, следят за их здоровьем. Все кошки очень хорошие. Мне хочется им помочь. И другим животным, которых бросили. Мы за несколько лет пристроили больше 50 животных. Кого-то подбрасывают, от кого-то отказываются хозяева.

Наши тюменские коллеги из 72.RU сходили в гости к пушистикам, которые сейчас живут в клинике. Показываем их и рассказываем, как они сюда попали.

Если кто-то из малышей вам приглянется, то можете обратиться в фонд «Клевер помоги». Пишите в социальных сетях или ищите информацию на сайте.

Муся — красотка с зелеными глазами

Она уже достаточно взрослая кошечка, ей около 10 лет. Раньше кошка жила у пенсионерки. Но, когда у животного начались проблемы с зубами, женщина принесла Мусю в клинику на прием и просто ушла. Кошка живет в «Клевере» уже полгода.

Кошка любит сидеть на ручках, но немного нервничает в присутствии незнакомцев

Кошка любит сидеть на ручках, но немного нервничает в присутствии незнакомцев

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Маня — котик в белом фартучке

Этому малышу около 9 лет. Полгода назад у него нашли мочекаменную болезнь. Лечение стоило около 5–6 тысяч рублей. Но хозяева посчитали, что это слишком дорого, и бросили кота на произвол судьбы.

Сейчас Маня здоров и очень хочет найти новый дом

Сейчас Маня здоров и очень хочет найти новый дом

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Тоша — пухленький обаяшка

Этот серьезный котик живет в клинике два месяца. У него тоже мочекаменная болезнь. Хозяева начали его лечить, оставили на обследование в стационаре. А потом просто перестали выходить на связь. Они остались должны ветеринарам 3 тысячи рублей. Но ни обязательства перед клиникой, ни ответственность за животное не убедили их прийти.

Тоше (или Антону, как его называют несколько докторов) около <nobr class="_">6–7 лет</nobr>

Тоше (или Антону, как его называют несколько докторов) около 6–7 лет

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Маша — милашка с тоненьким голосом

Эту молоденькую кошечку просто оставили под дверями клиники. Она абсолютно здорова. Ей не больше года.

Сейчас Машенька оправляется после стерилизации. Совсем скоро она будет готова отправиться в новую семью

Сейчас Машенька оправляется после стерилизации. Совсем скоро она будет готова отправиться в новую семью

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Криста — малышка со сложной судьбой

Эту беззащитную красотку погрызли собаки. Бедняжка чудом спаслась и выжила. У нее были очень тяжелые травмы, но ветеринарам удалось ее вылечить. Хозяева, видимо, несильно верили в счастливый исход. Поэтому заранее от нее отказались. Сейчас Криста здорова, но немного застенчива и пуглива. Ей еще нет и года.

Кошечка боится незнакомцев. Но в тихой обстановке она очень ласкова и дружелюбна. Ей нужна любовь и семья

Кошечка боится незнакомцев. Но в тихой обстановке она очень ласкова и дружелюбна. Ей нужна любовь и семья

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Фрося — почтенная дама

Последняя наша героиня — очаровательная старушка. Так ее в шутку называют ветеринары. Собачке где-то 10–12 лет. Точно не знает никто. Бедняжка металась по дороге и попала под машину, когда ее увидела врач клиники. Фросю вылечили. Причем не только от травм, но и от рака, который у нее нашли во время обследования. Сейчас у нее всё хорошо, но от старости немного снизился слух.

Есть предположение, что у Фроси есть хозяева. Когда ее нашли, она была довольно ухоженная и упитанная. И вряд ли она смогла бы прожить на улице столько лет. Возможно, она потерялась

Есть предположение, что у Фроси есть хозяева. Когда ее нашли, она была довольно ухоженная и упитанная. И вряд ли она смогла бы прожить на улице столько лет. Возможно, она потерялась

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Ранее мы рассказывали, что такса Пино, история которой прогремела на всю страну, всё еще ищет дом. Брошенная собака живет в ветеринарной клинике уже полтора года. Она перенесла две операции на позвоночник и долгое восстановление. Произошло чудо! Сейчас она резко бегает на всех четырех лапках. У Пино непростая судьба. В июле 2022 года она попала к ветеринарам с отказавшими задними лапами. В клинику ее принесла женщина, которая ушла, бросив собаку и не оплатив лечение. Душераздирающее видео, на котором такса пытается ее догнать ползком, разлетелось по всей стране. Люди начали скидывать деньги на лечение, интересоваться судьбой Пино и просить ветеринаров забрать ее. К сожалению, пока такса лечилась, ажиотаж спал. И малышку так никто и не взял.

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