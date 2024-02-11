Избавились как от мусора. Истории кошек, которых хозяева бросили умирать в ветклинике

Некоторые люди умеют любить только тогда, когда всё просто. Они не готовы к трудностям и легко оставляют тех, кто нуждается в помощи. Даже тех, кто не способен о себе позаботиться. Например, котик был любимым, пока был бодр и здоров. Но он заболел, потребовалось лечение и его оплата. Большинство хотя бы попытается помочь своему питомцу. Но есть и те, кто скривит лицо, глядя на некогда любимого кота, и выбросит его.
В тюменской ветеринарной клинике «Клевер» живут пять кошек и одна собака, от которых отказались хозяева. Питомцы заболели, их принесли на прием, оставили и перестали выходить на связь. Многие животные уже взрослые и, наверняка, прожили с предавшими их людьми всю жизнь. Ветеринары выходили пушистиков и теперь ищут им новый дом.
— За полгода у нас в клинике осталось много кошек. Давно такого не было. Люди стали очень легко отказываться от животных. Сказывается, наверное, и экономическая ситуация. Корма и препараты дорожают. Хорошие вакцины становятся дефицитными, — объясняет Анастасия Колпакчи, директор клиники. — Всех оставленных у нас котов мы долечили. Сейчас они достаточно здоровы. Им подобрали хороший корм, следят за их здоровьем. Все кошки очень хорошие. Мне хочется им помочь. И другим животным, которых бросили. Мы за несколько лет пристроили больше 50 животных. Кого-то подбрасывают, от кого-то отказываются хозяева.
Наши тюменские коллеги из 72.RU сходили в гости к пушистикам, которые сейчас живут в клинике. Показываем их и рассказываем, как они сюда попали.
Если кто-то из малышей вам приглянется, то можете обратиться в фонд «Клевер помоги». Пишите в социальных сетях или ищите информацию на сайте.
Муся — красотка с зелеными глазами
Она уже достаточно взрослая кошечка, ей около 10 лет. Раньше кошка жила у пенсионерки. Но, когда у животного начались проблемы с зубами, женщина принесла Мусю в клинику на прием и просто ушла. Кошка живет в «Клевере» уже полгода.
Маня — котик в белом фартучке
Этому малышу около 9 лет. Полгода назад у него нашли мочекаменную болезнь. Лечение стоило около
Тоша — пухленький обаяшка
Этот серьезный котик живет в клинике два месяца. У него тоже мочекаменная болезнь. Хозяева начали его лечить, оставили на обследование в стационаре. А потом просто перестали выходить на связь. Они остались должны ветеринарам
Маша — милашка с тоненьким голосом
Эту молоденькую кошечку просто оставили под дверями клиники. Она абсолютно здорова. Ей не больше года.
Криста — малышка со сложной судьбой
Эту беззащитную красотку погрызли собаки. Бедняжка чудом спаслась и выжила. У нее были очень тяжелые травмы, но ветеринарам удалось ее вылечить. Хозяева, видимо, несильно верили в счастливый исход. Поэтому заранее от нее отказались. Сейчас Криста здорова, но немного застенчива и пуглива. Ей еще нет и года.
Фрося — почтенная дама
Последняя наша героиня — очаровательная старушка. Так ее в шутку называют ветеринары. Собачке где-то
Ранее мы рассказывали, что такса Пино, история которой прогремела на всю страну, всё еще ищет дом. Брошенная собака живет в ветеринарной клинике уже полтора года. Она перенесла две операции на позвоночник и долгое восстановление. Произошло чудо! Сейчас она резко бегает на всех четырех лапках. У Пино непростая судьба. В июле