Избавились как от мусора. Истории кошек, которых хозяева бросили умирать в ветклинике

В тюменской ветеринарной клинике «Клевер» живут пять кошек и одна собака, от которых отказались хозяева. Питомцы заболели, их принесли на прием, оставили и перестали выходить на связь. Многие животные уже взрослые и, наверняка, прожили с предавшими их людьми всю жизнь. Ветеринары выходили пушистиков и теперь ищут им новый дом.

— За полгода у нас в клинике осталось много кошек. Давно такого не было. Люди стали очень легко отказываться от животных. Сказывается, наверное, и экономическая ситуация. Корма и препараты дорожают. Хорошие вакцины становятся дефицитными, — объясняет Анастасия Колпакчи, директор клиники. — Всех оставленных у нас котов мы долечили. Сейчас они достаточно здоровы. Им подобрали хороший корм, следят за их здоровьем. Все кошки очень хорошие. Мне хочется им помочь. И другим животным, которых бросили. Мы за несколько лет пристроили больше 50 животных. Кого-то подбрасывают, от кого-то отказываются хозяева.