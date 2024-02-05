«Если Филю в садик не вернут, перестану туда ходить». Как сложилась судьба пса, из-за которого в Подмосковье жители выходили на пикет

В детский сад «Калинка» в подмосковных Химках вернули пса по кличке Филимон. Он прожил здесь целых девять лет, но на какое-то время был вынужден покинуть это место — его чуть было не сдали в приют.
Наши коллеги из MSK1.RU побывали в Химках и пообщались с воспитанниками «Калинки» и их родителями, а также местными жителями, проживающими рядом с этим садиком.
— Филю принесли в детский сад еще щенком, и он сразу стал любимцем и для сотрудников «Калинки», и для всех нас, — рассказывает мама воспитанницы садика Светлана Митрошина. — Каждый день он радостно встречал и провожал детишек и охранял территорию. И хотела бы отметить, что песик проживал в огороженном вольере и в будке. Никому никогда не мешал. Соблюдались все правила его безопасного содержания. А дети всегда с большим удовольствием общались с Филей. От него шел один позитив.
— Я каждый день хотела поскорее прийти в садик, чтобы увидеть Филю, — уточняет дочка женщины Настя. — И мои друзья без него уже тоже не могут.
Когда же у детского сада появились проблемы с отоплением, туда нагрянули местные чиновники, которые чем-то псу не приглянулись — он на них залаял. Никто не ожидал такого поворота событий, но после этой ситуации Филю приказали убрать с территории детского сада — якобы по причине нарушения санитарных норм — и сдать в приют. И дети, и воспитатели страшно переживали и надеялись, что пса удастся вернуть.
Тогда воспитанники детского сада, их мамы и папы и местные жители записали видеообращение к главе Химок Дмитрию Волошину с просьбой вернуть Филю. Оно звучало так: «В нашем детском саду девять лет проживал замечательный пес Филимон, который поселился тут, будучи еще щенком, и рос с разными поколениями наших детей. Они обожали Филю и знакомили его с родителями. Все чувствовали себя рядом с ним в безопасности. За все девять лет не было ни одного случая, чтобы Филимон проявил агрессию к воспитанникам детского сада или их родителям».
Было также сказано, что Филя учил детей доброте, бережному отношению к животным и человечности.
— Мы все безутешно расстроены известием, что Филимон должен покинуть садик. Это мягко говоря. А по факту — животное обречено оказаться на улице, — говорилось также в видеобращении. — И даже если Филя окажется в приюте, это станет неизбежным стрессом и травмой для животного, которое всю жизнь прожило в одном месте.
Далее было отмечено, что подобное распоряжение дети и их родители считают несправедливым, бесчеловечным и жестоким. И следовали видео с обращениями детей: «верните Филю», «мы сильно по нему скучаем и его любим», «хотим, чтобы с ним ничего не случилось», «мы очень ждем нашего любимца», «сильно переживаем, что он может заболеть и умереть».
И еще один мальчик сказал, что, если Филимона в садик не вернут, он перестанет туда ходить, потому что пес — его друг.
Это обращение дошло до уполномоченной по правам ребенка Подмосковья Ксении Мишоновой. На своей странице в Telegram-канале она сказала, что собаку, находящуюся в ежедневном контакте с детьми, нужно обязательно обследовать у ветеринаров и привить, а потом уже можно говорить о возвращении в садик.
Мишонова также отметила, что глава городского округа Химки Дмитрий Волошин пообещал установить для Фили просторный вольер с крышей и новую комфортную утепленную будку. Обещание он выполнил в тот же день, и пес вновь оказался в садике.
— Мы очень рады, что Филя снова дома. Мы все за него сильно переживали. Хотели, чтобы пес вернулся назад. Очень рады, что детишки снова смогут с ним играть и что Филимон теперь в теплом домике, — сказали жительница Химок Мария. — А тот факт, что его куда-то увозили, нас шокировал.
Мария также отметила, что ажиотаж вокруг этой истории ее ничуть не удивляет, потому что многие к Филе действительно привыкли.
— Плюс ко всему Филимон ведь охраняет территорию, чтобы хулиганы не залезли в детский сад, — говорит Мария.
— Когда животные находятся рядом с детьми, это очень хорошо, — добавляет сын Марии Андрей. — Я очень рад за Филю. Желаю, чтобы он продолжал жить в садике, дети с ним играли и чтобы его никогда больше не выгоняли.
Возвращение Филимона не прошло незаметно. У садика его ждали журналисты и, конечно, дети и их родители. Некоторые от счастья даже плакали.
— Филя шел и смотрел на людей такими глазами — добрыми и ласковыми, что, глядя на него, невозможно было не плакать, — рассказывает жительница Химок Ирина Бурмистрова. — Я живу в доме, который находится рядом с садиком с 1987 года. Сюда ходили еще мой сын Денис и дочь Елена. Садик замечательный, и его заведующая — женщина уважаемая, преданная своему делу. Работает на одном месте много лет и за Филю трясется. Она и сотрудники садика очень любят животных. Привыкли к тому, что на территории находятся собаки. До Филимона здесь жили еще два пса. Умерли от старости. А потом из приюта взяли Филю. Фактически он находится в садике с пеленок.
Ирина Бурмистрова уверяет, что все были потрясены, когда узнали, что Филимона куда-то отдадут или усыпят. Поэтому народ, конечно, взбунтовался и стал собирать подписи. Настойчивость и доброта людей спасли пса.
— Филимон — абсолютно не агрессивный, он очень добрый. И чего вдруг нашему руководству понадобилось убрать песика? — удивляется Ирина Бурмистрова. — У меня у самой две собаки, и они тоже к Филе всегда относились отлично. И абсолютно все местные собачники его уважают, ни у кого никогда не возникало никаких претензий. Ведь за все эти годы Филимон никому не нанес никакого вреда, ни на кого не нападал и никаких проникновений в садик не было.
Ирина назвала Филю самым настоящим и надежным охранником. По ее наблюдениям, он всегда четко выполнял свои обязанности — бегал по территории, проверял, нет ли посторонних. Но делал это тихо и спокойно.
— Хорошо, что история закончилась именно так. Надеемся, что больше ни один чиновник не позволит травмировать ни собаку, ни людей, — радуется жительница Химок.