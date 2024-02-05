«Если Филю в садик не вернут, перестану туда ходить». Как сложилась судьба пса, из-за которого в Подмосковье жители выходили на пикет

— Я каждый день хотела поскорее прийти в садик, чтобы увидеть Филю, — уточняет дочка женщины Настя. — И мои друзья без него уже тоже не могут.

Когда же у детского сада появились проблемы с отоплением, туда нагрянули местные чиновники, которые чем-то псу не приглянулись — он на них залаял. Никто не ожидал такого поворота событий, но после этой ситуации Филю приказали убрать с территории детского сада — якобы по причине нарушения санитарных норм — и сдать в приют. И дети, и воспитатели страшно переживали и надеялись, что пса удастся вернуть.