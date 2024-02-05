«Вы помрете, а мне опять пристраивать»: сибиряки не могут взять питомцев из приютов — почему зоозащитники им отказывают

«Мой дом — тюрьма»: сетки «антикошка» против котов и их будущих хозяев

В конце 2023 года на сервисе 2ГИС появился отзыв на котокафе Murchim. Негодующий сибиряк под ником Ден С. решил взять животное в семью, но получил отказ. Причиной стало нежелание мужчины заказывать сетки «антикошка» у конкретного производителя, с которым, по его словам, сотрудничало котокафе.



— Мы нашли, где сделать эти сетки, скинули данные человека, который их изготавливает, но цена у него была на порядок дешевле (официальная организация, документацию предоставляет). На это в приюте нам ответили, что вынуждены отказать, т. к. не могут проконтролировать наши сетки, — написал мужчина.

