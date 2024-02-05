«Вы помрете, а мне опять пристраивать»: сибиряки не могут взять питомцев из приютов — почему зоозащитники им отказывают

Приюты Новосибирска переполнены бездомными животными, но отдают их далеко не всем, кто изъявил желание завести собаку или кошку. По словам горожан, причина отказа может быть любой, от вполне резонного «этот котик слишком боязлив для семьи с тремя малышами» до желания иногда вывозить животное на природу. Журналисты НГС пообщались с людьми, которые так и не смогли взять питомца из приюта, и зоозащитниками, которые объяснили, почему отказывают и какие отказы сами считают странными.
«Мой дом — тюрьма»: сетки «антикошка» против котов и их будущих хозяев
В конце 2023 года на сервисе 2ГИС появился отзыв на котокафе Murchim. Негодующий сибиряк под ником Ден С. решил взять животное в семью, но получил отказ. Причиной стало нежелание мужчины заказывать сетки «антикошка» у конкретного производителя, с которым, по его словам, сотрудничало котокафе.
— Мы нашли, где сделать эти сетки, скинули данные человека, который их изготавливает, но цена у него была на порядок дешевле (официальная организация, документацию предоставляет). На это в приюте нам ответили, что вынуждены отказать, т. к. не могут проконтролировать наши сетки, — написал мужчина.
Связаться с мужчиной, чтобы уточнить подробности истории, не удалось, зато своей болью поделились другие новосибирцы: оказалось, что у приютов и зооволонтеров есть обширный список требований, которому соответствует далеко не каждый житель областного центра.
— Мне отказались отдавать в прошлом бездомного кота из котокафе, потому что у меня нет на окнах специальных сеток «антикошка». Что, простите?! У меня три комнаты в квартире, стоят москитные сетки. Плюс окна открываются только на микропроветривание, так как есть маленький ребенок и второй кот, — рассказала сибирячка Анна Наумцева. — Балкон еще куда ни шло, но мне заявили, что надо «облагородить» все окна. Такой незапланированный ремонт обошелся бы мне в 15 тысяч рублей без установки. <…> Не удивилась бы, если, дав согласие, услышала бы: «Обратитесь вот в такую-то фирму с нашим промокодом».
Параллельно девушка решила проверить, как именно выглядит сетки, и поняла: такое интерьерное решение не только не подходит ей финансово, но и больно ранит ее чувство прекрасного.
— Сомнительное интерьерное решение, «мой дом — тюрьма», — смеется сибирячка. — Я с ними попрощалась и пошла в группу «Животные даром». Теперь у меня чудесный, в прошлом подвальный котик.
Впрочем, большинство будущих котовладельцев ставить решетки — во всяком случае, на словах, — согласны. Но это далеко не гарантия того, что забрать животное получится.
— Требований мне прислали целый лист А4, он почти полностью был заполнен текстом, набранным 14-м кеглем, — вспоминает сибирячка Алина Колесникова. — Какие-то были нормальные, например поставить сетки специальные на окна и купить заранее лоток и когтеточку. Какие-то — откровенно абсурдные. Самое классное — отсутствие в доме детей. В тот момент (в 2022 году. — Прим. ред.) моему сыну было 13 лет, и я попыталась выяснить, в чем проблема. Если конкретная кошка не любит детей, мы посмотрим другую, а если куратор просто боится, что сын ее за хвост дергать будет, так у меня же не пятилетка, он животных не мучает! Женщина, с которой я переписывалась, сказала, что она не отдает животных в семьи с детьми, что был негативный опыт. Я попыталась узнать, какой опыт, объяснить, что у меня взрослый и разумный ребенок, а в ответ она меня просто заблокировала.
В итоге с приютами женщина больше не связывалась, сначала, говорит Алина, ей было неприятно, потом сын принес с улицы щенка.
— Пришлось переквалифицироваться в собачники, а о котах забыть, — смеется женщина.
— Балкон обязательно чтоб застеклен был, на окнах специальные сетки, никаких выездов на дачу, — перечисляет читательница НГС Екатерина.
Название приюта, в который она обратилась около четырех лет назад, за давностью лет в ее памяти стерлось, а вот список требований так поразил сибирячку, что она легко перечисляет их до сих пор.
— Не думаю, что в приюте они сами эти правила соблюдают. Проще реально бездомного с улицы взять, — подытожила сибирячка.
Она в итоге пошла по тому же пути, что и Алина: подобрала маленького котенка, который сидел у ее подъезда.
Читательница НГС Кристина искала собаку, точно зная, какое животное будет счастливо в ее семье — дворняжка, вес до 8 килограммов, хорошо ладит с детьми. Но оказалось, что кроме животного в ее семье появится еще один постоянный член — его куратор.
— Выбрала в группе «ВКонтакте» «Собаки в дар» собаку Мотю, позвонила ее куратору Анне. Она сразу начала ставить условия: «Приведу сама, посмотрю ее условия содержания. К моему приезду у собаки должна быть лежанка, игрушки, миски, корм, плюс запросила фото моего паспорта и каждый месяц — отчет», — перечислила девушка. — Корм за 4 тысячи, таблетки от клещей — по 6 тысяч каждая. Последняя фраза меня убила: «У меня 40 собак на кураторстве, и отдавать их я не спешу».
Девушка всё же познакомилась с животным, и оказалось, что во-первых, Мотя значительно крупнее, чем нужно, а во-вторых, успела привязаться к парню, у кого больше 2 месяцев прожила на передержке. Брать собаку, она, естественно, не стала.
«Многие сами отказываются»: мнение зоозащитников
Зоозащитники уверяют: они действуют в первую очередь в интересах животных, но особенно жестких требований не выдвигают. По словам хозяйки котокафе Murchim Анны Стародуб, ее основное условие передачи кошки в семью — пресловутые сетки «антикошка». И обвинения посетителей кафе в том, что она думает не о котах, а о деньгах, зоозащитница категорически отрицает:
— Люди всё время пытаются нам доказать, что мы как-то аффилированы с этой компанией, что нам за это платят деньги. Но это не так. Дело в том, что у нас были случаи, когда люди говорили, что сами всё установят. Мы соглашались, они заказывали сетки, и оказывалось, что «антикошками» называют обычную москитную сетку с пластиковой решеткой и обычным креплением. Кошка такую может прогрызть, если прыгнет, вылетит вместе с ней. <…> Несколько раз с этими компаниями потом поссорились, и потом стали просто людям говорить, чтобы они поставили то, в чем мы уверены. Разница в цене там тысяча рублей.
По словам зоозащитницы, наличие сеток — это самое строгое правило, на которое она обращает внимание, все остальные — зависят от конкретного животного.
— Я знаю, что у некоторых организаций есть твердые условия по поводу возраста. Допустим, молодым семьям они не отдают. Потому что самая частая причина возврата после внезапно открывшейся аллергии — это развод или переезд. У нас таких ограничений нет, но мы со всеми в индивидуальном порядке разговариваем.
— Часто люди, после того, как мы проводим собеседование, сами отказываются, потому что понимают, что они не задумывались о каких-то важных вещах, — рассказала зоозащитница, — с кем они будут оставлять кошку, когда поедут в отпуск, сколько стоят ветеринарные услуги…
Необходимость оставлять свои паспортные данные, по словам Анны Стародуб, накладывает ответственность не только на хозяина животного, но и на приют: волонтеры обязуются не только консультировать новых владельцев, но и забрать кошку назад, если ситуация в их семье изменится.
Отрицает обилие правил и руководитель приюта для бездомных собак в Академгородке Галина Клебче:
— Чаще всего я отказываю не вообще, а отдать конкретное животное, которое конкретному человеку не подходит. Например, собака не может жить на улице, а он хочет ее на улице держать. Тогда предлагаю другие варианты. Потом предлагаю посоветоваться с семьей, несколько дней, неделю — чтобы не выбирать на эмоциях.
— После этого человек ко мне приезжает, я даю собаку погулять, чтобы он посмотрел, как она себя ведет. Затем забирает собаку на 2 недели, на испытательный срок. Но я всегда говорю: если есть хоть малейшие сомнения, не берите. Собаке очень тяжело возвращаться в приют психологически.
В течение испытательного срока, говорит Галина Клебче, она действительно просит нового владельца собаки рассказывать, как приживается питомец дома, и присылать фотографии. Но по истечении этого времени контакт становится делом добровольным. Многие охотно хвастаются фотографиями похорошевшего пса, но по собственной инициативе.
Но бывают и ситуации, когда зоозащитница требовала животных назад:
— Я звонила и говорила: всё, возвращайте немедленно. Не кому-то, не соседям, мне. Первое, что я обсуждаю сразу, гулять нужно только на поводке. <…> Обязательно должен быть противоклещевой ошейник, либо обработка от клещей. В какие клиники обращаться, к каким врачам, я тоже всегда подсказываю. <…> Чаще всего люди с пониманием относятся, когда я говорю, что приедет волонтер и посмотрит, в каких условиях животное жить будет. Если не понимают, зачем это, я даже общаться не буду.
Обе зоозащитницы сходятся в том, что не ждут от хозяев ничего заоблачного или излишне сложного — только показывать, что условия жизни кота или собаки не станут хуже. Вот только не все новосибирцы с ними согласны.
«Не хочу вот так в лицо говорить пожилому человеку»: мнение бывшего зооволонтера
— Мне приходилось объяснять людям, почему им не дадут животное, — говорит бывшая зоозащитница Анастасия (имя изменено по просьбе героини), — и, собственно, поэтому я перестала волонтерить. Девочки реально выгорают, когда видят, что периодически вся их работа уходит в никуда. Сначала ты ловишь, лечишь, пристраиваешь, не спишь ночами и свои деньги вкидываешь…
— Кошки выпадают из открытых окон. Животных не прививают, потому что они же не породистые, а значит, якобы ничем болеть не могут… После второго-третьего подобного кейса начинаешь относиться к людям с очень большим подозрением. Смотришь на человека и начинаешь спрашивать себя, в чем именно он тебя обманывает. Пытаешься искать идеального хозяина для спасенного кота или собаки. А идеальных хозяев в природе нет.
По словам девушки, она видела, как животные умирают на передержках от старости, несмотря на то, что минимум раз месяц ими интересовались потенциальные хозяева. Вот только подходящих всем строгим критериям зоозащитников среди них не было.
— У одного квартира маленькая, у другого дом частный, кошка может гулять начать. У третьей маленькие дети. Четвертым по 20 лет, могут разбежаться, а кот не нужен окажется. Про сетки я молчу, когда я волонтерила, это не так распространено было, но сейчас из-за сеток действительно часто кошек не отдают, — перечисляет девушка, — в итоге у людей на передержках десятки котов, куча народа их забрать хочет, и ничего не меняется.
Последней каплей, по словам Анастасии, стала история, когда спасенного с улицы кота лет пяти-шести не отдали пенсионерке, которая на первый взгляд казалась идеальной хозяйкой: жила одна в собственной квартире, не имела маленьких детей, и даже на дачу ездить не собиралась.
— Замечательная такая была, как мне тогда казалось, бабушка: немного за шестьдесят, крепкая-здоровая, на работу не ходила уже. Я еще подумала: идеальная котомама. А куратор, моя знакомая, ей сказала: «Кот для вас слишком молодой, вы скоро умрете, а нам потом опять его пристраивать». И как-то после этого я отчетливо поняла, что не хочу однажды обнаружить, что могу вот так в лицо говорить пожилому человеку, и с той зоозащитной компанией разошлась. И я действительно не знаю, что с этим делать. Вариантов два. Либо взять с улицы одно-двух животных и сосредоточиться на них, зажмуриваясь, когда видишь бродячих на улице, либо волонтерить до того момента, пока просто не начнешь ненавидеть людей.
По словам Анастасии, те отказы, которые кажутся людям надуманными, действительно продиктованы пресловутым «негативным опытом». А он у каждого зоозащитника свой — но при этом одинаково болезненный.
Бездомные животные и зоозащитники неоднократно становились героями проблемных публикаций на НГС. И если страшная судьба дворняжки Шанти, над которой новый хозяин надругался, а потом убил ее, может объяснить, отчего так осторожны волонтеры, история пса Жорика, наоборот, настроила многих новосибирцев против всех зоозащитников скопом. После того, как пес сбежал от пожилой хозяйки на прогулке, его едва удалось вернуть домой: отдавать пенсионерке собаку волонтеры не захотели.