freedom
СЕЙЧАС -18°С
Пробки 5/10
usd 87.92
eur 95.83
СрочноЛокоть последний день работает в должности мэра
Все новости
Все новости
Проблема

«Люди желали смерти маме»: кондуктора из Самары по ошибке затравили за смерть кота Твикса

Женщину перепутали с проводником поезда, которая выкинула животное на мороз

667

Татьяну стали гнобить за историю, к которой она не имела никакого отношения

Поделиться

«Ответите за Твикса!», «Вы семейка выродков!» — такие сообщения (и еще более жестокие) неожиданно «взорвали» телефон жительнице Самары Татьяне Трифоновой. Оказалось, что женщину перепутали с проводницей, которая выкинула кота из поезда на мороз, после чего животное нашли погибшим. И теперь Татьяне приходится буквально прятаться, так как она всерьез опасается за свою жизнь. Наши коллеги из 63.RU пообщались с дочерью Татьяны Еленой и узнали, как так вышло, что ни в чем не виноватая женщина столкнулась с жестокой травлей.

Татьяна живет и работает в Самаре

Татьяна живет и работает в Самаре

Поделиться

За судьбой кота Твикса следила вся страна. Животное 11 января выкинули из поезда «Екатеринбург — Санкт-Петербург». Он ехал вместе с хозяином, но на остановке в Кирове выбрался из переноски и отправился гулять по вагону. Заметив кота, проводница решила, что он беспризорный, и вышвырнула его на мороз. Ее действия попали на камеру. Через несколько дней животное нашли мертвым. В РЖД уже извинились перед хозяевами кота. В компании обещали сделать всё возможное, чтобы такого не повторялось впредь. После этого случая в интернете появилась петиция, призывающая уволить проводницу РЖД. За несколько дней ее подписали более 376 тысяч человек. А 23 января прошла информация, что проводницу отстранили от работы. Разобраться в случившемся попросил генпрокурора и самарский депутат Госдумы Михаил Матвеев.

Кота искали десятки волонтеров

Кота искали десятки волонтеров

Поделиться

Но никто не мог предположить, что ситуация найдет продолжение в Самаре. А точнее — в сообщениях, которые обрушились на простого кондуктора Татьяну Трифонову, которая не имеет никакого отношения к истории с Твиксом.

— 20 января вечером маме на телефон неожиданно посыпались угрозы и проклятия. Тогда она была на работе и не смогла сразу просмотреть все сообщения. А когда увидела, ей стало плохо. Люди желали смерти маме и нам, ее родным, писали всякие гадости, проклинали, — рассказала 63.RU дочь Татьяны Елена.

Поделиться

Чуть позже выяснилось, что угрозами и проклятиями полны и страницы женщины в соцсетях — их были сотни. Растерянная семья не могла понять, что происходит и что делать.

— Потом мы поняли, что травля началась после того, как в телеграм-каналах двух популярных блогеров появились личные данные мамы. Видимо, блогеры перепутали ее с проводницей, которая на самом деле и выкинула кота из поезда. И на маму накинулись зоозащитники, ну, или люди, себя к таковым причисляющие. Мы, конечно, были в шоке. Мама ни дня не работала в РЖД вообще, она вот уже 15 лет трудится кондуктором в Самаре, а до этого жила в деревне — совершенно обычный человек, а тут такое, — рассказала Елена.

Татьяна Трифонова 15 лет работает кондуктором в Самаре

Татьяна Трифонова 15 лет работает кондуктором в Самаре

Поделиться

Татьяна очень разволновалась — от переживаний у нее подскочило давление. Сейчас женщина находится на больничном. Более того — ей пришлось временно переехать.

— В слитых [блогерами] данных был даже мамин домашний адрес. В целях безопасности пока она живет в другом месте и дома даже не появляется, — рассказала также дочь Татьяны.

Сначала семья пыталась своими силами бороться с волнами негатива. Но серьезных результатов это не принесло:

— Я опубликовала на своей странице сообщение, где прояснила ситуацию и рассказала, что мама вовсе не та самая проводница. Мы писали администраторам всех групп в соцсетях, где публиковали про маму, просили дать опровержение, написать, что мама совершенно не имеет никакого отношения к истории с котом. Откликнулась лишь пара групп. Также мы обращались и к блогерам, которые опубликовали личные данные мамы. От одного ответа мы так и не получили, а второй отказался убирать свой пост, — сказала Елена.

Поделиться

Сейчас семья обратилась в полицию. Заявление силовики приняли. Также Трифоновы планируют пойти в прокуратуру. Семья намерена привлечь к ответственности блогеров, которые предали огласке личную жизнь Татьяны Трифоновой и сделали ее невыносимой.

Мы обратились за комментарием к одному из этих блогеров. На момент публикации он ничего не ответил.

По теме

Кот ТвиксВыбросили котаТравля в интернетеБлогерыКондуктор
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter