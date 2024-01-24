«Люди желали смерти маме»: кондуктора из Самары по ошибке затравили за смерть кота Твикса

«Ответите за Твикса!», «Вы семейка выродков!» — такие сообщения (и еще более жестокие) неожиданно «взорвали» телефон жительнице Самары Татьяне Трифоновой. Оказалось, что женщину перепутали с проводницей, которая выкинула кота из поезда на мороз, после чего животное нашли погибшим. И теперь Татьяне приходится буквально прятаться, так как она всерьез опасается за свою жизнь. Наши коллеги из 63.RU пообщались с дочерью Татьяны Еленой и узнали, как так вышло, что ни в чем не виноватая женщина столкнулась с жестокой травлей.
За судьбой кота Твикса следила вся страна. Животное 11 января выкинули из поезда «Екатеринбург — Санкт-Петербург». Он ехал вместе с хозяином, но на остановке в Кирове выбрался из переноски и отправился гулять по вагону. Заметив кота, проводница решила, что он беспризорный, и вышвырнула его на мороз. Ее действия попали на камеру. Через несколько дней животное нашли мертвым. В РЖД уже извинились перед хозяевами кота. В компании обещали сделать всё возможное, чтобы такого не повторялось впредь. После этого случая в интернете появилась петиция, призывающая уволить проводницу РЖД. За несколько дней ее подписали более 376 тысяч человек. А 23 января прошла информация, что проводницу отстранили от работы. Разобраться в случившемся попросил генпрокурора и самарский депутат Госдумы Михаил Матвеев.
Но никто не мог предположить, что ситуация найдет продолжение в Самаре. А точнее — в сообщениях, которые обрушились на простого кондуктора Татьяну Трифонову, которая не имеет никакого отношения к истории с Твиксом.
— 20 января вечером маме на телефон неожиданно посыпались угрозы и проклятия. Тогда она была на работе и не смогла сразу просмотреть все сообщения. А когда увидела, ей стало плохо. Люди желали смерти маме и нам, ее родным, писали всякие гадости, проклинали, — рассказала 63.RU дочь Татьяны Елена.
Чуть позже выяснилось, что угрозами и проклятиями полны и страницы женщины в соцсетях — их были сотни. Растерянная семья не могла понять, что происходит и что делать.
— Потом мы поняли, что травля началась после того, как в телеграм-каналах двух популярных блогеров появились личные данные мамы. Видимо, блогеры перепутали ее с проводницей, которая на самом деле и выкинула кота из поезда. И на маму накинулись зоозащитники, ну, или люди, себя к таковым причисляющие. Мы, конечно, были в шоке. Мама ни дня не работала в РЖД вообще, она вот уже 15 лет трудится кондуктором в Самаре, а до этого жила в деревне — совершенно обычный человек, а тут такое, — рассказала Елена.
Татьяна очень разволновалась — от переживаний у нее подскочило давление. Сейчас женщина находится на больничном. Более того — ей пришлось временно переехать.
— В слитых [блогерами] данных был даже мамин домашний адрес. В целях безопасности пока она живет в другом месте и дома даже не появляется, — рассказала также дочь Татьяны.
Сначала семья пыталась своими силами бороться с волнами негатива. Но серьезных результатов это не принесло:
— Я опубликовала на своей странице сообщение, где прояснила ситуацию и рассказала, что мама вовсе не та самая проводница. Мы писали администраторам всех групп в соцсетях, где публиковали про маму, просили дать опровержение, написать, что мама совершенно не имеет никакого отношения к истории с котом. Откликнулась лишь пара групп. Также мы обращались и к блогерам, которые опубликовали личные данные мамы. От одного ответа мы так и не получили, а второй отказался убирать свой пост, — сказала Елена.
Сейчас семья обратилась в полицию. Заявление силовики приняли. Также Трифоновы планируют пойти в прокуратуру. Семья намерена привлечь к ответственности блогеров, которые предали огласке личную жизнь Татьяны Трифоновой и сделали ее невыносимой.
Мы обратились за комментарием к одному из этих блогеров. На момент публикации он ничего не ответил.