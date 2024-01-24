«Люди желали смерти маме»: кондуктора из Самары по ошибке затравили за смерть кота Твикса

Чуть позже выяснилось, что угрозами и проклятиями полны и страницы женщины в соцсетях — их были сотни. Растерянная семья не могла понять, что происходит и что делать.



— Потом мы поняли, что травля началась после того, как в телеграм-каналах двух популярных блогеров появились личные данные мамы. Видимо, блогеры перепутали ее с проводницей, которая на самом деле и выкинула кота из поезда. И на маму накинулись зоозащитники, ну, или люди, себя к таковым причисляющие. Мы, конечно, были в шоке. Мама ни дня не работала в РЖД вообще, она вот уже 15 лет трудится кондуктором в Самаре, а до этого жила в деревне — совершенно обычный человек, а тут такое, — рассказала Елена.

