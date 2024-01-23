Проводницу, выбросившую кота Твикса, отстранили от работы

Ранее в РЖД извинялись перед хозяевами кота за происшествие с Твиксом. В компании обещали сделать все возможное, чтобы такого не повторялось впредь. После инцидента в интернете появилась петиция, призывающая уволить проводницу РЖД. За несколько дней ее подписали более 376 тысяч человек.