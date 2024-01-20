Кота Твикса, которого вышвырнула проводница, нашли мертвым

Кота Твикса, которого вышвырнула на улицу проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург, нашли мертвым. Об этом РИА Новости рассказали волонтеры, занимавшиеся поисками кота.

Твикс вместе с хозяином ехал в поезде на новое место жительства — семья, с которой он проживал, переезжала в Тихвин Ленинградской области. Он путешествовал в переноске и по билету. Но в какой-то момент кот выбрался из переноски и начал разгуливать по вагону. Проводница объяснила, что спросила пассажиров, чье это животное, но, не получив ответа, вышвырнула Твикса на улицу во время стоянки в Кирове. Хозяин заметил пропажу, только когда поезд уже тронулся.