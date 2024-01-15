Собирала 10 лет: сибирячка продает в интернете огромную коллекцию игрушечных динозавров

В Новосибирске на сайте объявлений женщина продает огромную коллекцию игрушечных динозавров. Она стоит 7 тысяч рублей.
В описании сказано, что всего коллекция включает в себя 160 экземпляров. Она собиралась в течение 10 лет, утверждается в описании.
Судя по фотографиям из объявления, среди выставленных на продажу динозавров есть как большие, так и маленькие. Более того, все они разных цветов: серые, розовые, зеленые, голубые, желтые, красные, фиолетовые.
Под фото игрушечных животных указана следующая геолокация: улица Бориса Богаткова, станция метро Золотая Нива. Чтобы подробнее узнать о коллекции, корреспондент НГС написала сообщение продавцу, но на момент подготовки публикации она на него не ответила.
Ранее в интернете еще одна женщина выставила на продажу коллекцию из 242 игрушечных свиней — она хочет за нее 100 тысяч рублей.