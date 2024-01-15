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Собирала 10 лет: сибирячка продает в интернете огромную коллекцию игрушечных динозавров

У женщины есть большие и маленькие игрушки

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Женщина хочет за игрушки 7 тысяч рублей

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В Новосибирске на сайте объявлений женщина продает огромную коллекцию игрушечных динозавров. Она стоит 7 тысяч рублей.

В описании сказано, что всего коллекция включает в себя 160 экземпляров. Она собиралась в течение 10 лет, утверждается в описании.

Судя по фотографиям из объявления, среди выставленных на продажу динозавров есть как большие, так и маленькие. Более того, все они разных цветов: серые, розовые, зеленые, голубые, желтые, красные, фиолетовые.

Под фото игрушечных животных указана следующая геолокация: улица Бориса Богаткова, станция метро Золотая Нива. Чтобы подробнее узнать о коллекции, корреспондент НГС написала сообщение продавцу, но на момент подготовки публикации она на него не ответила.

Ранее в интернете еще одна женщина выставила на продажу коллекцию из 242 игрушечных свиней — она хочет за нее 100 тысяч рублей.

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