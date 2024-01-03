Как защитить животных в собачий холод? Полезные советы, за которые питомец скажет вам спасибо

Как выбрать одежду

Подбор верхней одежды для собак в морозы не зависит напрямую от размера животного: нужно ориентироваться на тип шерсти и подшерстка. Самое очевидное правило — обязательно одевать голых собак, у которых нет ни шерсти, ни подшерстка. У каждого питомца свой тип шерсти и свое восприятие холода.

— Это значит, что даже собаки одной и той же породы, одного и того же возраста в одинаковую температуру могут чувствовать себя по-разному, — объяснила Яна Николайченкова. — Одной будет холодно, а другой тепло — и это нормально, они ведь живые. Поэтому обязательно нужно отталкиваться от личного ощущения собаки. Мы смотрим, как в морозную погоду ведет себя животное: если начинает трястись, поджимать лапы, выгибать спину, прижимать уши, убегать и сразу тянуть домой — значит, ему холодно!