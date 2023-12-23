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Выставка-раздача бездомных котов и собак началась в Новосибирске — смотрим фото тех, кто ищет дом

Акция проходит в ТЦ «Мега» сегодня с 12:00 до 18:00

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Забрать кошку домой может любой добрый человек с паспортом

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В торговом центре «Мега» в Новосибирске 23 декабря проходит акция «День Хвоста». Горожане могут прийти, выбрать себе питомца и забрать его домой. Организаторы сообщили, что все животные кастрированы и привиты.

Практически каждый пес или кошка имеют свою грустную историю, конец которой может стать счастливым

Практически каждый пес или кошка имеют свою грустную историю, конец которой может стать счастливым

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На момент публикации, то есть за три часа с начала акции, организаторы пристроили шесть кошек, остались еще 19 кошек и 5 собак.

Выставка закончится в 18:00

Выставка закончится в 18:00

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— Все наши «хвосты» привиты, стерилизованы, чипированы, о чем имеют отметки в ветеринарных паспортах. Гостям, желающим взять кошку, мы рекомендуем взять с собой сумку-переноску, а будущим владельцам собак — поводок. Для оформления договора нужен также паспорт, — сообщили НГС волонтеры.

Если вы хотели забрать одну из этих красавиц, но не успели попать на «День хвоста», то можете обратиться к волонтерам с вопросами о пристройстве

Если вы хотели забрать одну из этих красавиц, но не успели попать на «День хвоста», то можете обратиться к волонтерам с вопросами о пристройстве

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«День Хвоста» продлится до 18:00 23 декабря.

— Мы не единожды подчёркивали: животные — не подарки. Но вы всегда можете подарить им новый дом! — таким девизом руководствуются организаторы «Дня Хвоста».

Аналогичная выставка-раздача бездомных животных проходила этим летом.

Раздача животных
  • ЛАЙК14
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
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