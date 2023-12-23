Выставка-раздача бездомных котов и собак началась в Новосибирске — смотрим фото тех, кто ищет дом

В торговом центре «Мега» в Новосибирске 23 декабря проходит акция «День Хвоста». Горожане могут прийти, выбрать себе питомца и забрать его домой. Организаторы сообщили, что все животные кастрированы и привиты.
На момент публикации, то есть за три часа с начала акции, организаторы пристроили шесть кошек, остались еще 19 кошек и 5 собак.
— Все наши «хвосты» привиты, стерилизованы, чипированы, о чем имеют отметки в ветеринарных паспортах. Гостям, желающим взять кошку, мы рекомендуем взять с собой сумку-переноску, а будущим владельцам собак — поводок. Для оформления договора нужен также паспорт, — сообщили НГС волонтеры.
«День Хвоста» продлится до 18:00 23 декабря.
— Мы не единожды подчёркивали: животные — не подарки. Но вы всегда можете подарить им новый дом! — таким девизом руководствуются организаторы «Дня Хвоста».
Аналогичная выставка-раздача бездомных животных проходила этим летом.