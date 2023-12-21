Стаи бродячих собак в России продолжают нападать на детей — почему не работает закон о бездомных животных

Бездомные собаки продолжают нападать на детей. В начале декабря стая бродячих собак напала на второклассника в Прокопьевске Кемеровской области. Ребенок попал в больницу, а следователи возбудили уголовное дело. На днях страну потрясло видео, где стая бездомных собак напала на третьеклассницу в Новом Уренгое. У девочки множественные травмы, она находится под наблюдением врачей. Следователи уже завели уголовное дело, об этом рассказывали наши коллеги из 86.RU.
По данным SHOT, ЧП произошло 13 декабря. Школьница шла по улице и наткнулась на бездомных собак, лежавших на снегу. Сначала они начали лаять на девочку, а затем накинулись на нее. Спасти ее удалось случайному прохожему. И часто после таких историй вновь поднимается обсуждение закона об отлове бездомных животных и то, как решить этот вопрос. Наши коллеги из NGS42.RU поговорили с депутатом Госдумы Владимиром Бурматовым о поправках в законе «Об ответственном обращении с животными» и почему он так и не работает.
Собаки vs люди, или Почему закон не работает
Представьте, только в одной Кемеровской области с мая по август 2023 года за антирабической помощью обратилось 3315 человек, из них 2478 укусов были связаны с домашними и бездомными собаками, говорится в ответе Роспотребнадзора Кузбасса на запрос NGS42.RU. Среди них было 1272 несовершеннолетних, в том числе 1098 детей и подростков пострадали от укусов собак. Все они получили прививки. По стране каждый год бывают покусанными животными, в основном собаками, около 400 тысяч человек.
Антирабическая вакцина (прививка от бешенства) вводится пациенту после укуса животным или человеком, у которого установлено либо подозревается заражение вирусом бешенства (рабиес). Также прививки делают в случаях открытого контакта (без укуса) здорового человека со слюной больного бешенством.
Практически каждый раз после появления в соцсетях и СМИ сообщения о нападении собаки на человека, снова начинают говорить о законе о бездомных животных. Что он предполагает, NGS42.RU обсудил с первым заместителем председателя Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Госдумы РФ Владимиром Бурматовым.
Летом 2023 года в России приняли скандальный закон, связанный с отловом бездомных животных. Изначально законопроект осудили общественники, считая, что теперь бродячих будут просто отстреливать. Инициаторы этот пункт пересмотрели, уверяя, что после принятия проекта проблемы с укусами взрослых и детей исчезнут. Но прошло несколько месяцев, и людей шокируют кадры из Прокопьевска, где стая агрессивных собак нападает на восьмилетнего мальчика, после чего ребенок оказывается в больнице, а потом из Нового Уренгоя.
Депутат Бурматов был одним из инициаторов законопроекта о бездомных животных, поэтому мы поинтересовались у него, почему, несмотря на поправки, бродячие собаки продолжают нападать на взрослых и детей. По его словам, всё дело — в позиции региональных властей.
— Все полномочия сегодня находятся у региона. Это привело к тому, что те власти, для которых это было актуально, проблему решили. А те регионы, где руководство субъектов по каким-то причинам эту проблему считает неактуальной, она встает в полный рост. Эффективный способ заниматься этой проблемой и решать ее. Вы попробуйте найти бездомное животное или нападения в Москве и Нижнем Новгороде — регионах, которые считают эту проблему важной. Там этого нет, — говорит Владимир Бурматов.
Владимир Бурматов отмечает, что летом Госдуму попросили дать дополнительные инструменты для решения проблемы бродячих собак. Он говорит, что все возможности, которые только можно себе предоставить, регионы получили, и теперь вопросы к следственным органам.
— Власти некоторых регионов считают, что есть более приоритетные дела и чего им заниматься этими бродячими собаками. Хотя этот разговор не про собак, а про людей, которые подвергаются ежедневной опасности, рискуют жизнью по пути в школу или на работу. К тому же собаку выкидывали люди в свое время, — добавил депутат.
Приюты не для всех
Законопроект изначально вызвал неоднозначную реакцию среди зоозащитников. Пока одни бьют тревогу и предрекают массовое истребление уличных животных, другие говорят, что нужно в первую очередь создавать условия для их отлова и содержания. В России уже пытались упорядочить нахождение собак на улицах и предлагали различные программы, однако они были эффективными далеко не везде. Слова депутата Бурматова о работе программы только в отдельных регионах подтверждает директор казанского приюта «Кот и пес» Альберт Галиев.
— Забор в приюты — это Москва, где созданы условия, чтобы изъять животных из города. Это единственный такой опыт. Везде безвозвратный отлов не привел к результатам, потому что по закону природы пустое место занимают другие животные — собаки, кошки. Так будет происходить, пока есть условия, необходимые для жизнедеятельности животного: те же открытые помойки, бабушки-кормильцы, промбазы, — отмечает зоозащитник. — Нахождение животных с человеком — это определенные риски: физические — кусают и психологические — испуг, облаивание. И эти риски невозможно полностью убрать, обеспечить неагрессивную реакцию, потому что часто многое зависит от человека. Стерилизация позволяет минимизировать эти риски не только уменьшением популяции, потому что убираются ситуации, когда вокруг девчонки собирается агрессивная стая или самка защищает потомство.
Живодеры решают проблему по-своему — они травят собак, отчего те умирают в страшных муках, порой на глазах горожан. Региональные власти тоже кроме смерти животным предложить ничего не могут. Так, например, власти Республики Алтай одобрили законопроект, который позволяет умерщвлять отловленных бездомных собак на территории региона, сообщается 19 декабря на официальном сайте республики.
Согласно закону, в республике будут созданы пункты временного содержания отловленных бездомных животных. Срок пребывания в них не будет превышать 11 дней, потом будет решаться дальнейшая судьба собак — умерщвлять или держать в центре дальше. Умерщвлять будут животных, которые проявляют агрессию или причинили вред здоровью и жизни людей.
В ноябре эвтаназию агрессивных собак разрешили в Бурятии. Там животных будут усыплять, если в течение 30 дней их не заберут из приюта.
Но ветеринар Александра Чернышёва полагает, что усыпление и отстрел не выход. По крайней мере, такой вариант решения проблемы гуманным вряд ли кто-то назовет.
— Меня больше всего волнуют комментаторы, которые пишут — отстрелять. Почему бы этим людям просто не поднять свою пятую точку и не помочь? Почему бы не сплотиться всем вместе и сделать элементарные действия в помощь этим бездомным животным, к чему мы их, сами люди, и приводим. Ведь в городе бродят те животные, что были когда-то домашними. И почему только животные должны под нас приспосабливаться? Мы просто убиваем всё вокруг, лишь бы нам было хорошо, не задумываясь, что сами убиваем себя этим. Они живут по законам природы, а мы этот баланс просто стираем, искореняя неугодных, — эмоционально реагирует Александра Чернышёва.
Бродячая собака: техника безопасности
Если же вы столкнулись с бродячими собаками, которые выглядят угрожающе, важно вести себя правильно. Взрослые должны подавать пример и научить детей, как поступать в такой ситуации.
Ни в коем случае нельзя поворачиваться спиной, бежать, размахивать руками, нежелательно смотреть в глаза такой собаке — это вызов. Медленно отойдите примерно метра на 3–5, потом развернитесь и тихонько идите. Надо помнить, что у собаки есть свои инстинкты. Вполне возможно, она не агрессирует, а просто убежит.
А как в других странах?
Во многих странах тоже есть и были бродячие животные. Например, ленивые, упитанные и чистые барбосы на площади Султанахмет в исторической части Стамбула. Собаки к прохожим не проявляют никакого интереса — лежат себе и иногда передвигаются в укромный уголок для своих собачьих дел, да к миске подойдут, благо корм и вода услужливо поставлены работниками муниципалитета. Похожая ситуация и в курортной Анталье, и во многих других турецких городах.
В Турции контроль за популяцией уже много-много лет осуществляется по той программе, которую в начале 2022 года приняли российские парламентарии: отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск обратно в среду. Она работает и доказала свою эффективность.
Хотя не скрою, случаи нападения собак на взрослых и детей, есть. Пару недель назад стая решила «поиграть» со старушкой, на днях — накинулась на ребенка. Атак животных можно было бы избежать, если бы люди сами проявили осторожность: не размахивали руками и не кричали.
А вот в Европе редко можно увидеть на улице бродяжек. Например, в Финляндии бесхозных уличных животных нет. Совсем. Невероятно, но даже взять простую дворняжку из приюта обойдется в кругленькую сумму в евро. Плюс отношение к процедуре почти столь же серьезное, как к усыновлению ребенка.