Стаи бродячих собак в России продолжают нападать на детей — почему не работает закон о бездомных животных

Собаки vs люди, или Почему закон не работает

Представьте, только в одной Кемеровской области с мая по август 2023 года за антирабической помощью обратилось 3315 человек, из них 2478 укусов были связаны с домашними и бездомными собаками, говорится в ответе Роспотребнадзора Кузбасса на запрос NGS42.RU. Среди них было 1272 несовершеннолетних, в том числе 1098 детей и подростков пострадали от укусов собак. Все они получили прививки. По стране каждый год бывают покусанными животными, в основном собаками, около 400 тысяч человек.

Антирабическая вакцина (прививка от бешенства) вводится пациенту после укуса животным или человеком, у которого установлено либо подозревается заражение вирусом бешенства (рабиес). Также прививки делают в случаях открытого контакта (без укуса) здорового человека со слюной больного бешенством.

