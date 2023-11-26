Кого в домашние питомцы выбирают сибирские ВИПы? Смотрим фото котиков и собак

Но с повзрослевшей Фионой начались трудности — хамелеон достиг немалых размеров и держать её в чиновничьем кабинете уже было бы неправильно. Поэтому рептилию передали в надежные руки преподавателей и воспитанников зоологического кружка.

— Знаю, что с Фионой всё в порядке, она прекрасно себя чувствует и с большим аппетитом ест сверчков, — комментировал NGS55 мэр.

Экс-депутат Заксобрания Степан Бонковский