Кого в домашние питомцы выбирают сибирские ВИПы? Смотрим фото котиков и собак

Неважно, насколько ты занятой человек — чиновник, бизнесмен или просто офисный работник. Любовь к животным никому не чужда. В нашей подборке наши коллеги из NGS55.RU рассказывают, какие домашние питомцы есть у омских ВИПов.
Губернатор Виталий Хоценко
Ещё в апреле глава Омской области Виталий Хоценко показал своего пса. Четырехмесячного Амура породы акита-ину привезли из Донецкой Народной Республики — так он воссоединился со своими людьми-родителями. Через несколько месяцев омичи спросили у губернатора, как Амур освоился в Омске. Виталий Хоценко кратко рассказал о позитивных настроениях Амура и признался, что из ДНР привезли второго питомца.
— У нас еще одна маленькая собачка появилась, хотя она уже давно с нами, просто мы ее сейчас привезли. Зовут Майя — это мальтийская болонка. Дети их очень любят. Поэтому, слава богу, собака поживает хорошо. И одна, и вторая, — рассказал Виталий Хоценко.
Мэр Омска Сергей Шелест
У Сергея Шелеста тоже есть питомец, хоть и заботится о нем градоначальник удаленно. Напомним, в прошлом году школьник Максим Ревзин сделал Сергею Шелесту необычный подарок — детеныша хамелеона, который родился в террариуме Октябрьского дома детского творчества. Хамелеон по имени Фиона прожил в кабинете Шелеста почти полтора года.
Но с повзрослевшей Фионой начались трудности — хамелеон достиг немалых размеров и держать её в чиновничьем кабинете уже было бы неправильно. Поэтому рептилию передали в надежные руки преподавателей и воспитанников зоологического кружка.
— Знаю, что с Фионой всё в порядке, она прекрасно себя чувствует и с большим аппетитом ест сверчков, — комментировал NGS55 мэр.
Экс-депутат Заксобрания Степан Бонковский
Говоря о любителях животных, нельзя не упомянуть Степана Бонковского, который несколько лет был депутатом Законодательного собрания. Политик давно помогает омским приютам для животных, а дома у него сразу несколько спасенных питомцев.
К примеру, Бонковский забрал к себе собаку, которую сбили на дороге и бросили умирать. Еще двоих собак он подобрал зимой. А пару лет назад экс-парламентарий посетил муниципальный приют для животных и забрал к себе домой ещё одного четвероногого друга. Правда, уже знакомого. Дело в том, что супруга Бонковского — Наталья — регулярно подкармливала собаку, которая жила возле их дома. Потом собака пропала, и Бонковские начали ее искать. Нашли в приюте и забрали домой, назвав Малышкой.
Для своего пятого (не по порядку, а по факту) пса — вельш-корги пемброка по имени Кристиан — Степан Бонковский даже заводил страничку в Инстаграме* (деятельность соцсети запрещена в РФ). Экс-депутат комментировал, что у его семьи осталось совсем мало фотографий почивших корги, которые прожили много лет, поэтому юного питомца было решено снимать как можно чаще.
Директор драматического Пятого театра Илья Киргинцев
О домашних питомцах во «ВКонтакте» рассказывает обаятельная супруга руководителя Пятого театра — Светлана. Так мы узнали, что в семье уже много лет живет брутальный котик по имени Беломор. Порой он настолько роскошно позирует, что Светлана делится фотографиями с подписчиками. Не так давно у Беломора появилась боевая подруга.
С ней семья Киргинцевых познакомилась в зоомагазине «Зайцы», откуда, кроме корма и прочих бытовых вещей, можно еще и унести с собой домой котика. Так зоомагазин пристраивает животных. И с февраля этого года в семье Киргинцевых живет еще и кошечка по имени Манюня.
— Ждет нас вечером и бежит к двери, бесшумно перебирая своими меховыми валенками. Эти валенки по колено и кисточка на хвосте — всё, что осталось Манюне от роскошной шубы, которая сильно пострадала от голода и скитаний и была сбрита подчистую, — трогательно пишет Светлана о взятой малышке.
Владелица «Россювелирторга» Марина Хариби
Бриллиантовая королева совсем недавно рассказала корреспонденту NGS55.RU о своем домашнем питомце. Это собака породы ши-тцу. Как написано в «Википедии», ши-тцу считается традиционно китайской собакой. Одной из ее родин называют Тибет. В 1653 году тибетский Далай-лама подарил китайскому императору несколько собак ши-тцу, и так порода стала запретной, принадлежащей исключительно императорской семье. Если же ши-тцу доставались незаконным путем, то этих людей казнили.
К счастью, у нас таких традиций нет. Питомца Марине Хариби подарил ее сын Кирилл. Поводом стал
— Нам было всё равно, выставочная она или не выставочная. Нам ее принесли, и мы ее в тот же миг полюбили. Собачка с нами спит, у нее такой уход, которого у меня нет, — врачи, грумеры, витамины. Мы же ответственность за нее несем, — рассказывала Марина Хариби корреспонденту NGS55.RU.
Солистка Омского Музыкального театра Нина Маляренко
Балерина Нина Маляренко и той-терьер Джульетта (или Джулия) вместе уже более 10 лет. В начале 2012 года прима музыкального театра знакомила игривого щенка со своими подписчиками.
«Моя королева!» — так балерина называет свою боевую подругу. Питомец нередко появляется в социальных сетях у своей изящной хозяйки. А одной зимой Нина Маляренко демонстрировала в Инстаграме* (деятельность соцсети запрещена в РФ), как она заботится о Джульетте, укутывая ее в стильный комбинезон.
Этим летом балерина даже взяла питомца с собой на фотосессию на железной дороге. И, судя по всему, Джулии уже привычно искусство позирования.
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