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Кого в домашние питомцы выбирают сибирские ВИПы? Смотрим фото котиков и собак

Кажется, политики предпочитают песиков

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Молодой пес Виталия Хоценко по кличке Амур приехал из ДНР

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Неважно, насколько ты занятой человек — чиновник, бизнесмен или просто офисный работник. Любовь к животным никому не чужда. В нашей подборке наши коллеги из NGS55.RU рассказывают, какие домашние питомцы есть у омских ВИПов.

Губернатор Виталий Хоценко

Ещё в апреле глава Омской области Виталий Хоценко показал своего пса. Четырехмесячного Амура породы акита-ину привезли из Донецкой Народной Республики — так он воссоединился со своими людьми-родителями. Через несколько месяцев омичи спросили у губернатора, как Амур освоился в Омске. Виталий Хоценко кратко рассказал о позитивных настроениях Амура и признался, что из ДНР привезли второго питомца.

— У нас еще одна маленькая собачка появилась, хотя она уже давно с нами, просто мы ее сейчас привезли. Зовут Майя — это мальтийская болонка. Дети их очень любят. Поэтому, слава богу, собака поживает хорошо. И одна, и вторая, — рассказал Виталий Хоценко.

Мэр Омска Сергей Шелест

Детеныш родился в террариуме дома творчества

Детеныш родился в террариуме дома творчества

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У Сергея Шелеста тоже есть питомец, хоть и заботится о нем градоначальник удаленно. Напомним, в прошлом году школьник Максим Ревзин сделал Сергею Шелесту необычный подарок — детеныша хамелеона, который родился в террариуме Октябрьского дома детского творчества. Хамелеон по имени Фиона прожил в кабинете Шелеста почти полтора года.

Но с повзрослевшей Фионой начались трудности — хамелеон достиг немалых размеров и держать её в чиновничьем кабинете уже было бы неправильно. Поэтому рептилию передали в надежные руки преподавателей и воспитанников зоологического кружка.

— Знаю, что с Фионой всё в порядке, она прекрасно себя чувствует и с большим аппетитом ест сверчков, — комментировал NGS55 мэр.

Экс-депутат Заксобрания Степан Бонковский

Вельш-корги пемброк по имени Кристиан, он же Крис

Вельш-корги пемброк по имени Кристиан, он же Крис

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Говоря о любителях животных, нельзя не упомянуть Степана Бонковского, который несколько лет был депутатом Законодательного собрания. Политик давно помогает омским приютам для животных, а дома у него сразу несколько спасенных питомцев.

К примеру, Бонковский забрал к себе собаку, которую сбили на дороге и бросили умирать. Еще двоих собак он подобрал зимой. А пару лет назад экс-парламентарий посетил муниципальный приют для животных и забрал к себе домой ещё одного четвероногого друга. Правда, уже знакомого. Дело в том, что супруга Бонковского — Наталья — регулярно подкармливала собаку, которая жила возле их дома. Потом собака пропала, и Бонковские начали ее искать. Нашли в приюте и забрали домой, назвав Малышкой.

Для своего пятого (не по порядку, а по факту) пса — вельш-корги пемброка по имени Кристиан — Степан Бонковский даже заводил страничку в Инстаграме* (деятельность соцсети запрещена в РФ). Экс-депутат комментировал, что у его семьи осталось совсем мало фотографий почивших корги, которые прожили много лет, поэтому юного питомца было решено снимать как можно чаще.

Директор драматического Пятого театра Илья Киргинцев

Шикарные красавцы

Шикарные красавцы

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О домашних питомцах во «ВКонтакте» рассказывает обаятельная супруга руководителя Пятого театра — Светлана. Так мы узнали, что в семье уже много лет живет брутальный котик по имени Беломор. Порой он настолько роскошно позирует, что Светлана делится фотографиями с подписчиками. Не так давно у Беломора появилась боевая подруга.

С ней семья Киргинцевых познакомилась в зоомагазине «Зайцы», откуда, кроме корма и прочих бытовых вещей, можно еще и унести с собой домой котика. Так зоомагазин пристраивает животных. И с февраля этого года в семье Киргинцевых живет еще и кошечка по имени Манюня.

— Ждет нас вечером и бежит к двери, бесшумно перебирая своими меховыми валенками. Эти валенки по колено и кисточка на хвосте — всё, что осталось Манюне от роскошной шубы, которая сильно пострадала от голода и скитаний и была сбрита подчистую, — трогательно пишет Светлана о взятой малышке.

Владелица «Россювелирторга» Марина Хариби

У предпринимательницы в соцсетях есть фото и видео с любимым питомцем

У предпринимательницы в соцсетях есть фото и видео с любимым питомцем

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Бриллиантовая королева совсем недавно рассказала корреспонденту NGS55.RU о своем домашнем питомце. Это собака породы ши-тцу. Как написано в «Википедии», ши-тцу считается традиционно китайской собакой. Одной из ее родин называют Тибет. В 1653 году тибетский Далай-лама подарил китайскому императору несколько собак ши-тцу, и так порода стала запретной, принадлежащей исключительно императорской семье. Если же ши-тцу доставались незаконным путем, то этих людей казнили.

К счастью, у нас таких традиций нет. Питомца Марине Хариби подарил ее сын Кирилл. Поводом стал 30-летний юбилей совместной жизни родителей.

— Нам было всё равно, выставочная она или не выставочная. Нам ее принесли, и мы ее в тот же миг полюбили. Собачка с нами спит, у нее такой уход, которого у меня нет, — врачи, грумеры, витамины. Мы же ответственность за нее несем, — рассказывала Марина Хариби корреспонденту NGS55.RU.

Солистка Омского Музыкального театра Нина Маляренко

Артистка называет своего питомца королевой

Артистка называет своего питомца королевой

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Балерина Нина Маляренко и той-терьер Джульетта (или Джулия) вместе уже более 10 лет. В начале 2012 года прима музыкального театра знакомила игривого щенка со своими подписчиками.

«Моя королева!» — так балерина называет свою боевую подругу. Питомец нередко появляется в социальных сетях у своей изящной хозяйки. А одной зимой Нина Маляренко демонстрировала в Инстаграме* (деятельность соцсети запрещена в РФ), как она заботится о Джульетте, укутывая ее в стильный комбинезон.

Этим летом балерина даже взяла питомца с собой на фотосессию на железной дороге. И, судя по всему, Джулии уже привычно искусство позирования.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

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