Если вам уже 65, то делать это опасно: чем рискуют пожилые люди, когда заводят кошек, рассказали ученые

Этот паразит размножается в кишечнике кошек и в человеческий организм попадает обычно после того, как хозяин убирает за своим питомцем лоток. Токсоплазмой также можно заразиться, если, к примеру, кошка ходит в туалет в огороде, а овощи затем, не слишком хорошо помытые, попадают на стол.



Врачи отмечают, что токсоплазмоз не опасен для людей с сильным иммунитетом: после заражения симптомы развиваются лишь у одного человека из десяти. К слову, напоминают они грипп: в теле и мышцах может ломить, а лимфоузлы увеличиваются.

